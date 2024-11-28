Каштанов рассказал, как из «Пятерочки» можно пробиться в РПЛ.

«СЭ» поговорил с 28-летним форвардом «Факела» Алексеем Каштановым.

Батраков напоминает Головина

— Алексей, мы говорим с вами за два дня до матча с «Динамо» (встреча завершилась вничью, «Факел» сравнял счет в компенсированное время. — Прим. «СЭ»). Насколько утомительны для вас паузы на сборные, когда приходится две недели тренироваться без официальных игр?

— Все время живешь в ожидании игры! Как-то все муторно, долго... Уже хочется принять участие в официальном матче. Все-таки, когда звучит стартовый свисток, ты понимаешь: вот для чего ты работаешь, тренируешься! Ну что поделать... Все равно надо держать себя в тонусе, тренироваться на поле и в зале, индивидуально со своим тренером. Ну и нужно стремиться самому попасть в национальную команду. Тогда скучно уже не будет (смеется).

— А вы смотрели встречи с Брунеем и Сирией?

— Ну да.

— И как вам?

— Да я не сторонник кого-то критиковать или кому-то угождать. Это сборная России. Нужно учитывать, в каких реалиях мы сегодня живем. Дай бог, чтобы все в итоге наладилось. Нужно отдать должное ребятам, которые приезжают в национальную команду, выкладываются. Да, уровень соперников, наверное, не совсем тот... Но что поделать? Важно всегда оставаться профессионалом. Сейчас в сборной много молодых игроков. Например, Батраков. Для них это хороший стимул проявить себя в матчах за национальную команду. А как им приятно пообщаться с Миранчуком, Головиным или Сафоновым! Расспросить, как там все устроено — во Франции, в МЛС. Я бы с удовольствием с Алексеем пообщался. Как они восстанавливаются, что едят, как выстроен тренировочный процесс? Разве это не любопытно? Я вообще стараюсь во всем искать плюсы.

— Миранчук теперь еще больше вырос в ваших глазах? Все-таки человек прилетел из-за океана на матчи с Брунеем и Сирией.

— Конечно. Ему же после товарищеских игр за сборную предстоял важный матч в МЛС. Но он все равно прилетел сюда! Я вообще стараюсь смотреть обзоры игр с его участием. Он и передачи раздает, и голы забивает. И про сборную свою не забывает.

— Как бы ваш «Факел» сыграл с последними соперниками нашей сборной?

— С Брунеем и Сирией? Тяжело загадывать. Не так давно проводили товарищеский матч с «Торпедо-БЕЛАЗ». Все думали, что мы возьмем верх над белорусской командой, но этого не произошло. Было неприятно. Да, это контрольный поединок, но все равно хотелось победить. Никакой недооценки соперника с нашей стороны не было, но... Конечно, против Брунея и Сирии мы бы играли только на победу, однако не готов сказать, как бы все завершилось.

— У вас был мощный отрезок в «Урале» осенью 2022 года. Тогда ждали звонка от Валерия Карпина?

— Не витал в облаках, не думал об этом. Только через год узнал, что осенью 2022-го меня могли вызвать в национальную команду.

— Вы упомянули Батракова. Он самый талантливый футболист, против которого доводилось играть?

— Видно, что парень с большим потенциалом. У него все четко. Ничего лишнего. Катит ближнему в правильную ногу. Подача с угловых хорошая, удар поставленный. То есть Алексей обладает ценными качествами, которые еще можно развивать. Знаете, кого он мне напоминает?

— Кого же?

— Головина. Тот в ЦСКА тоже довольно быстро адаптировался. По стилю они, на мой взгляд, похожи.

Сесар Монтес и Алексей Каштанов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Когда возвращались из Грозного, это просто треш какой-то был!

— Давайте о «Факеле». Уже прочувствовали футбольную атмосферу на стадионе в Воронеже? Кайф?

— А то! Недавно ко мне друг сюда приезжал. Я его перед «Динамо» спрашиваю: «Пойдешь на футбол?» Он: «Ну по телевизору я песню «Сектора» «Туман» послушал, теперь хочу послушать ее на трибуне» (улыбается). У нас стадион компактный, и такое впечатление, что болельщики теперь ближе к нам, игрокам, располагаются. Поддержка людей сильно ощущается! Здорово!

— «Туман» теперь ваша любимая песня?

— (Смеется.) Она любимая у болельщиков «Факела». Хотя Влад Мастерной тоже ее постоянно включает в раздевалке перед играми. Я же слушаю разную музыку. Под настроение. Могу и зарубежное что-то слушать, могу и наше — HammAli & Navai или «Руки вверх». В соцсетях подписан на страницу, которая рассказывает о стиле одежды европейских футболистов. Когда просматриваешь фото, к ним прилагается различное музыкальное сопровождение. Как-то так.

— Вы уже провели за «Факел» 10 матчей в РПЛ. В этих встречах ваша команда могла набрать больше очков?

— Если брать не только чемпионат, но и Кубок, то могли даже обыграть «Зенит». Много моментов было... В чемпионате имели все шансы Махачкалу дожать. С «Локо» обидно получилось. Пенальти на последних минутах. А так — ничейная игра. Это даже не обсуждается! За «Факел» я дебютировал в матче с «Ростовом», провел на поле 30 минут. Мы крупно проиграли — 1:4. Пришел в раздевалку и вообще не понимал, что происходит. Дончане просто издевались над нами всю игру! Как так?! Вот та встреча нам совсем не удалась. А всем остальным соперникам, считаю, дали бой. «Факел» показывает, что может достойно играть с нашими топовыми клубами.

— Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе недавно в интервью «СЭ» сказал: «Команда третий сезон подряд добирается сначала семь-восемь часов на автобусе до Москвы, а потом летит рейсовыми самолетами до точки Б, где проводит гостевой матч. И точно так же возвращаемся. То есть мы тренируемся на несколько дней меньше, чем практически любой соперник. То же самое происходит с восстановлением. Нарушается весь тренировочный процесс, тем более в той ситуации, когда «Факел» борется за выживание, за сохранение прописки в РПЛ».

— Так и есть. Скажу вам больше. Когда возвращались из Грозного, это просто треш какой-то был! Я вообще не понимал, где нахожусь.

— Ничего себе.

— Ну да. Игра закончилась вечером. Утром, в пять или в шесть часов, вылетели в Москву. Долетели, а потом на автобусе по пробкам ехали в Воронеж. И оказались здесь где-то в 10 вечера...

— И как долго отходите от таких длительных поездок?

— Дня два-три.

— Тяжело тренироваться?

— Ну... Здесь такие же выезда получаются, как и во второй лиге у меня были. Ничем не отличаются.

— Хотите сказать, такая логистика влияет на результаты команды?

— Не надо искать никаких оправданий! Вот приезжаешь ты в гости к «Локо». «РЖД Арена», приятное поле, мячи не спущены. Тебя по телевизору показывают. Какие оправдания?! Ты в премьер-лиге играешь. Везде надо искать плюсы. Да, приходится довольно долго ехать на автобусе. Ну и что? Скачиваю фильмы, смотрю, узнаю что-то новое. Зачем психовать, расходовать свои эмоции? Раз мы столкнулись с такими условиями, значит, мы их приняли. Если тебе не нравится, просто не подписывай контракт с клубом и занимайся другим делом. В чем проблема? А раз ты на контракте, выходи на поле и играй достойно!

— Сколько мячей вам нужно забить, чтобы «Факел» выкупил ваш контракт у «Урала»? Или так вопрос не стоит?

— Он стоит лично для меня. Моя цель — в каждом сезоне забивать больше, чем в прошлом (в сезоне-2023/24 Алексей Каштанов забил в РПЛ за «Урал» шесть мячей. — Прим. «СЭ»). Но я стараюсь быть реалистом. Сейчас играю за «Факел». У нашей команды не так много моментов за матч. Так что надо выжимать из своих шансов максимум.

