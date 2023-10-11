«ЦСКА был для меня хорошим вариантом, но нисколько не жалею, что остался в «Зените». Интервью Сутормина

Полузащитник сине-бело-голубых ответил на вопросы «СЭ».

В последнее время Алексей Сутормин получает не так много игрового времени в «Зените». В текущем сезоне он провел 10 матчей и 376 минут на поле. Хотя еще несколько сезонов назад был одним из основных игроков команды из Санкт-Петербурга и вызывался в сборную России, которую выводил на поле с капитанской повязкой. Прошедшим летом Сутормин был близок к уходу из «Зенита». По информации «СЭ», в июне ЦСКА сделал предложение клубу из Санкт-Петербурга об аренде Алексея с обязательным правом выкупа. Между руководителями была достигнута устная договоренность. Однако переход в итоге не состоялся, Сутормин остался в «Зените».

В интервью «СЭ» полузащитник сине-бело-голубых рассказал о взаимоотношениях с бразильцами, возможном уходе из «Зенита» и отношении к сборной России.

Понимаем, что огорчаем болельщиков — стараемся исправить ситуацию

— Как сейчас себя чувствуешь в «Зените»?

— Меня в целом всегда все устраивало. Сейчас — не исключение. Понятно, что положение в турнирной таблице сказывается на нашем настроении. Но мы делаем все возможное, чтобы изменить ситуацию. Работаем, стараемся. Надеюсь, что в ближайших играх сможем занять лидирующую строчку и не отдавать ее никому.

— Как ты объясняешь себе такую треть сезона у «Зенита»?

— Ушли ребята, которые играли определенную роль: и Далер Кузяев, и Малком. Плюс ситуация с Венделом была не до конца понятной. Не так много времени было на то, чтобы внедрить новых игроков в систему. Время шло, где-то это сказывалось на результате, где-то не набрали те очки, которые могли.

— Но на старте к «Зениту» присоединились Марио Фернандес и Вильсон Изидор. Эти игроки знакомы с чемпионатом России.

— У всех по-разному происходит внедрение в коллектив. Кто-то может сразу показывать результат, кому-то нужно больше времени на адаптацию. Марио и Вильсону нужно было набрать форму, принять нюансы команды, требования тренера. На это надо делать определенную скидку. Но мы все стараемся, чтобы новички команды адаптировались как можно быстрее.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Как Изидора и Фернандеса приняли в команде?

— Все хорошо. С Марио многие ребята пересекались в сборной. У нас достаточное количество бразильских игроков, которые всегда готовы помочь. Изи также все понимает. Надеюсь, что все будет улучшаться с каждой игрой и тренировкой.

— Можно ли говорить, что в чемпионат вернулась интрига?

— Интрига всегда жила. И в прошлых сезонах бывало, что мы буксовали на старте. Сейчас не выиграли у ЦСКА, потеряли очки в матче с «Локомотивом» — вот и упустили «Краснодар». На протяжении последних четырех лет всегда кто-то составлял конкуренцию: «Спартак», ЦСКА, «Динамо». Но в какой-то определенный отрезок кто-то из них терял очки, а мы на дистанции выглядели лучше. Наша задача — завоевать первое место и держаться на нем как можно дольше. Тяжело загадывать, как будет, сейчас надо догнать «Краснодар».

— Ты говоришь, что всегда была интрига. Но вы долгое время не проигрывали дома московским командам в чемпионате, а теперь и «Динамо», и «Локомотиву».

— Это вопрос к нам. Если брать игру с «Локомотивом» — забей моменты, которые мы имели, результат был бы другим. Это опыт, который нам, возможно, нужен, чтобы преодолеть этот нелегкий отрезок. Надеюсь, что он только поможет в плане командной игры и настроя.

— Как сильно сказался отъезд Малкома на команде? Неужели он настолько незаменимый?

— Незаменимых футболистов, наверное, нет. Но Малком провел очень хороший сезон, сильно выделялся, часто забивал важные мячи. Многие моменты использовал в нашу сторону. Сейчас Матео Касьерра где-то взял это бремя на себя. Возможно, моментов стало меньше, но они есть и все нужно реализовывать. Тогда результат будет другой.

