Почему завис трансфер Сутормина из «Зенита» в ЦСКА. Армейцам нужно усиление, но клубы пока не могут договориться

Сегодня, 13:00
В течение нескольких последних трансферных окон тема возможного ухода Алексея Сутормина из «Зенита» поднимается все чаще. Прошедшей зимой 29-летним полузащитником интересовались «Ростов» и ЦСКА, но дальше разговоров и обсуждений это не зашло, футболист остался в Санкт-Петербурге.
Этим летом у Сутормина была, а возможно, и остается, самая реальная перспектива уйти из «Зенита». Интерес к нему проявляли «Динамо» и «Рубин», но самую предметную заинтересованность выразил ЦСКА. Армейский клуб нуждается в трансферах, о чем говорят практически все — от главного тренера Владимира Федотова до игроков и болельщиков. Сутормин для армейцев точно стал бы усилением.
По информации «СЭ», в июне армейский клуб сделал предложение «Зениту» об аренде Алексея с обязательным правом выкупа. Плюс ЦСКА взял бы на себя расходы по зарплате игрока. Фактически это полноценный трансфер, но оформленный в рассрочку. Между руководителями «Зенита» и ЦСКА была достигнута устная договоренность. Казалось, что переход должен вот-вот свершиться, осталось только подписать все необходимые бумаги.
Однако после матча за Суперкубок России ситуация изменилась. 15 июля «Зенит» и ЦСКА встретились на «Казань Арене» и определили победителя только в послематчевой серии пенальти. В руководстве клуба из Санкт-Петербурга увидели в ЦСКА серьезного конкурента на текущий сезон и посчитали, что не стоит усиливать его своими же руками. По информации «Чемпионата», переговоры по возможному переходу продолжаются, но уже на уровне генеральных директоров — между Александром Медведевым и Романом Бабаевым. Также известно, что «Зенит» не устраивает договор аренды, клуб настаивает на немедленном выкупе.
После кубковой встречи с «Ахматом» главный тренер питерцев Сергей Семак ответил на вопрос о будущем полузащитника на пресс-конференции:
— Алексей Сутормин сегодня даже не вышел на поле, хотя кубковый матч, многие лидеры не играли. Почему не отпускаете его в другие клубы, ведь на него есть спрос?
— Почему? Мы же говорим, что не держим никого абсолютно. Естественно, если игрок хочет уйти и есть предложение, которое устроит клуб, мы, конечно, отпустим. Что касается Леши — сегодня был кубковый матч, мы выиграли 2:0, поэтому вышли молодые игроки. Если будут более важные матчи, естественно, доверили бы какой-то период времени Леше на той позиции, на которой он может выходить сейчас — то есть выше. Вместо Мостового он мог бы легко выйти. Но мы дали возможность молодым футболистам почувствовать игровой тонус, для них сейчас это более важно. Леша в любом матче может выйти и в стартовом составе, без проблем. Главное, чтобы он был готов сам, а дальше тренерский штаб будет принимать решение.
Желание Сутормина уйти из «Зенита» можно понять — еще недавно он был игроком основного состава, выводил сборную России на матч против Словении с капитанской повязкой. Сейчас же редко выходит с первых минут и получает немного игрового времени. Из максимально возможных 630 минут в новом сезоне Сутормин провел на поле лишь 105: один полный матч против «Крыльев Советов» в Кубке, 13 минут против «Пари НН» и 1 минуту против «Факела» в чемпионате России. Плюс еще минуту в матче за Суперкубок против ЦСКА. И абсолютно нет уверенности, что Сутормин примет участие в ближайшем матче против «Спартака».
В ЦСКА ждут усиления и продолжают вести переговоры с «Зенитом». Можно предположить, что армейцы нуждаются в трансферах больше всех — Медина покинул команду, Карраскаль не нужен Федотову, а Дивеев выпал на долгий срок. Главной целью для усиления правого фланга остается Сутормин, хотя и не исключено, что армейцы переключатся на других кандидатов, если так и не смогут договориться. В таком случае останется лишь один вопрос — смогут ли найти Сутормину место на поле в «Зените» или же найдут более подходящий вариант для продажи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -