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Сегодня, 10:30

Анатомия сезона РПЛ: самый скромный чемпион, повторение рекорда Глушенковым

Глушенков повторил рекорд по голевым передачам за сезон в РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
Футболисты Вендел и Максим Глушенков
Вендел и Максим Глушенков.
Фото «СЭ»
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Детальная аналитика минувшего чемпионата России.

Зрелищный сезон

Завершился 32-й чемпионат России по футболу. Один из самых драматичных в истории: до последнего тура не были определены ни чемпион, ни дуэт вылетающих команд, ни участники переходных матчей.

Этот сезон точно запомнится надолго — не только лихо закрученными сюжетами, но и отдельными матчами, а также результативностью. Не хватило всего пяти мячей, чтобы сезон-2023/24 вошел в тройку самых голевых в истории. До аномально плодовитого прошлого чемпионата он бы все равно не добрался, а так занял почетное пятое место.

Самые результативные чемпионаты России

Впрочем, этот сезон все равно вышел на первое место по результативности, но по другому зрелищному показателю. 29-й тур стал самым голевым в истории РПЛ: команды в совокупности забили 39 мячей за восемь матчей, средняя результативность — 4,88 гола за игру.

Аномалия сезона и в индивидуальной статистике — все трое лучших бомбардиров РПЛ (Кассьерра, Тюкавин и Кордоба) не забили ни одного мяча с пенальти. Последний раз до этого сезона победитель снайперской гонки не имел голов с 11-метровой отметки в чемпионате-2015/16 — тогда Федор Смолов из «Краснодара» отличился 20 раз.

У каждого участника РПЛ этот сезон отпечатается в памяти. Каким образом? У всех свои причины.

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«Зенит»

— Сине-бело-голубые всерьез рисковали прервать победную серию, но вновь завоевали титул. «Зенит» выиграл чемпионат России в десятый раз и в шестой раз подряд — по обоим показателям невский клуб сравнялся со «Спартаком».

— «Зенит» провел слабый сезон, несмотря на триумф. Показательный факт: никогда в эру РПЛ чемпион не набирал так мало очков — 57. Сине-бело-голубые уступили в семи матчах — худший результат для них с сезона-2005.

— Впервые за шесть сезонов при Семаке «Зенит» не стал самой результативной командой РПЛ. Больше всех в чемпионате забил ЦСКА (56 мячей), на втором месте — «Динамо» (53), а третью позицию «Зенит» делит с «Локомотивом» (по 52). В последний раз сине-бело-голубые забивали меньше при Роберто Манчини в сезоне-2017/18 (46).

Футболист «Зенита» Матео Кассьерра с трофеем чемпионата России
Матео Кассьерра с трофеем чемпионата России.
Фото Global Look Press

— Даже в кризисном сезоне «Зенит» сумел установить рекорд. Петербуржцы забили в 25 матчах РПЛ подряд и превзошли серии «Локомотива» — 2022/23 и ЦСКА-2003 (по 22 матча). Сине-бело-голубых остановил «Спартак» в марте, но после этого они еще трижды уходили с поля без гола, причем всякий раз уступали — «Рубину», «Динамо» и ЦСКА.

— Матео Кассьерра забил 21 мяч и стал лучшим бомбардиром РПЛ, а также первым в лиге по системе «гол плюс пас» (25 очков). Ярчайший момент карьеры колумбийца случился в Грозном: Кассьерра оформил первый пента-трик XXI века в чемпионате России.

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«Краснодар»

— Черно-зеленые в сумме лидировали по итогам 19 туров РПЛ, но не стали чемпионами. Только одна команда в истории чемпионатов России дольше находилась на вершине, но не взяла титул: ЦСКА в 2002 году. Армейцы лидировали по итогам 20 туров, но чемпионом стал «Локомотив», обыгравший их в золотом матче.

— «Краснодар» все равно добился исторического для себя результата и впервые завоевал серебро чемпионата России (до этого медали были исключительно бронзовыми). Кроме того, «быки» стали лучшими в лиге по очкам, набранным на своем поле (35).

— Поворотное событие сезона — увольнение Владимира Ивича после вылета «Краснодара» из кубка. Серб стал лучшим в истории клуба по набранным очкам в среднем за матч РПЛ (1,9), однако все равно покинул его досрочно.

— «Краснодар» — единственная команда премьер-лиги, в ворота которой не назначались пенальти.

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«Динамо»

— Бело-голубые обновили массу собственных достижений. Например, они впервые набрали 56 очков в эру премьер-лиги (с 2002 года) и повторили клубный рекорд длительности победной серии (шесть в апреле-мае). «Динамо» — лидер лиги по ударам (14 за матч), ударам в створ (5,8 за матч) и xG (47,57 ожидаемых гола).

