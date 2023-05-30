Алексис Дуарте: «Не хочу никого травмировать. Но Малком поставил ногу раньше...»

Первый обстоятельный разговор с 23-летним парагвайским защитником, за которого зимой красно-белые заплатили клубу «Серро Портеньо» 4 миллиона евро.

— Как ты сам оценишь свои дебютные несколько матчей в «Спартаке»?

— Поначалу было непросто: другая схема, другой язык, все другое... Первые игры вышли не самыми удачными. Но сейчас, считаю, я на сто процентов освоился и понимаю все требования. Да и указания партнеров на поле тоже стал понимать.

— От Гильермо Абаскаля было много указаний на ошибки?

— После каждого разбора так или иначе тренер говорит, что нужно исправить, над чем поработать. Обычная ситуация.

— РПЛ сильно отличается от чемпионата Парагвая?

— Да, прилично. В первую очередь поля — в Парагвае они более быстрые в плане движения мяча. Соответственно, и футбол другой. В России — более силовой с большим количеством борьбы и стыков. Огромное влияние оказывает и климат: до переезда в Москву у меня не имелось опыта выступлений в холод.

— Расскажи об эпизоде во встрече с «Краснодаром», когда ты просто не стал до конца преследовать Батчи и он забил. Что там случилось?

— Мне не хватило «физики». Пробежал метров 70 в атаку, а когда рванул назад за соперником, просто встал — ноги не двигались. Понял, что вообще ничего не могу поделать.

Конечно, не снимаю с себя вины. Но человек — не машина. Момент случился ближе к концу, и физические возможности стали уже не те.

— Ты имеешь в виду физические кондиции в целом или же в конкретном эпизоде?

— Говорю про конкретный момент матча, когда не осталось сил бежать назад. В целом не могу сказать, что я медленный футболист. Скорость у меня вполне неплохая.

— Как тебе дерби с ЦСКА — его можно сравнить с главными матчами в Парагвае?

— Встреча с ЦСКА мне понравилась по накалу и атмосфере. Что касается Парагвая, то для моего «Серро Портеньо» главное дерби — против «Олимпии». Еще есть важные игры с «Либертадом». Атмосфера там обычная для Южной Америки: на одной половине поля слышишь песни о себе, а на другой — сплошные оскорбления. Стадион не молчит ни минуты: все поют, скандируют кричалки.

— После матча с ЦСКА все обсуждали жесты Соболева и Роши...

— Да в Парагвае то же самое! Много борьбы, стыков, но порой случаются и не совсем спортивные вещи. Я в класико никогда с ума не сходил — в принципе довольно спокойный человек, на поле голову не теряю.

— Ты уже понял, кто твои главные соперники в России?

— Конечно! Это ЦСКА, который мы победили. А также «Зенит».

— В недавнем матче с сине-бело-голубыми тебя удалили за грубый подкат против Малкома. Объясни, почему сыграл именно так.

— Разумеется, не хотел идти в супержесткий подкат. Я адекватный человек и не хочу никого травмировать. При начале движения у меня сложилось полное ощущение, что буду на мяче первым и сделаю все чисто. Но Малком поставил ногу раньше, а я просто уже не мог никуда деться — в процессе движения траекторию не изменить. Получилось так, что сфолил.

— В прошлом году многие иностранцы покинули Россию, приостановив контракты. Ты не боялся приезжать в чемпионат, откуда многие уезжали?

— Нет, не боялся. Расспрашивал об обстановке в Москве, о том, какая ситуация в стране. Меня заверили, что все в порядке. Мы посоветовались с родными и легко решились на переезд. В сборной мне вообще никто ничего не говорил по этому поводу — никакого давления не испытывал.

— Ты подписывал какую-то бумагу, обязуясь не покидать «Спартак» из-за разрешения ФИФА?

— Эта тема вообще не поднималась. Даже с агентом перед подписанием договора. Я себя чувствую вполне комфортно, чтобы думать о таких вещах.

— Что в России тебя поразило больше всего?

— Зима и холодная погода. Ну и сама Москва — это потрясающий город! Он очень-очень сильно отличается от Асунсьона. Просто небо и земля.

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