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Батраков — лучший по созданным моментам среди молодых игроков Европы. Позади суперзвездные Ямаль и Дуэ

Батраков лидирует среди молодых футболистов Европы по созданным голевым моментам
Роман Кольцов
Корреспондент
Футболист «Локомотива» Алексей Батраков
Алексей Батраков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный талант РПЛ — в европейском топе.

Алексей Батраков — один из самых популярных футболистов России прямо сейчас. Полузащитнику «Локомотива» всего 19 лет, но, пожалуй, так ярко и восторженно о молодых игроках не говорили очень давно. Он забивает, отдает голевые передачи, надевает капитанскую повязку в отсутствие Дмитрия Баринова и определяет игру своей команды.

О таланте Батракова, безусловно, знают за границей. Тем более что его некоторые статистические показатели совсем не скромные. Например, в Сети завирусилась информация, что Алексей — лучший футболист Европы по количеству созданных шансов среди игроков 19 лет и младше.

Отстают даже Ямаль и Дуэ

По данным Sofascore, Батраков создал 82 момента для своих партнеров. Больше, чем Ламин Ямаль (54) из «Барселоны», Джовани Кенда (53) из «Спортинга», Дезире Дуэ (48) из «ПСЖ» и Кенан Йылдыз (46) из «Ювентуса».

Созданные голевые моменты футболистами младше 19 лет в европейских лигах

Момент, созданный игроком, засчитывается, когда он делает пас, навес, передачу вразрез или любое другое действие, которое приводит к возможности забить гол для партнера по команде. Это не зависит от того, был реализован момент или нет.

На данном отрезке сезона Батраков создал в 1,5 раза больше шансов, чем Ямаль, если брать общие цифры. При этом при пересчете на 90 минут Ламин опережает Алексея: 2,1 против 2,8. У Дуэ — 2,9. Безусловно, нужно учитывать и уровень лиг: испанский, французский, немецкий, португальский и итальянский чемпионаты гораздо выше в рейтинге УЕФА, чем российский.

Полузащитник &laquo;Локомотива&raquo; Алексей Батраков.Батраков — лучший «ударный» молодой полузащитник мира. Опередил брата Беллингема

Перформанс Батракова

Батраков — воспитанник «Локо». Алексей прошел все этапы академии и впервые сыграл за основную команду в РПЛ весной 2024 года. С тех пор он набил впечатляющую статистику, которая возвела его в ранг самых перспективных футболистов России. Ниже несколько фактов, подтверждающих тезис.

Батракова признали лучшим молодым футболистом РПЛ в 2024-м — в разные годы премию «Первая пятерка» вручали таким игрокам, как Александр Кержаков, Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Александр Головин.

Батраков раньше других тинейджеров набрал десять баллов по системе «гол + пас», если брать статистику с 2009 года. На это ему потребовалось 12 матчей. Вторым в данном рейтинге идет Арсен Захарян — он потратил на десять очков 21 игру.

Футболист «Локомотива» Алексей Батраков
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В отчете Международного центра спортивных исследований (CIES) Батраков возглавил мировой рейтинг лучших бьющих полузащитников до 21 года.

Кроме того, в СМИ появлялась информация об интересе к Алексею от «Манчестер Сити». Сам футболист прокомментировал ее следующим образом: «Манчестер Сити»? Только если он из Костромы. Каждый день что-то пишут. Поначалу читал это, теперь не обращаю внимания».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 32 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 9 миллионов евро.

В ноябре 2024 года Батраков дебютировал в составе сборной России. Всего он провел за национальную команду четыре игры и забил два мяча.

9
Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
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