— Как Сергей Семак реагирует на результаты? Видно, что нервничает?

— Все в штатном режиме. Ни одна команда не любит проигрывать, но дома мы делаем это редко — а тут уже два поражения. Мы понимаем, что огорчаем болельщиков. Но в плане тренировок с Сергеем Богдановичем все нормально, разбираем игры. Стараемся все вместе исправить ситуацию.

— В СМИ писали, что Александр Медведев заходил в раздевалку после матча с «Локомотивом» и был крайне недоволен результатом.

— Ничего такого не было. Просто провели что-то вроде командного ужина вместе семьями на стадионе, собрались, посидели, обсудили все. Поняли, что ничего критичного не произошло, но продолжать так не надо. Чувство горечи после «Локомотива» должно нам придать сил, чтобы мы больше не проигрывали.

— Как сильно Александр Медведев вовлечен в жизнь команды?

— У Александра Ивановича огромное влияние, он оказывает нам большую поддержку. Присутствует практически на каждой игре. Бывает, что может написать после хороших и плохих моментов, что-то сказать, указать на ошибку. Он коммуницирует со всеми, очень тесно взаимодействует с коллективом. Думаю, это тоже помогает завоевывать медали. Это совместный труд.

— Тебе писал Медведев? Было что-то подобное?

— Бывало, что поздравлял с голами, с передачами. Когда я вышел с «Рубином» и поучаствовал в двух голевых атаках, он сказал: «Надо записывать твои действия как в хоккее — предголевые передачи». Александр Иванович на многое обращает внимание, за многим следит.

— А внутри коллектива он какой?

— Человек с юмором. Может поддержать любой разговор на разные темы, не только про футбол. Но, например, когда летим с выезда, легко подходит, общается, высказывает свои мысли на счет игры, каких-то моментов. С Александром Иванович очень комфортно.

— Как ты отреагировал на отъезд Далера Кузяева в Европу?

— Мы все знали о его цели. Выпала возможность в этот раз, все срослось — это самое главное. Мы счастливы за него. Во Франции он уже показывает хороший футбол. Надеюсь, так и будет продолжать.

— Поддерживаешь связь с Кузяевым?

— Поздравлял его с переходом, с первыми голами. В ответ он меня поздравил с рождением дочки. Списываемся, узнаем друг у друга, как дела. Держим связь!

— Успел что-то интересное рассказать о Франции?

— В плане быта у нас все попроще. Например, снять квартиру или получить сим-карту у нас легче. Говорит, что и в плане футбола есть свои нюансы, к которым надо привыкать и схватывать на лету.

— Была ли у тебя мечта поиграть в Европе?

— Она и есть. Посмотрим, как сложится жизнь — далеко так не загадываю. Если будет возможность, какое-то конкретное предложение — будем садиться и решать.

— Пример Кузяева и Захаряна показывает, что даже сейчас можно уехать в Европу?

— Да, и это хорошо. Надеюсь, что ребята, которые будут соответствовать уровню, смогут уехать. Это очень классно. Возможно, примеру Захаряна и Кузяева последует кто-то еще. Дай бог, чтобы у них все получалось. Удачи Захе, он поехал в хорошую команду и чемпионат. Следим за его успехами.

Фото Global Look Press

В раздевалке получается микс нашей музыки и латиноамериканской

— В составе «Зенита» сейчас много бразильских игроков. В чем они отличаются от россиян? Может, другой подход к тренировкам?

— Если брать прошлый сезон, например Малкома — всем понятно, в чем он был хорош. Или Вендел — все знают его сильные качества. Ты смотришь и понимаешь, где можешь прибавить в каких-то моментах. Тренируемся вместе, прогрессируем.

— А темперамент?

— Все зависит от человека. Есть Дуглас Сантос — он рассудительный, спокойный. Марио такой же. А Клаудиньо и Вендел больше улыбаются, смеются, постоянно что-то обсуждают.

