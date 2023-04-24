«Малком — лучший игрок сезона. Захарян — главное разочарование». Тарханов — о доминировании «Зенита» и спасении «Локо»

Экс-главный тренер ЦСКА, «Торпедо», «Крыльев» и «Урала» — о ключевых событиях 24 тура РПЛ.

«Локомотиву» фартануло

— Главная неожиданность тура?

— Ничья на «ВЭБ Арене». Я не о предстартовых раскладах, а о том, как складывалась игра. «Локомотив» после удаления Митая больше тайма провел в меньшинстве, воротам Акинфеева практически не угрожал. Армейцы же создавали момент за моментом, спокойно могли забить и два мяча, и три, и четыре...

— Ну да. Казалось, второй гол в ворота Лантратова — дело времени.

— Так и есть. Вратарь, конечно, молодец, не раз выручал. Но и армейцам явно не хватало точности в завершающей фазе атак. Комбинировали-то здорово, быстро доводили мяч до штрафной. А вот дальше либо брак в передаче, либо плохой удар. Зато «Локомотив» выжал максимум из полумомента. Навес, Дивеев на мгновение упустил Изидора — и все, 1:1.

— Замены Федотова не сработали?

— Знаете, я тоже успел об этом подумать...

— И?

— Мне кажется, обманчивое впечатление. Да, молодежь лучше выпускать при счете 3:0. Хотя 17-летний Глебов неплохо вошел в игру. Смелый, шустрый, техничный. Постоянно старался обострять. Интересный мальчишка... Федотов потом объяснил, что убирал тех, кто висел на карточках. В том числе Облякова, безоговорочно лучшего в составе армейцев. Но разве замены ослабили ЦСКА? Нет! Парни, вышедшие со скамейки, игру не испортили. Команда продолжала атаковать, создавать моменты. Правда, вместо того, чтобы забить второй гол, сама пропустила со стандарта. Все это стечение обстоятельств, не более.

— «Локомотиву» фартануло?

— Да. Был близок к поражению с крупным счетом — но в итоге заработал очко. Впрочем, везение еще надо заслужить. У команды Галактионова есть характер. Она умеет терпеть, даже в сложных ситуациях не разваливается. Весной мы уже неоднократно в этом убеждались.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Что вы сказали бы футболисту, который вышел на 20-й минуте, а уже к 40-й получил две желтые и покинул поле?

— Начнем с того, что Митай в принципе игрок не самого высокого уровня. Хотя легионер должен быть на голову сильнее остальных. Это закон! А на албанца смотришь и понимаешь — да таких и в России полно. Что касается удаления, то Митай дважды не успевал за Обляковым и придерживал его руками. Во втором эпизоде просто не сориентировался. Мог бы не фолить.

— Вы полагаете?

— Защитник-то страховал. Плюс до ворот еще далеко, скоростенки Облякову не хватает — вряд ли бы убежал один на один с вратарем.

— Дзюба провел неудачный матч?

— Ну почему? Артем был очень активен, цеплялся за каждый мяч. Но не будем забывать, что нападающий — фигура зависимая. В воскресенье «Локо» плохо выходил из обороны в атаку. Связано это и с травмой Пиняева, которого уже на 20-й минуте заменили, и с удалением Митая. А как форвард себя проявит, если твоя команда плотно сидит на своей половине поля?

Максим Глушенков и Артем Дзюба. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Ростов» из тройки не выпадет

— Что изменилось в «Локо» с приходом Галактионова?

— Если при немцах на поле творилось черт-те что, то теперь «Локомотив» играет в понятный футбол. Организованный, комбинационный. Чувствуется игровая дисциплина. Ребята раскрепостились, к тому же прекрасно готовы физически. Ну и, конечно, нужно отметить качественную селекцию. Дзюба, Глушенков и Пиняев — это реальное усиление. Артем особенно хорош. И забивает, и отдает. Если бы не он, сегодня у «Локомотива» было бы намного меньше очков.

— В следующем сезоне с таким составом команда сможет побороться за медали?

— Наверняка. Главное — летом укрепить оборону. Как центр, так и фланги.

— Вы обмолвились, что лучшим у ЦСКА в игре с «Локо» был Обляков...

— Да он вообще в последних матчах выглядит великолепно! Этот вечер не исключение. Обляков проделал громадный объем работы, везде успевал, выдал несколько классных пасов. Был и активен, и агрессивен. В конце концов, именно на нем заработал удаление Митай.

— Как вам Заболотный?

— Его сильные и слабые стороны всем известны. Классический таранный форвард. Не игровик. Но может продавить, выиграть воздух, сбросить мяч партнеру. Весной Федотов начал Заболотному доверять, и вот результат — у него уже три гола в шести турах. С «Локомотивом» четко сработал: открылся, принял и вторым касанием пробил в дальний угол.

