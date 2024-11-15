Александр Тарханов: «В раздевалке ко мне подходит Черенков: «Я сегодня плохо играю. Замените...»

Очередной герой авторской рубрики «СЭ» — известный футбольный тренер, возглавлявший ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов» и другие российские клубы.

1 — 6 сентября вам исполнилось 70. Как отметили?

— Собрал в ресторане родственников и самых близких друзей. В общей сложности — человек двадцать. К сожалению, среди них не было Олега Романцева. Он в тот день зубы лечил и не смог приехать. Только по телефону поздравил. Сказал: «Подарок я приготовил, при встрече вручу». Но поскольку мы пока так и не увиделись, интрига еще сохраняется, ха-ха.

2 — У Вячеслава Колоскова пенсия — 50 тысяч рублей. А у вас?

— По-моему, 30 тысяч. Я не каждый месяц проверяю — просто знаю, что какая-то сумма капает на счет. Накоплений, слава богу, хватает — можно не думать о пенсионных крохах. К тому же постоянно при деле.

Последние полтора года провел в «Сочи». Был советником президента по развитию молодежного футбола, курировал академию. Но там уже своя система, ее трудно сломать. Игровые принципы, которые пытался заложить, кое-кто из тренеров не воспринимал. И в мае 2024-го я написал заявление об уходе.

3 — Когда-то вы говорили: «Поставил себе цель — проработать тренером до 70 лет». Теперь эти цифры готовы подкорректировать?

— В Бразилии тренеры спокойно работают и в 65, и в 70, и в 75. Там президенты клубов смотрят не на дату рождения, а на знания, опыт, умение поставить игру и добиться результата. В России все наоборот. Приглашают либо молодых, либо иностранцев, которые не сильнее наших.

Поэтому иллюзий не питаю. Хотя честно вам скажу — я бы еще с удовольствием потренировал. После «Сочи» понял, что мне и детский футбол интересен. Главное, могу пацанам не только рассказать, но и показать. Как правильно бить по мячу, как на скорости его контролировать, как должен работать голеностоп... Нюансов-то море!

Так я к чему? На месте не сижу, все время в движении. Разъезжаю по городам, читаю лекции, провожу мастер-классы. Возраста не чувствую. В душе мне не 70, а 50, не больше. Да на 70 я и не выгляжу.

4 — Утро по-прежнему начинаете с зарядки?

— Обязательно! У меня давние проблемы со спиной. Еще в 1980-м в матче с киевским «Динамо» кто-то из защитников так засадил в борьбе за мяч, что потом пришлось долго крестец лечить. Периодически накатывала жуткая боль, при резких движениях вылетал межпозвоночный диск.

Помню, был уже главным тренером ЦСКА. Пригласили на совещание к Павлу Грачеву, министру обороны. Говорит: «От футбольного клуба нужно срочно составить письмо на мое имя. Привезешь?»

Я несусь в наш офис, расположенный в армейском манеже на Ленинградском проспекте. Перепрыгиваю через четыре ступеньки, неудачно приземляюсь — и опять диск выскакивает. К министру возвращаюсь скрюченным, протягиваю письмо. Тот в шоке: «Ты же час назад уходил здоровым...»

Чтобы избавиться от мучений, начал спину закачивать. Каждый день занимаюсь минимум час, специальный комплекс упражнений. В конце всегда отжимания и приседания. И то и другое — по сто раз. Правда, за четыре подхода. Два — по 30 и два — по 20. Для меня это норма.

5 — Онкологические проблемы в прошлом?

— Тьфу-тьфу. Первая операция была в 2006-м. Когда удалили щитовидную железу, предупредили: «В горле маленькая опухоль. Надо контролировать». Через два года начала прогрессировать — сразу прооперировали.

С тех пор ничего не беспокоит. Ежегодно прохожу обследования, сдаю кровь, делаю УЗИ всех органов. Соблюдаю рекомендации врачей, по утрам принимаю левотироксин, который выписывают тем, у кого нет щитовидки. Как-то спросил доктора: «А если забью на лекарство — тогда что?» — «Умрете».

Была еще одна проблема — камни в почках. Вроде исцелился. Но сейчас снова зашевелились. Через две недели поеду в Железноводск, пройду курс лечения в санатории, попью минеральной водички.

Александр Тарханов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

6 — Помогает?

— Конечно. Есть и народное средство. Хотел рассказать о нем Сашке Мостовому, который недавно с таким же диагнозом в больницу попал, перенес операцию. Звонил ему, но он не брал трубку.

Суть в следующем. Хлопнув рюмку водки, ложишься минут на десять в горячую ванну и выдуваешь бутылку пива. Все! Камень без боли выходит! Я сам этим рецептом не раз спасался.

7 — Вычитал в соцсетях, что лет двадцать назад, когда вы тренировали «Крылья», в Абакане после товарищеского матча вломили не кому-нибудь, а пьяному губернатору Хакасии Лебедю. Что за история?