— Помимо «Факела» еще куда-то звали?

— Да, в «Ахмат». Мне звонил Адиев. Хотел меня видеть в команде. Это приятно. Ходили разговоры про «Пари НН». Потом написали еще, что я интересен «Химкам». Но я точно ни с кем не контактировал.

— Чем требования Дмитрия Пятибратова к нападающему отличаются от требований Виктора Гончаренко, с которым вы работали в «Урале»?

— Дмитрий Анатольевич (Пятибратов. — Прим. «СЭ») требует цепляться за все мячи, работать по створу ворот, использовать по максимуму свои шансы.

Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нравится, что Гончаренко все может сказать в глаза

— А Виктор Михайлович?

— Для меня Гончаренко навсегда останется большим тренером. До сих пор не понимаю, как «Урал» мог вылететь в первую лигу. Нет объяснений случившемуся! Виктор Михайлович научил меня многим хорошим вещам.

— Например?

— Советовал не прилипать к защитникам, играть спиной к воротам либо полубоком. Говорил мне, что не надо распыляться, сваливаться на фланги. Вспоминается один момент на тренировке. Кто-то бил по воротам, попал в манекен, мяч отлетел, никто его не подобрал. Гончаренко остановил занятие: «Почему у вас такое отношение? Мы моделируем игру! Да, мяч отлетел от манекена. Ну и что? Когда я был на стажировке у Спаллетти в «Роме», Тотти тоже попал в манекен, но моментально другой футболист подбежал и добил мяч в ворота! Концентрация должна быть здесь и сейчас!» Вот это я четко для себя уяснил.

Вообще он много таких примеров приводил. С ним очень комфортно работалось. Требовательный специалист, который сильно переживает за результат. Вы же и сами видите, насколько он эмоционален на бровке. Места себе найти не может, садится на лавку, вскакивает. Нравится, что Гончаренко может футболисту все сказать в глаза.

— И у вас действительно до сих пор нет понимания, почему же «Урал» покинул РПЛ?

— Увы, нет. Был шокирован. Опустошен. В какой-то прострации находился первые дни после случившегося. Так стыдно было! Но что поделать... Жизнь на этом не заканчивается. Главное, что все живы и здоровы. Многие клубы, в том числе и большие, через такое проходили. «Рубин» обыгрывал «Барселону», а спустя годы оказался в ФНЛ. То же московское «Динамо». Я просто за то, что не стоит во всем искать только негатив. Мазать все в черные краски. Раз это произошло, может быть, так Богу было угодно? Может, это такое испытание? Мы общались с Лехой Ионовым. Он уже такое проходил — как раз с «Динамо».

И вдруг позвонил Григорий Иванов. У меня слезы счастья потекли!

— Как проходило ваше общение с президентом клуба Григорием Ивановым? Он говорил, что вы несколько раз просили отпустить его из команды.

— Для меня Григорий Викторович всегда будет отцом. Ведь как я попал в РПЛ? Играл за «Волгу» из Ульяновска против «Урала-2». Он приехал на тот матч. А через несколько дней мне позвонил: «Не хочешь к нам перейти»? Можете себе представить мои эмоции? Играю во второй лиге. А мне набирает президент клуба РПЛ! Да у меня даже жена не поверила, что это правда! У меня аж слезы счастья потекли от услышанного в трубке. В тот момент готов был до Екатеринбурга пешком идти!

— Но как быть с его словами о том, что после прошлого сезона вы хотели покинуть «Урал»?

— Мне действительно поступали звонки от других клубов. Были приглашения. Подходил к Григорию Викторовичу, говорил ему об этом. Сейчас думаю: может, и не стоило мне так поступать? Может, следовало сконцентрироваться на «Урале». Просто, понимаете, я такой человек...

— Какой?

