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Сегодня, 11:00

Батраков — новая звезда РПЛ. Уйдет в «Зенит», как Глушенков? Есть ли отступные? Когда планирует перебраться в Европу?

Батраков из «Локомотива» набрал 12 очков по системе гол+пас на старте РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Фото Александр Федоров, ФК «Локомотив»
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Владимир Кузьмичев знает о 19-летнем полузащитнике все.

Батраков в этом сезоне ногой вышиб дверь в РПЛ. 19-летний полузащитник «Локомотива» улетел в космос на старте чемпионата — «7+5» в девяти матчах. Впереди Вендела (9) и Глушенкова (8), остальные преследователи еще дальше. Вундеркинд бьет рекорды: 12 результативных действий в 9 турах, 4 балла в одном матче — в столь юном возрасте подобных показателей не было со времен царя Гороха. В последние годы самым громким нашим талантом был Захарян — у него 12 результативных действий набралось за 20 матчей. Что не помешало «Реал Сосьедад» раскошелиться на 12 миллионов евро.

Полузащитник &laquo;Локомотива&raquo; Алексей Батраков. И снова Батраков! Вундеркинд «Локомотива» в одиночку делает результат

Что в голове у Батракова? Не повторит ли он путь Глушенкова, после яркого сезона уйдя в «Зенит»? Или, как Захарян, мечтает о скорейшем переезде в Европу? Какой может быть цена за футболиста, есть ли отступные и какой штраф за разрыв контракта? Будет ли сторона футболиста говорить с клубом об увеличении зарплаты? Ответы на все эти вопросы знает Владимир Кузьмичев — бывший директор академии «Локомотива».

Для начала же мы обсудили яркий взлет юноши. Стал ли он удивительным?

— Не стал, — говорит Кузьмичев. — Знаю Лешу с семи лет, когда он пришел в школу «Локомотива». Да, всегда был самым маленьким (сейчас рост Батракова — 168 см. — Прим. К.А.), в какие-то годы вообще был на две головы ниже всех сверстников, но никогда его место в составе не вызывало сомнений. Правда, многие специалисты действительно говорили: да, на детском уровне парень еще тянет, но в РПЛ с такими физическими данными делать нечего. Но я всегда знал, что Батраков будет на ведущих ролях в премьер-лиге. Здесь и техника, и светлая голова, и характер. Леша был самым маленьким с огромным отрывом, но при этом всегда с капитанской повязкой. О чем-то это говорит, верно? И всех скептиков он в итоге посрамил.

Алексей Батраков (первый игрок слева).
Фото ФК «Локомотив»

Новый контракт Батраков подписал в прошлом сезоне, он действует до лета 2027 года. Понятно, что заключал его не только не лидер РПЛ по «гол+пас», а даже не игрок стартового состава «Локомотива». Юноша-резервист. В футболе есть практика при подобном рывке поощрить футболиста, пересмотрев условия в сторону увеличения.

— Зимой разговор о пересмотре соглашения наверняка будет инициирован стороной футболиста, — полагает Кузьмичев. — Это логично — привести договор в соответствие со статусом и ролью футболиста в команде. Однако мы знаем, какую жесткую и принципиальную позицию обычно занимают руководители при переговорах, поэтому есть сомнения, что пойдут навстречу.

Алексей Батраков и&nbsp;Максим Глушенков. Батраков подорожал в 7 раз, Глушенков — на 5 миллионов евро. Свежие цены на игроков РПЛ

На днях Transfermarkt обновил стоимость Батракова, он подорожал сразу в семь раз — с 700 тысяч евро до 5 миллионов. Болельщики «Локомотива» в восторге от игры таланта, при этом переживают, не уедет ли он в более богатый «Зенит». По следам Глушенкова. В этом плане важной была бы информация журналиста Ивана Карпова, что в контракте футболиста прописаны отступные в 20 миллионов евро.

— Нет, отступных в договоре Леши не прописано, — опровергает Кузьмичев. — Сумма в 20 миллионов евро действительно фигурирует, но это не отступные, а штраф за досрочный разрыв соглашения. Какая разница? Она хотя бы в том, что при разрыве футболисту угрожает дисквалификация. Но не только поэтому я бы сейчас не говорил о возможности ухода. Для Батракова название «Локомотив» — не пустой звук. У него особенное отношение к клубу, он ему благодарен за воспитание и не собирается покидать.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Получается, 19-летний полузащитник не думает идти не только по стопам Глушенкова, но и Захаряна, который практически с первых шагов во взрослом футболе определил для себя, что хочет как можно быстрее перебраться в солидный европейский клуб и развиваться в топ-чемпионате?

— У Захаряна другая история, — отмечает Кузьмичев. — Он родился в Самаре, воспитывался в академии Коноплева, потом перебрался в «Динамо». Связь с московским клубом не такая тесная, как у Батракова, который с самых первых шагов в «Локомотиве». Поэтому уверен, что как минимум ближайшие два года он проведет в составе нынешней команды. О каких-то европейских клубах Леша пока всерьез не думает, а о других российских — тем более. Так-то, конечно, с его техникой и пониманием игры Леше идеально подошел бы испанский чемпионат. Но это все потом. Сейчас главная задача — проявлять себя, стабильно развиваться, приносить пользу «Локомотиву». А через пару лет увидим, в каком Леша будет статусе, каким будет интерес из Европы.

ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков

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