— Губернатор тут вообще ни при чем. Да и драки на самом деле не было. Просто на банкете местный бизнесмен перепил. В какой-то момент ему то ли что-то почудилось, то ли не понравилось. Внезапно попер на меня, схватил за грудки. Ну и потолкались. До ударов не дошло, нас быстро разняли.

8 — Эх, рухнула легенда.

— Последний раз я дрался в 1975-м, когда еще в Красноярске жил. С женой и ее подругой были на концерте. Время позднее — стали ловить такси.

Едва машина притормозила, откуда-то выскочили четверо парней, один из них оттолкнул мою Люсю. Я на него с кулаками. Пока разбирался, от остальных Люся с подружкой сумками отбивались. На наше счастье мимо старые приятели шли. Увидели, вмешались. Те врассыпную...

9 — Когда Дзюба объявил о желании вернуться в сборную, футбольный мирок разделился. Кто-то говорил: «Почему бы не вызвать Артема на матчи с Брунеем и Сирией? Надо дать ему шанс побить рекорд Кержакова». Другие возражали: «Сборная — не место для искусственных достижений». Ваше мнение?

— Изначально я был среди тех, кто считал, что Дзюба заслужил шанс на рекорд. Думал — пусть забьет Брунею и войдет в историю.

Но потом понял, что это будет несправедливо по отношению к Кержакову. Он-то серьезным соперникам забивал. А если бы его выпускали в товарищеских матчах с командами уровня Брунея, Кубы, Сирии, наколотил бы не 30 мячей — в полтора раза больше.

Возможно, Дзюба еще сыграет за сборную — например, в прощальном матче. Но в любом случае соперник должен быть статусным. Вот если Артем в этой игре забьет, тогда его рекорд точно не назовут искусственным.

10 — Что подсказывает интуиция — в мае 2025-го «Зенит» вновь будет обмывать золотые медали? Или их заберет «Краснодар»?

— Если отталкиваться от качества игры, на первое место в этом сезоне поставлю «Локомотив». Нравится, как смотрится молодежь — Батраков, Карпукас, другие ребята. «Краснодар» тоже сделал шаг вперед, явно прибавил в надежности.

«Зенит» же играет с перепадами. Однако для меня в чемпионской гонке он по-прежнему фаворит. Такого мощного состава нет ни у кого в РПЛ! На каждую позицию — по два исполнителя! Ломаются Глушенков, Вендел, Латышонок — но команда все равно побеждает. Не представляю, что может помешать ей оформить очередное чемпионство. Разве что форс-мажор.

Алексей Батраков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

11 — К разговору о Батракове. Валерию Газзаеву парень напоминает Черенкова. Что-то в этом есть?

— Безусловно. Понимание игры, работа с мячом... Они и по комплекции похожи. Плюс Черенков был командным игроком, никогда не перетягивал одеяло на себя. Батраков такой же. Невероятно одаренный мальчишка!

Теперь важно не останавливаться на достигнутом. Футболист должен постоянно совершенствоваться. Если чуть-чуть дашь слабину, начнешь распыляться, все быстро закончится.

12 — Вы успели поработать с Черенковым, когда в начале 90-х помогали Романцеву в «Спартаке». Что помнится?

— Федор не просто суперигрок, но и очень скромный, самокритичный человек. Расскажу историю, о которой мало кто знает. 1993 год, «Спартак» принимает «Динамо». Перед матчем у Романцева умирает мама, он улетает в Красноярск на похороны. Я остаюсь за главного.

До отъезда мы, конечно же, обсудили состав. Олег сказал: «Черенков — в старте». В первом тайме Федор, прямо скажем, не блистал, но у меня и в мыслях не было убирать его с поля. Ведь он одним касанием мог перевернуть игру. Да и вели 1:0.

Вдруг в раздевалке ко мне подходит Черенков: «Я сегодня плохо играю. Замените». Спорить я не стал, выпустил вместо него Родионова. А сам подумал — ну, кто еще из футболистов произнес бы такие слова?

13 — Недавно вышел фильм о Черенкове. Уже ознакомились?

— Нет, и не планирую. «Легенда № 17», «Движение вверх», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» — все прошло мимо меня.

Вот документальное кино о звездах нашего спорта смотрю с удовольствием. А байопики мне неинтересны. Они далеки от реальности, многое приукрашено. О фильме про Черенкова вроде неплохие отзывы. Но это ничего не меняет. Хочу, чтобы для меня Федор остался таким, каким его видел и знал.

14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Конечно, нет! Нельзя нарушать закон. Вот вы спросили — и я сразу вспомнил дело Ивана Голунова, которому лет пять назад полицейские подбросили наркотики. Слава богу, это удалось доказать. Журналиста отпустили, а виновных отправили в тюрьму. Поделом!

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Первое — высокомерие. Ну, с этим понятно. Второе — необязательность. Я ненавижу опаздывать, на встречу всегда выезжаю заранее. Третье — вранье. Мой принцип: лучше горькая правда, чем сладкая ложь.