— «Динамо» заметно прибавило после зимнего перерыва, что подчеркивает статистика: команда Марцела Лички набрала больше всех очков в 2024 году (24), следом идут «Локомотив» и «Ростов» (по 22).

Футболист «Динамо» Константин Тюкавин
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Раскрылся Константин Тюкавин. Он стал вторым бомбардиром лиги (15 мячей), вторым ассистентом (9 голевых передач) и вторым по системе «гол плюс пас» (24 очка). В середине сезона форвард «Динамо» не уходил с поля без результативного действия на протяжении восьми туров — лучший показатель в РПЛ.

«Локомотив»

— «Локомотив» — лучшая команда лиги по голам со стандартов без учета пенальти: по данным Рустат, красно-зеленые реализовали 15 угловых, штрафных и аутов.

— Хавбек «Локо» Максим Глушенков сделал 16 результативных передач за чемпионат и повторил рекорды Дмитрия Лоськова («Локомотив», 2003) и Халка («Зенит», 2015/16).

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— Голкипер «Локо» Илья Лантратов — единственный футболист, полностью отыгравший весь чемпионат от первой до последней минуты. Ранее вратарю подобное удавалось уже дважды — в сезонах-2020/21и 2021/22, когда он выступал в «Химках».

— «Локомотив» — лучшая команда лиги по голам исключительно российских игроков (43 мяча). Если бы учитывались только забитые мячи обладателей гражданства РФ, то красно-зеленые стали бы чемпионами с отрывом в девять очков, а «Зенит», к примеру, был бы одиннадцатым.

— За «Локомотив» отличились сразу 18 различных футболистов при 27 заигранных в чемпионате — такого разнообразия бомбардиров нет ни у одной команды РПЛ. Помимо этого, команда Михаила Галактионова забила больше всех во вторых таймах.

«Спартак»

— «Спартак» по ходу сезона расстался с Гильермо Абаскалем. Его бывший ассистент Владимир Слишкович за короткую сольную работу ни разу не уступил в РПЛ. При боснийце красно-белые набирали в среднем 2,14 гола за игру, при испанце — 1,39 гола.

Футболисты «Спартака»
У футболистов «Спартака» — лучшая оборона в 2024 году.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— У «Спартака» — лучшая оборона в 2024 году. Только красно-белые не пропустили двузначное число мячей: всего восемь в 12 турах. В шести матчах РПЛ после Нового года красно-белые сыграли на ноль. По данным Рустата, за весь чемпионат «Спартак» пропустил всего 18 голов с игры — лучший показатель наряду с «Зенитом».

ЦСКА

— ЦСКА — самая результативная команда сезона: армейцы забили 56 мячей.

— Армейцы повторили рекорд по голам головой в одном сезоне РПЛ — 13 мячей. Столько же забили только футболисты «Ростова» в 44-матчевом сезоне-2011/12 (оговоримся, что Opta ведет статистику по этому критерию с чемпионата-2009).

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— ЦСКА упустил 23 очка в матчах, в которых вел в счете в минувшем чемпионате. Но это не худший результат за последние годы: в чемпионате России-2019/20 «Ростов» в аналогичной ситуации разбазарил 24 очка.

— Игорь Акинфеев добрался до феноменального достижения — до него никто не играл в 21 чемпионате России (Дмитрий Лоськов и Александр Анюков остались позади с 20). Кроме того, в последнем туре РПЛ вратарь ЦСКА достиг отметки в 250 сухих матчей в чемпионате: у занимающего второе место Сергея Рыжикова их почти в два раза меньше — 134.

«Ростов»

— «Ростов» провел диаметрально противоположные половины чемпионата. По итогам 18 туров желто-синие находились в четырех очках от зоны стыковых матчей, а в последних 12 — делят второе-третье места с «Локомотивом», уступая только «Динамо».

Футболисты «Ростова»
Футболисты «Ростова» — первые по числу подборов на чужой половине поля.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Команда Валерия Карпина на протяжении всего сезона лидировала по числу подборов на чужой половине поля, на первом месте по этому показателю она и финишировала (32 за матч). Кроме того, «Ростов» оказался лучшим по успешности единоборств в атаке (49%) и передачам в штрафную без учета навесов (39 за матч).

«Рубин»

— Две противоречивые детали: «Рубин» — лучшая команда лиги по голам со штрафных (6), но худшая по голам с пенальти (1). Вообще 11-метровые обходили стороной матчи казанцев: они и сами исполнили всего два, и их соперники столько же. Это очень мало, ведь в среднем за сезон команды пробили по 5,3 пенальти.