— Правда ли, что раздевалка в «Зените» уже португалоговорящая, а не русскоговорящая?

— Не сказал бы, что португалоговорящая, но часто слышим их речь, ха-ха! В целом мне комфортно, меня это не смущает. Они хорошие футболисты, а мы все собраны для того, чтобы достигать определенных целей, которые перед нами ставит клуб. Мы делаем эту работу вместе. Последние годы показывают, что делаем ее хорошо. Надеюсь, что в этом году будет так же.

— В команде еще не начали учить португальский?

— Нет. Наоборот, стараемся для того, чтобы ребята начали учить русский.

— Ты говорил, что после ухода Дзюбы в раздевалке стало тише, но не скучнее. Кто сейчас держит команду?

— Миша Кержаков часто шутит. Кто-то еще из наших тоже может, да и бразильцы. Главные, наверное, Кержаков и Барриос — они отвечают за атмосферу. Кстати, Вилмар еще и за музыку.

— Включает латиноамериканскую музыку?

— Не всегда. Получается такой микс нашей музыки и латиноамериканской. Видимо, как-то по чартам находят или им кто-то подсказывает. Например, Zivert у нас часто включают. Где-то сами проявляем инициативу, ставим «Короля и Шута». Никто не обижается, скажем так.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Драка со «Спартаком» не должна повториться на футбольном поле

— На «Спартак» у всегда «Зенита» особенный настрой?

— Не сказал бы, что какой-то особенный. Больше это идет извне, добавляет антуража матчу. Приходят болельщики, ты понимаешь — это «Спартак», его хочется обыграть.

— Как это происходит извне?

— Если брать последнюю игру, было много разговоров: «Вот, «Спартак» набрал хорошую форму. Они готовы стать чемпионами». Хотя, как только они начали терять очки и проигрывать, так сразу заговорили совсем по-другому. Иногда объективности не хватает, но такие вещи подогревают интерес к матчам. Понятно, что мы принципиальные соперники, хотим обыграть друг друга.

— «Спартак» для «Зенита» сейчас главный раздражитель?

— Наверное, так можно сказать. Красно-белые всегда настраиваются на чемпионство, являются одним из главных претендентов. Поэтому складываются такие эмоциональные матчи. Возможно, еще есть значение в противостоянии Санкт-Петербург — Москва. Все вспоминают, как «Спартак» становился чемпионом несколько раз подряд. Теперь мы становимся! Идет противостояние, никто не хочет уступать.

— Появляется тренд на потасовки в конце матчей, когда что-то не получается. Это было с «Динамо», ЦСКА, «Локомотивом» и «Спартаком». Почему так происходит?

— Со «Спартаком» понятно — не все могут сдержать эмоции. Да и в других случаях — тоже. Это происходит в матчах, где никто не хочет уступать. Например, во встрече с «Локомотивом» пришло много болельщиков, ни одна команда не хотела проигрывать. А тем более мы, играя дома. В конце матча возобладали эмоции, но я не думаю, что была какая-то сильная потасовка. Такое бывает... Но то, что было со «Спартаком» — не должно повторяться на футбольном поле.

— Вы не пересматривали ту драку, как это делал «Спартак»?

— Нет, конечно. Тогда тоже удивился. Все после матча говорили, что подобного не должно было быть, но они смотрели и радовались. Мне было непонятно.

— Многие игроки других команд в интервью часто говорят, что готовы бороться с «Зенитом», навязывать конкуренцию. Как реагируешь на это?

— Вообще никак не реагирую. На такие высказывания не обращаешь внимание. Каждый год об этом кто-то говорит. Амбиции — это хорошо, но они должны на чем-то основываться. Хотят говорить — пусть это делают. Мы отталкиваемся от себя. Знаю, если будем показывать тот футбол, который умеем, результат будет удовлетворительным. Мы можем уступить только сами себе из-за наших ошибок. Это, кстати, и показал матч с «Локомотивом».

— От нескольких чемпионств подряд можно устать?

