Батраков забил два гола и отдал три передачи за «Локомотив» на старте сезона

В прошлом туре забил гол и отдал три голевые передачи.

Всегда любопытно наблюдать за молодыми футболистами, которые врываются на взрослый уровень и начинают блистать. Полузащитник Алексей Батраков дебютировал за «Локомотив» только в марте этого года, но уже закрепился в стартовом составе.

В новом сезоне 19-летний хавбек выходит с первых минут в каждом матче. В стартовом туре юниор отметился голевым действием, поразив ворота «Акрона». В минувшие же выходные Батраков проявил себя особенно ярко: сделал «1+3» по системе «гол+пас» в игре с «Ахматом».

Зажигал на молодежном уровне и быстро закрепился в основе

Батраков родился в 2005 году в подмосковном городе Орехово-Зуево. Алексей стал сначала заниматься мини-футболом, однако вскоре сменил вид спорта и перебрался в академию «Локомотива». Мальчишке на тот момент было всего шесть лет.

В детстве Батраков чувствовал, что жизнь точно свяжет с футболом. «В меня всегда верили, — отмечал игрок. — Мне кажется, у меня не было другого выхода».

Алексей прошел все ступеньки детско-юношеского футбола, ярко показывая себя на молодежных турнирах. Например, побеждал с «Локо» в ЮФЛ-2 и МФЛ. В Молодежной футбольной лиге — в 2023 году — Батракова признали лучшим игроком турнира. Футболист набрал больше всех очков по системе «гол+пас», забив девять мячей и отдав 12 голевых передач в 17 встречах.

К тренировкам с основной командой игрока стали подтягивать летом прошлого года. Он даже сыграл в нескольких товарищеских матчах и забил в игре с «Волгарем».

Через полгода с футболистом подписали новый контракт и взяли на сборы с основной командой в ОАЭ. «Постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы закрепиться в основном составе, — говорил Алексей перед сборами. — Мне было важно завершить сезон в МФЛ золотом, и только потом я ждал предложения от клуба и благополучно переподписал контракт».

Игрок вновь получил шанс в контрольных играх — и вновь отличился: в матче с саудовским «Аль-Ухдудом» Батраков забил гол и сделал ассист на Сарвели.

Алексей Батраков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Прорыв

В марте футболист дебютировал в РПЛ в игре с «Краснодаром». «Быков» только-только возглавил Мурад Мусаев, и матч с «Локо» был для тренера первым после возвращения. Игра завершилась со счетом 1:1. «Локомотив» забил уже на 10-й минуте, но сделал это, правда, в свои ворота. Отправить мяч в чужие долго не удавалось. В итоге Михаил Галактионов решил освежить состав, сделав двойную замену. На поле появились Рифат Жемалетдинов и 18-летний дебютант Алексей Батраков.

«Не знал, когда мне выпадет шанс дебютировать, — говорил футболист. — Благодарен тренерскому штабу за доверие. Когда второй тайм начался, сказали идти разминаться и готовиться к матчу. Доволен дебютом? Конечно же, были ошибки, над которыми нужно работать, но в целом для первой игры — более-менее. Не было такого, что кто-то пихал, ругал? Нет, все только поддерживали. Даже когда я ошибся, все сказали: «Все хорошо, продолжай, у тебя все получится».

В итоге «Локомотив» все-таки сравнял счет, сделал это Максим Глушенков. Именно он через несколько туров помог отличиться нашему герою. В середине мая «Локо» принимал «Оренбург», и Батраков, обросший каким-никаким опытом, попал в стартовый состав. На восьмой минуте он получил пас от Глушенкова и в касание пробил по воротам Николая Сысуева. Тот дотянутся до мяча, но все равно не смог спасти команду от пропущенного гола.

«С «Оренбургом» исполнилась мечта детства. Я с шести лет в системе «Локомотива» и все это время шел к тому, чтобы играть за главную команду, забивать голы и помогать ей побеждать. Прошел долгий и сложный путь, поэтому очень счастлив наконец-то забить. При этом понимаю, что все только начинается: надеюсь, это только первый гол из множества», — говорил Батраков после матча.

Алексей Батраков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Универсал

В недавнем подкасте ЮФЛ футболист отмечал: отдавать голевые передачи ему нравится больше, чем забивать. Также Алексей рассказал о любимом футболисте. Оказалось, Батраков восхищается Андресом Иньестой.