— Амбициозный. Для меня деньги никогда не стояли на первом месте. Я же в свое время и в «Пятерочке» поработал. И не скрываю этого, не стыжусь! Я понимаю, что, пока есть силы и здоровье, нужно играть в футбол. Да, у меня контракт с «Уралом» закончится только через год. И я мог просто спокойно сидеть в ФНЛ, получать зарплату (при Евгении Аверьянове Каштанов перестал попадать в стартовый состав «Урала». — Прим. «СЭ»). Но я не такой! Все время сыну говорю, что деньги не решают все в нашем мире.

— Вот как?

— Деньги — это лишь хорошая инвестиция в себя, чтобы двигаться дальше. Понимаете? Я хочу в каждом матче выходить на поле. Забивать, отдавать. Хочу выступать в РПЛ. Я же не раз играл против таких же габаритных форвардов, более статусных, что ли. Считаю, что я ничем не хуже их! Значит, надо доказывать это. А Екатеринбург я никогда не забуду!

— Почему?

— Для меня это, наверное, лучший город на земле. Я же раньше не был привязан к какому-то месту. Футбольная жизнь предполагает частые переезды. А в Екатеринбурге я провел три года.

— Вы же там квартиру в ипотеку взяли?

— Да. Как раз перед отъездом в Воронеж. У меня жена сейчас уехала в Екатеринбург. Я так скучаю по людям из того города! Добрые, отзывчивые, всегда рады меня видеть. Так что у меня язык не поворачивается сказать что-то плохое про «Урал»! Поскорее бы команда вернулась в РПЛ.

— Самый памятный совет, который получили от Григория Иванова?

— Знаете, я нередко в интервью говорю, что все время думаю о футболе, тренируюсь. Переживаю. Вот Григорий Викторович ко мне порой подходил: может, надо немного отпустить ситуацию, переключиться? Блин, а как я могу плохо тренироваться? Или меньше тренироваться? Ну у меня это в голове не укладывается!

— Почему?

— А вы посмотрите на Луку Модрича. Человеку почти 40 лет. А он за сезон проводит 60-70 игр. А если посчитать все мое игровое время, то я за год и 30 матчей не провожу от свистка до свистка. И как я могу после такого делать себе поблажки? Ну вот как?! Если люди в 40 лет себя не запускают и постоянно играют, дают результат. Это такая мотивация для меня, такой пример!

Хочу, чтобы Григорий Викторович как можно дольше работал в «Урале». Он хороший человек. И всем интересен. Игрокам, болельщикам, прессе. В РПЛ без него, мне кажется, стало скучно. Яркий. У нас, когда сборы были, он все время по полю ходил, подкалывал: «Ты чего по воротам попасть, что ли, не можешь?» В зал приходил. Смотришь на него и думаешь: какой же красавец! С утра он в теннис играет, в форме себя держит. Вы бы видели, как Григорий Викторович с внуками возится!

— Как?

— Он с внуком сидит на скамейке, наблюдают за тренировкой. Потом выйдут на поле — мяч попинают. Ну это же круто! Это и есть жизнь. Внуки должны гордиться таким дедушкой!

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов. Фото ФК «Факел»

А жена отвечает: «Достал ныть! Что ты сделал для футбола? Только «сникерсы» ешь»!

— Вы довольно долго играли на любительском уровне и дебютировали в РПЛ в 26 лет. Ваша карьера может стать хорошим примером для тех, кто никак не пробивается в элитный дивизион?

— С одной стороны, сейчас сконцентрирован на игре в РПЛ. Хочется как можно дольше оставаться в футболе. Что-то в итоге выиграть. Но с другой — возможно, я напишу книгу или сниму фильм документальный о том, как складывалась моя карьера. О пути из любителей в «Урал», в РПЛ, в «Факел». Поверьте, мне есть что рассказать. Хочется, чтобы ребята никогда не опускали рук и не сдавались. Я вырос на таких футболистах, как Вагнер Лав, Жо, Красич, Веллитон, Халк. Они меня мотивировали! Мастера.

И я не понимаю, почему сейчас такой большой интерес к медиалиге. Меня она совсем не впечатляет! Равняться надо на других. Я смотрел за игрой Широкова, Семшова. Или, помню, как по молодости приезжаю в одну команду на просмотр, а там Газик!