— А как от этого можно устать? Год прошел, ты стал чемпионом, переворачивается страница — начинается новая, все начинают с нуля. Есть определенный турнир, в котором ты хочешь выиграть здесь и сейчас. Невозможно устать от золотых медалей, надо побеждать в каждом сезоне, в каждом матче. Если брать предыдущие годы, то всегда были конкуренты, это не давало снижать планку. Сейчас, например, есть «Краснодар». Это хороший стимул, чтобы отыграть отрыв.

— А празднования после чемпионств с годами меняются?

— Наверное, первое чемпионство самое памятное. Но удовлетворение от хорошей проделанной работы всегда есть, оно одинаковое. Лично я от этого больше получаю эмоций.

— Кто на чемпионских празднованиях самый раскрепощенный? Может, кто-то любит тосты произносить?

— Все! У нас в этом плане хороший коллектив. Мы очень хорошо празднуем чемпионства — это лишний стимул побеждать. Весь город радуется! В прошлом сезоне был большой праздник, столько эмоций у людей.

— Мотивация становиться чемпионами изменилась из-за отсутствия еврокубков?

— Нет. Ты же изначально хочешь занять первое место, а уже оно дает право сыграть в Лиге чемпионов.

— На что бы сейчас претендовал «Зенит», если бы играл в групповом этапе Лиги чемпионов?

— Тяжело сказать, как это было бы сейчас. Но в прошлом сезоне, наверное, мы бы выходили из группы. Был и Малком, например. Думаю, мы могли бы что-то показать на европейском уровне.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Знаю, что еще нужен команде

— Как переживаешь ситуацию со своим игровым временем?

— Играть хочется всегда. Бывают моменты, когда тяжело в эмоциональном плане. Но я стараюсь философски к этому относиться. В моей жизни все случалось так, как должно было. Если сейчас такое количество игрового времени — значит, так и надо. Важно не опускать руки и продолжать работать, стараться использовать шансы. Они обязательно будут!

— Обсуждал ли ты эту ситуацию с Семаком?

— Разговаривали с Сергеем Богдановичем, он сказал: «Нужно работать, шансы будут — надо стараться ими воспользоваться». На определенном отрезке кто-то смотрится лучше, кто-то хуже. Есть и тактические нюансы. Мое дело — работать и ждать своего шанса. В любом случае все будет хорошо.

— Но ты вышел на игру с «Факелом», за несколько минут отдал голевую передачу. А ситуация особо не изменилась.

— Но в следующем матче против «Спартака» я вышел на большее количество времени. Надо работать. Сколько бы времени ни давалось, его надо использовать по максимуму.

— Расскажи про историю с возможным переходом в ЦСКА. Что это было?

— Насколько я знаю, был интерес, велись переговоры. Но я остался в «Зените». Для меня ЦСКА был хорошим вариантом. Знаю тренера, город. Но сложилось так, как сложилось. Я нисколько не жалею. Значит, все так и должно быть.

— Ты узнавал у руководства «Зенита», почему не удалось совершить переход?

— Вопросов не задавал. Знаю, что нужен еще команде.

— Общался ли ты в этот период с Владимиром Федотовым?

— На тему трансфера не общались. Я знал ситуацию, Владимир Валентинович тоже. Больше разговаривали на футбольные темы. После игры в Москве не удалось, но после Суперкубка — да. Но опять же об игре, о финале. А не о трансферных делах.

— Какие у тебя остались впечатления о работе с Федотовым?

— Только положительные. Владимир Валентинович хорошо ко мне относился, много подсказывал. Доверял, когда я проводил неудачные игры. Наверное, во многом благодаря такому отношению я и удостоился приглашения в «Зенит».

— Допускаешь ли ты, что зимой можешь покинуть «Зенит»?

— Еще достаточно времени до зимы. Если появится необходимость принимать решение в определенный отрезок времени — будем думать. За два месяца многое может поменяться.

— Слышал, что Валерия Карпина беспокоила ситуация с твоим игровым временем. Общался с ним на эту тему?