Алексей, кстати, чем-то похож на легендарного испанца. Как минимум физическими данными. Рост обоих составляет около 170 см. «Удивляешься, как с такой «физикой» игрок умудряется показывать такой футбол, — говорил в 2023 году Sports.ru бывший скаут-аналитик ЦСКА Тимофей Ушанский. — Что классно в Батракове: несмотря на то что у него слабая «физика», он это отлично понимает и прекрасно чувствует пространство и время, за которое ему нужно избавиться от мяча до единоборства, которое он, скорее всего, не вынесет».

«В физической борьбе — да, бывает тяжеловато, — признавался Батраков после перехода в молодежный состав. — Многие соперники меня на две головы выше. Стараюсь компенсировать это за счет «головы», выбора позиции — можно просто избавиться от мяча и уйти от столкновения».

Сильные стороны Батракова — в первую очередь видение поля и чувство игры. Батраков быстро находит свободные зоны и в целом выполняет функции классического плеймейкера.

Алексей старается анализировать свою игру не только на матчах, но и на тренировках. Также Батраков, желающий развиваться, изучает игру звездных коллег. «Мне очень нравился Андрес Иньеста, его стиль игры. Еще Лука Модрич — ему уже далеко за 30, а он за счет интеллекта показывает потрясающий футбол», — отмечал вундеркинд «Локомотива».

Также стоит отметить другое преимущество Батракова — универсальность. Батраков готов выйти и на позиции опорного полузащитника, и атакующего, и в роли «восьмерки». В минувшем сезоне Галактионов использовал хавбека как раз в опорной зоне. В этом же сезоне Батраков в основном играет ближе к атаке.

Алексей Батраков в матче с «Акроном». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сравнения с Глушенковым

Новый сезон Батраков начал ярко, если даже не огненно. Алексей — третий в лиге по системе «гол+пас». Игрок набрал пять очков, дважды забив и трижды сделав голевые передачи. Выше в списке только звездные-зенитовцы Глушенков (6+1) и Вендел (0+6).

«Получилось так. Очень старался. Стандарты отрабатывал, чтобы шли хорошие подачи, — рассказывал игрок после матча с «Ахматом». — На две передачи откликнулся Жора (Жерзино Ньямси), забил. Благодаря ему тоже эти голевые возникли. Очень рад. Надо продолжать дальше прогрессировать и не останавливаться».

В той игре с грозненцами Батраков забил и сделал сразу три результативных паса. Никто до этого в РПЛ не набирал такую результативность в 19 лет. После матча Батракова спросили, как он относится к таким рекордам, важны ли они для него. «Для меня это второстепенно. Главное — это победа команды», — ответил футболист.

Батраков выглядит достаточно скромным парнем — хочется верить, что испытание медными трубами он пройдет достойно. Ведь история футбола знает много случаев, когда молодые игроки проходили огонь и воду, но захлебывались волной наплывшей славы.

Алексей действительно становится все популярнее. Болельщики, насмотревшись ярких матчей футболиста в начале сезона, все чаще сравнивают его с ушедшим из «Локо» в «Зенит» Максимом Глушенковым.

«Не надо так делать, — говорит Галактионов о подобном сравнении в интервью «Матч ТВ». — Каждый игрок индивидуально силен по-своему. Макс силен в своем, Леша Батраков — в своем. Он раскрывается все больше с каждым матчем и доказывает, что не зря мы ему в свое время доверили эту позицию.

Постепенно Леша обрастает мясом, матереет и становится ключевым игроком команды. Дай бог, чтобы этот процесс продолжался. Сейчас к нему привлечено повышенное внимание, нужно этот этап пройти максимально безболезненно".

Капитан «Локо» Дмитрий Баринов отмечает: никакой звездной болезни у молодежи нет. «Наши молодые ребята — настоящие красавцы. Слушаются и в играх, и на тренировках, не пререкаются со старшими. Мне даже разговаривать с ними не приходилось на тему звездной болезни или чего-то подобного. Если они продолжат в том же духе, то все и у них, и у «Локомотива» будет хорошо», — отметил Баринов.

В недавнем подкасте ЮФЛ Батраков сказал, что хотел бы попасть в «Барселону», «МЮ» или «Милан». А переезд Матвея Сафонова в «ПСЖ» позволяет думать, что такая цель не кажется невыполнимой.