— Газзаев?

— Нет-нет, Юра Газинский. А потом в «Урале» мы рядом сидели на скамейке. Ну как это? Представляете? Непередаваемые эмоции! Так что в будущем, возможно, я что-то и напишу или сниму фильм о нашем футболе. Но пока не хочется распыляться.

— Но вы-то сами не хотели бросить футбол после игр на любительском уровне и отсутствия предложений от профессиональных клубов?

— Да я в принципе и закончил с футболом. Мы с женой поехали в Московскую область, потому что супруге осталась квартира от ее бабушки. Мы жили в Королеве. И я просто пошел играть за «Росич» на КФК. Мы как-то встречались с «Родиной», и на меня обратил внимание спортивный директор Алексей Николаевич Зинин. Пригласил на просмотр. В итоге мне предложили контракт. Посоветовался с женой и решил вернуться в большой футбол, захотел вновь попробовать свои силы на профессиональном уровне. Правда, вскоре случился еще один эпизод, из-за которого я опять едва не ушел из футбола

— Расскажите.

— Играли с «Локомотивом-Казанкой». Меня выпустили на замену на 75-й минуте. А потом ребята рассказали, что тренеры хотели произвести обратную замену, убрать меня с поля. И вот это меня прям задело. Я так жене и сказал: «У меня уже двое детей. Надоело такое отношение!» Сейчас-то я понимаю, что просто искал какие-то отмазки и отговорки. Видимо, слабый был еще. Все-таки отец рано умер и меня воспитывали мама, бабушка. Наверное, не хватало мужской руки. Но это тоже хороший опыт.

— И как отреагировала супруга на ваши слова?

— «Ты достал ныть! Что ты сделал для футбола-то? «Сникерсы» свои ешь, за питанием не следишь. Давай находи себе тренера по физподготовке, приводи себя в норму».

— Прислушались к ней?

— Да. Нашел тренера. Уже четыре года с ним вместе в зале работаем. А жена у меня с тех пор за питание отвечает.

— Вы в интервью пресс-службе «Факела» сказали, что как-то весили 115 кг...

— Ну да, было такое. 115... Не следил за собой. Работал тогда в «Пятерочке», ел все, что хотел. То ночная смена, то дневная. Никакого нормального режима. Спортом толком не занимался. Поигрывал на КФК... Но я не жалуюсь. Наоборот, рад, что жизнь такие сюрпризы мне преподнесла.

— А в «Пятерочке» на кассе работали?

— Нет. На складе. Не вижу в этом ничего зазорного. У меня же жена, двое детей. Понимал всю степень ответственности. Добытчиком в семье должен быть мужчина. Я всегда хотел, чтобы моя жена не работала, а воспитывала детей. И сейчас так и происходит. Это тоже огромный труд. В наше время тяжело воспитать достойных детей. Сын у меня на хоккей ходит, дочка — на танцы. И моя супруга устает не меньше меня.

— А как, пробившись из любителей в РПЛ, сделать так, чтобы голову не снесло? Ведь уровень вашего дохода вырос в разы.

— Я знаю цену деньгам. Не покупаю каких-то нереальных вещей, курток и так далее. Самая дорогая штука — барсетка Louis Vuitton, которую мне Эрик Бикфалви привез из Венгрии. Она стоит 60 или 70 тысяч рублей. А в остальном все довольно просто. Сейчас вот в ипотеку влез. 70 процентов зарплаты уходит на нее.

— Ого!

— Ну да. Такой вот период в жизни. Ничего страшного. Живем копейка в копейку. Все-таки первые платежи довольно большие. Поговорили с детьми, объяснили, что вот сейчас у нас такая жизнь. Сын с дочкой нормально отреагировали. У нас с супругой от них секретов нет. Понятно, что уровень дохода тоже вырос. Есть те же премиальные. Но голова у меня точно никуда не улетела! Футбол всегда будет для меня на первом месте. Его надо любить больше, чем деньги — и всё будет хорошо, я в это верю.