— С чемпионством вопрос давно решен. За серебро и бронзу сражаются «Ростов», «Спартак» и ЦСКА. Кто окажется лишним?

— Думаю, ростовчане из тройки уже не выпадут. Команда у Карпина крепкая, гибкая, управляемая. Когда все игроки в хорошем функциональном состоянии, за счет движения и борьбы стараются подавить соперника. Если с «физикой» проблемы — действуют строго от обороны.

— Так кто же останется без медалей — «Спартак» или ЦСКА?

— Явного фаворита тут нет. Да, армейцы весной на ходу, почти не теряют очки. В отличие от «Спартака», который внезапно забуксовал. Но его травмы лидеров подкосили. С Промесом и Джикией это одна команда. Без них — совсем другая. Если в ближайшее время оба вернутся в строй, спартаковцы до последнего будут бороться за медали.

Радость Антона Заболотного после забитого мяча. Александр Федоров, Фото «СЭ»

При Йокановиче никто не прогрессирует

— В какой момент вы поняли, что и в нынешнем сезоне «Зенит» станет чемпионом?

— Да это было ясно с первого тура! Игра выстроена, бразильцы на месте, никто не валяет дурака. Благодаря высочайшему индивидуальному мастерству спокойно разбираются с любым соперником. Рядом с такими легионерами и наши ребята смотрятся интереснее.

— Кто же?

— Например, Мостовой. Обратите внимание, насколько уверенно он уже чувствует себя в командной игре. Бразильцы видят это и охотно снабжают Андрея мячом. Они приняли его в свою компанию!

— Почему за пять лет в России так и не появилось клуба, способного сбросить «Зенит» с пьедестала?

— Потому что ни у кого нет футболистов уровня Малкома, Клаудиньо, Вендела, Барриоса, Дугласа Сантоса... Вот если все они разом покинут «Зенит», только тогда у «Спартака», ЦСКА и других команд будут шансы на золото.

— Малком — лучший игрок сезона?

— Сто процентов! У парня феноменальная скорость, везде успевает — и в атаке креативит, и в обороне отрабатывает. Ну а левая Малкома — это фантастика! Какой гол в субботу Шунину положил!

— А кто выиграет бомбардирскую гонку?

— Думаю, Малком. Промес весной лишь «Факелу» забил, потом сломался... У Писарского в «Крыльях» пока не идет. Да и Чалов вряд ли догонит бразильца, который в «Зените» теперь еще и пенальтистом стал.

— Вы понимаете, что творится с «Динамо»?

— Я бы ответил на этот вопрос, если бы видел тренировочный процесс изнутри. А так могу отталкиваться лишь от официальных матчей. Первое, что бросается в глаза, — при Йокановиче никто не прогрессирует! По сравнению с прошлым сезоном хуже играют Захарян, Макаров, Фомин, Грулев... Чуть меньше претензий к Тюкавину, но он и в стартовом составе выходит не всегда.

— Захарян — главное разочарование?

— Пожалуй. То ли несостоявшийся отъезд в «Челси» на Арсена повлиял, то ли почувствовал себя незаменимым и снизил требования... Но сейчас это совершенно не тот Захарян, которым еще недавно все восхищались. Играет неважнецки, а в матче с «Зенитом» на поле просто растворился!

Арсен Захарян. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вылетят «Торпедо» и «Факел»

— В этом туре определился первый неудачник сезона?

— Вы о «Торпедо»? Да, от вылета команду уже ничто не спасет.

— Кто составит ей компанию?

— Скорее всего, «Факел». Хотя месяц назад я бы, конечно, «Химки» назвал.

— Что же изменилось?

— С приходом Талалаева команда преобразилась. Тренер опытный, не шарахается. Сразу наладил игровую дисциплину. Отсюда ничья в Самаре и победа над «Торпедо». Теперь вполне реально зацепиться за стыковые матчи.

— У вас есть ответ — почему не получилось у Гогниева?

— Ну, в первой лиге он здорово работал, его «Алания» показывала симпатичный футбол. А вот в «Химках» при Гогниеве был сплошной хаос. Как на поле, так и за его пределами.

— «Нижний» теперь всего на три очка отстает от «Крыльев» и «Урала». Обгонит?

— Едва ли. «Урал» из-за плотного графика сейчас на спаде, но наверняка поднимется. «Крылья» в стыки тоже рухнуть не должны. Пока самарцам откровенно не везет. Играют-то неплохо, в Нижнем поражения не заслуживали.

— Это точно.

— Решающий гол пропустили в нелепой ситуации. Евгеньев не смог выбить мяч, еще и вратарь напортачил. Куда ты бежишь?! Видишь же, что твой защитник у линии штрафной борется с нападающим. Ну и стой в воротах! А Ломаев выскочил далеко вперед — и получил за шиворот. Обиднейшее поражение!