— Когда видимся, всегда разговариваем на футбольные темы. Он желает удачи, надеется, что ситуация изменится.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

В стыках чемпионата мира мы были бы способны на многое

— Ты не вызываешься на товарищеские игры сборной России. Как реагируешь на это?

— Объективно — есть ребята, которые играют в своих клубах, они в тонусе, больше заслуживают вызова. Здесь вопрос только ко мне. Если я буду получать больше игровой практики, хорошо выглядеть — Валерий Георгиевич рассмотрит мою кандидатуру. В сборную России вызывают сильнейших, по-другому быть не может.

— Понимаешь, для чего сейчас играет сборная России?

— Просмотр ближайшего резерва, который надо держать в тонусе. На данный момент это хоть какой-то, но международный опыт. Рано или поздно придет момент, когда нас вернут. И тогда времени на раскачку не будет, надо быть готовыми.

— Какие у тебя остались впечатления о работе с Валерием Карпиным?

— Позитивные! Это новый опыт, информация. Валерий Георгиевич хочет видеть определенный футбол. Прошлой весной было очень обидно, что нам не дали права сыграть стыковые матчи ЧМ-2022. Наверное, мы бы могли проявить себя.

— Россия обыграла бы Польшу в стыковых матчах?

— Понятно, что были не очень удачные игры с Хорватией и со Словакией. Но у нас были требования, было время — мы бы могли его использовать правильно, чтобы хорошо подготовиться. Думаю, были бы способны на многое.

— Думаешь, еще успеешь сыграть за сборную России?

— Если я буду показывать футбол, который понравится Валерию Георгиевичу, — меня вызовут. Надеюсь, что это произойдет. Буду делать все для этого. В официальных турнирах? Надо надеяться и верить, что все сложится. Быть готовыми, поскольку когда-то все закончится, и мы вернемся.

— Как реагировал на отстранение России из всевозможных турниров?

— Руки не опускались, хотя было разочарование и чувство горечи. Но я старался гнать эти мысли куда подальше. На эти вещи ты не можешь повлиять, они зависят не от тебя. На отношении к футболу это никак не должно отражаться. Стараюсь заполнять голову только хорошими мыслями.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Все происходящее в семье — одно удовольствие и счастье

— У тебя случилось пополнение в семье — родилась дочь. Как теперь живется?

— Это первый ребенок, жизнь теперь поменялась. Мы с супругой радуемся, ходим счастливые. Получаем удовольствие от всего, что происходит. С супругой пока «высыпаемся», ха-ха! Но все происходящее в семье — одно удовольствие и счастье!

— Есть мечта, что дочь станет профессиональной спортсменкой? Пойдет по стопам отца, например.

— Пока мыслей об этом нет. С супругой часто посещаем различные спортивные мероприятия — и баскетбол, и хоккей. Ей тоже спорт небезразличен. Если дочке будет нравиться спорт и ей захочется чем-то заниматься, мы только «за»! Будем принимать решение по мере ее взросления.

— Как в команде поздравили?

— Получилось так, что схватки начались в день товарищеского матча с «Сепаханом» — поэтому я и пропустил игру. Родилась дочка в ночь на 8 сентября. У нас как раз были выходные во время паузы на сборные. Когда только событие произошло, то и партнеры, и Сергей Богданович поздравили сообщениями. На первой тренировке устроили туннель.

— Как проводишь свободное время?

— С супругой очень любим гулять, просто ходить пешком. Разговариваешь, смотришь какие-то места... И, конечно, спорт — посещаем баскетбольные и хоккейные матчи. Плюс досуг с друзьями и родственниками, например. Все банально.

— Остается ли время на какие-то увлечения?

— Все зависит от настроения. Сейчас родился ребенок, мы с супругой вовлечены в это полностью. Время быстро летит.

— Ты выиграл главные российские трофеи. Остались ли еще мечты?

— Вторую лигу не выигрывал, ха-ха! А если серьезно, то только приумножать трофеи. Хочется получать удовольствие от проделанной работы. Конечно, есть цель вернуться в сборную. Надеюсь, что сможем еще поиграть в еврокубках и постараемся в них пройти как можно дальше.