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«Крылья Советов»

— Самарцы отлично начали сезон: после девяти туров шли на чистом втором месте, уступая только «Краснодару». На том отрезке волжане набрали 18 очков, а в оставшихся матчах — немногим больше (23). В итоге команда Игоря Осинькина финишировала за пределами верхней половины таблицы.

— «Крылья» забили целых десять голов в добавленное ко второму тайму время — на три больше, чем идущий вторым «Локомотив». Эти мячи не раз приносили самарцам очки: таким образом они добывали ничьи в домашних матчах с «Динамо» и «Локомотивом», а также победу над «Балтикой».

«Ахмат»

— Турбулентный сезон «Ахмата» олицетворяет парадоксальный весенний отрезок: грозненцы первыми из всех участников чемпионата одержали пять побед подряд (и попутно повторили клубный рекорд), но по обе стороны этой серии — крупные домашние поражения от «Балтики» (1:7) и «Зенита» (1:5).

— «Ахмат» дважды пропустил пять и более голов в Грозном за весну. За первые 16 сезонов в РПЛ чеченская команда дома пропустила столько лишь однажды. Разгром от «Балтики» — крупнейший в истории клуба.

Футболист «Ахмата» Мохамед Конате
Мохамед Конате.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Мохамед Конате стал лучшим бомбардиром «Ахмата» в РПЛ. На счету теперь уже бывшего форварда грозненцев 30 голов в чемпионате за кавказскую команду. Предыдущий рекорд «Ахмата» удерживал Маурисио.

«Факел»

— «Факел» оказался втянут в самую непредсказуемую гонку за выживание РПЛ последних лет, в последнем туре мог вылететь напрямую, но в итоге занял наивысшее место в своей истории — 11-е. Воронежский клуб достойно попрощался с родным Центральным стадионом профсоюзов, который ждет демонтаж.

— «Факел» забил меньше всех (22 мяча), но куда удивительнее то, что меньше воронежцев (31 мяч) пропустили только «Краснодар» (29) и «Зенит» (27).

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«Оренбург»

— Защитник «Оренбурга» Матиас Перес забил семь голов в чемпионате. В XXI веке только один центральный защитник отличался чаще — Денис Колодин в 2007 году (9), однако он тогда был штатным пенальтистом «Динамо», а аргентинец с 11-метровой забил всего один мяч.

— Перес — еще и лидер премьер-лиги по числу желтых карточек в чемпионате (14).

«Пари НН»

— У нижегородцев — парадоксальные результаты. С одной стороны, это с отрывом худшая команда лиги по пропущенным мячам (51 гол). С другой стороны, голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин отыграл на ноль целых девять матчей — четвертое место в лиге! Вратарю нижегородцев не хватило всего пары сухих игр, чтобы завоевать условную «Золотую перчатку»: больше всех матчей на ноль у краснодарца Матвея Сафонова (11).

Футболист «Пари НН» Артур Нигматуллин
Артур Нигматуллин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Добавим, что и второй вратарь «Пари НН» Иван Кукушкин в топе — он вышел на поле всего раз, но в том матче с «Зенитом» отбил шесть из семи ударов в створ. 86% - лучший процент отраженных мячей в сезоне, по статистике Рустата.

«Урал»

— Лучший отрезок чемпионата для «Урала» — первые пять туров. В них екатеринбуржцы четырежды выиграли и делили первое место с «Краснодаром». Но затем команда Виктора Гончаренко резко сдала — в следующих 18 турах она одержала лишь одну победу. В пяти стартовых матчах «Урал» набрал 13 очков, в следующих 25 — 17, окунувшись в стыки.

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«Балтика»

— «Балтика» вернулась в элитный российский дивизион спустя 24 года и 266 дней. Это самая долгая пауза между сезонами в премьер-лиге.

— Гол нападающего «Балтики» Виталия Лисаковича на 16-й секунде выездного матча с «Уралом» — самый быстрый в сезоне.

— Победа над «Ахматом» со счетом 7:1 позволила «Балтике» установить сразу несколько рекордов. Во-первых, крупнее в минувшем чемпионате никто не выигрывал. Во-вторых, на тот момент калининградцы не могли победить в гостях в ЧР на протяжении 22 матчей. В-третьих, в XXI веке до того дня ни одна команда не могла забить пять мячей в гостях за тайм.

«Сочи»

— Черноморская команда опустилась на последнее место в 10-м туре и осталась на нем до конца чемпионата. Южанам не помогло ни значительное обновление состава зимой, ни приглашение бывшего тренера сборной Испании Роберта Морено, который собирается работать в первой лиге.

— Нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа стал лучшим бомбардиром РПЛ в 2024 году — на его счету восемь голов.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Максим Глушенков
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