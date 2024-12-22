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Сегодня, 21:40

Батраков — лучший «ударный» молодой полузащитник мира. Опередил брата Беллингема

Батраков признали лучшим «ударным» полузащитником мира до 21 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В рейтинге CIES еще несколько россиян.

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг лучших молодых футболистов мира до 21 года с разбивкой по позициям. Топ главных «ударных» атакующих полузащитников возглавил талант «Локомотива» Алексей Батраков. Также в список попали еще несколько футболистов РПЛ.

Батраков опередил брата Беллингема и воспитанника «Ромы»

19-летний россиянин возглавил топ лучших молодых полузащитников мира, нацеленных на завершение атаки. Составители списка дали Батракову рейтинг 80,6 балла, также отметив его роль в созидании.

«Категория состоит из игроков, которые отличаются нацеленностью на завершение атаки. Роль Алексея Батракова в системе «Локомотива» показывает его активное участие не только в этом, но и в распределении и создании моментов», — говорится в отчете CIES.

При этом представитель россиянина Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» отметил, что попадание в список — дополнительная мотивация для Батракова развиваться дальше.

«Конечно, приятно, потому что, как бы то ни было, какую-то небольшую часть работы и я проделал, когда руководил академией «Локомотива». То, что признали лучшим в мире, конечно, круто. Понятно, что по России мы все видели, и однозначно было понятно, что он провел потрясающий отрезок. Думаю, и Алексею это приятно, но это лишь стимул для того, чтобы двигаться дальше. Потому что потенциал у него очень большой», — признался Кузьмичев.

Также в первую тройку попали американец Рокас Пукштас из хорватского «Хайдука» и воспитанник «Ривер Плейт» 17-летний аргентинец Франко Мастантуоно — самый молодой представитель топ-10. Далее идет один из самых известных представителей рейтинга Джоб Беллингем — младший брат лидера «Реала» Джуда. Во втором десятке находится воспитанник «Ромы» Никколо Пиззили, ворвавшийся в состав римлян в нынешнем сезоне. Также Батраков опередил представителей «Страсбура» и «Брайтона» Хабиба Диарра и Хулио Энсисо.

Алексей Батраков. Биография Алексея Батракова: история новой звезды «Локомотива»

Алексей, безусловно, — открытие чемпионата России-2024/25. 19-летний полузащитник закрепился в основе «Локомотива» и стал одним из самых результативных футболистов всего турнира. Футболист за 17 игр РПЛ набрал 16 (10+6) очков по системе «гол + пас» — на одно результативное действие больше совершил лишь Манфред Угальде из «Спартака» (15+2).

В рейтингах — еще несколько игроков РПЛ

Батраков не единственный представитель чемпионата России в отчете Международного центра спортивных исследований. Первым в анализе появился игрок «Рубина» Илья Рожков. Он попал на 13-ю строчку лучших атакующих левых защитников. Лидером в этой номинации стал представитель пражской «Славии» Малик Диуф.

Зато 19-летний россиянин опередил португальца Диегу Морейру, которого прошлым летом подписал «Челси». В начале декабря Илья после новостей об интересе «Динамо» продлил контракт с «Рубином» до 2028 года. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей в РПЛ, отметившись голом и ассистом.

В топ-10 лучших левых вингеров, «проникающих в штрафную», попали еще два футболиста РПЛ — Сергей Пиняев из «Локомотива» и Педро из «Зенита», которые расположились на седьмой и девятой строчках соответственно.

В этой метрике оценивались игроки, чей вклад в голы превышает работу над созданием моментов. Педро стал самым молодым футболистом в первой десятке, а топ-3 составили уже звезды больших клубов — Кенан Йылдыз из «Ювентуса», Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед» и Джейми Гиттенс из «Боруссии».

Вадим Раков из «Локомотива» стал 18-м в рейтинге левых вингеров, направленных на удары и голевые передачи. У 19-летнего россиянина в этом сезоне 5 (3+2) очков в 16 играх во всех турнирах. Лидером топа стал 20-летний аргентинец Тьяго Фернандес из «Велеса», а позади Вадима остался яркий турок из «Айнтрахта» Джан Узун, уже дебютировавший за национальную команду.

3
Алексей Батраков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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