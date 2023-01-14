«Провокация, цель которой — подорвать стабильность». Руководитель «Торпедо» Ходоровский — о публикации об изменениях в клубе

И. о. председателя совета директоров черно-белых Анатолий Ходоровский ответил на слухи в медиа.

— В Telegram -канале журналиста Ивана Карпова появилась информация о том, что Сергей Менжинский покинул пост председателя совета директоров «Торпедо» (причем случилось это еще 29 декабря), а эту должность займет Леонид Юхневич. Это правда?

— Господин Карпов, являющийся близким к футбольному клубу «Локомотив» блогером, не обладает достаточной информацией. Он трактует сказанные мной больше двух недель слова своим образом. Его публикация является провокацией, цель которой — подорвать стабильность в клубе. Я не знаю, кому она выгодна, но в любом случае она будет неудачной.

30 декабря я объяснил сотрудникам клуба ту ситуацию, которая у нас складывается. По регуляторно-финансовым требованиям Сергей Юрьевич Менжинский ушел из состава совета директоров «Торпедо». В настоящее время и. о. председателя СД являюсь я. У нас будут изменения в составе СД, о чем было сказано публично. Это будет долгая юридическая процедура, так как «Торпедо» является акционерным обществом. В состав СД на должность председателя совета директоров номинирован Леонид Александрович Юхневич. Но сейчас нельзя говорить о том, что он получит эту должность.

— Можете пояснить, что значат регуляторно-финансовые требования?

— Определенные регуляторные требования связаны с тем, что человек не может сочетать работу в совете директоров с некоторой другой деятельностью.

Сергей Менжинский. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— В посте было написано, что Юхневича представили команде 30 декабря, причем без объяснения причин.

— Его представили не команде. Представлял его я, потому, в отличие от господина Карпова, которого там не было, я говорю то, что было на самом деле. Мы не собирались это скрывать — говорили перед всеми сотрудниками клуба, находившимися в офисе. Главному тренеру мы объяснили ситуацию чуть позже — перед отъездом на сборы. То, что из этого пытаются сделать сенсацию, — утечка внутренней информации. Это неприятная для нас репутационная история, но мы с ней разберемся.

— Можете рассказать про Леонида Юхневича?

— Его биографию с чьей-то подачи переврал господин Карпов. Юхневич будет представителем акционеров, он номинирован ими и будет заниматься в полной мере деятельностью клуба. Он не связан напрямую с группой компаний «Регион» и концерном «Россиум», но это человек, близкий к собственникам, которые считают, что он будет заниматься на постоянной основе вопросами «Торпедо». Именно так это было сказано сотрудникам клуба — так это и есть на самом деле. От себя могу добавить — я знаю этого человека 19 лет, что работаю в группе компаний «Регион». Это в высшей степени профессиональный менеджер, который прекрасно понимает многие проблемы, связанные с футболом. Это мое личное суждение, основанное на опыте знакомства.

— Предполагает ли смена председателя совета директоров какие-то глобальные изменения в клубе?

— Никаких глобальных изменений не предполагается. У нас есть определенная стратегия и путь развития, которым мы идем и будем идти. Мы предполагаем, о чем говорили не раз, совершенствование внутренних корпоративных принципов. Так что попытка создать из этого сенсацию, на мой взгляд, достаточно ничтожна.

Я профессионально занимаюсь системами раскрытия информации в течение лет 25, в том числе в группе «Регион» — 19 лет. И меня удивляют познания «локомотивовского» футбольного блогера в том, кто откуда вышел. Те внутренние корпоративные процессы, которые у нас идут, в комментарии господина Карпова выглядят чьей-то «доброй» волей. Повторюсь — никаких глобальных изменений в составе группы «Регион» не происходит, Сергей Судариков остается ее конечным бенефициаром. И то, что анализом этого занимается мало понимающий футбольный блогер, для нас кажется явлением странным. С этим явлением мы будем серьезно разбираться.

— Сейчас «Торпедо» идет на последнем месте в РПЛ, отставая от ближайшего конкурента на шесть очков. Есть ли план выправления ситуации?

— Главное — нам нужно больше работать, о чем говорит и главный тренер, и президент команды. Мы не видим ситуацию безнадежной и верим, что можем из нее выйти. Может быть, эта вера кому-то кажется идеалистической, но и такое бывает. Сейчас идет большая работа внутри команды — она работает дружно.

Андрей Талалаев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Стоит ли какая-то конкретная задача перед Андреем Талалаевым?

— Совет директоров не занимается задачей набора очков. Все понимают, где и сколько очков мы можем набрать, — тренер, игроки, руководство. Давать идеалистические обещания в нашей ситуации не стоит, но команда работает активно и напряженно.

— Как идет работа на трансферном рынке? Талалаев говорил, что нужен быстрый форвард.

— Селекционная служба работает, идет непростой процесс. Мы понимаем те проблемные точки, которые у нас есть. Их обозначает главный тренер — в этом вопросе у нас полное взаимопонимание.

— Ходили слухи об интересе к Артему Дзюбе.

— В «Торпедо» есть большой трансферный список, в котором находится много фамилий — это несколько десятков человек. Наверное, там есть и Дзюба. Но никаких решений по Дзюбе и привлечению его в команду не было. А трансферные слухи мы не комментируем.

— Расскажите о текущей финансовой ситуации в клубе. Насколько все стабильно, учитывая, что, по слухам, за защитника «Ахмата» Журавлева заплатили 1,2 миллиона евро?