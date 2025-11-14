Видео
14 ноября, 00:00

Андрей Аршавин: «Иногда хочется просто полежать в гостишке... Желательно с девушкой!»

Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Андрей Аршавин.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Откровенный разговор о жизни, путешествиях и будущем нашего футбола.

Андрей Аршавин даже после завершения карьеры остается ярчайшей фигурой в нашем футболе. Пост заместителя председателя правления «Зенита» по спортивному развитию, регулярные эфиры на ТВ и участия в популярных шоу на YouTube... Теперь экс-футболист раскрылся в качестве тревел-блогера в проекте Fontour.

Вы наверняка видели сюжеты с участием Аршавина из США — с Александром Овечкиным. Или из Испании — с Арсеном Захаряном. А также кадры с матчей «Арсенала» и даже класико на «Бернабеу».

Корреспонденты «СЭ» встретились с ним в Самаре после деловой программы РФС в рамках форума «Россия — спортивная держава» и обстоятельно поговорили — о приключениях за границей и загадочной вечеринке с Овечкиным, любимой кухне и правильном питании, статусе и новой жизни.

И, конечно, о проблемах нашего футбола.

Такого Аршавина вы еще не знали. Вперед!

В поездках встречали украинцев — и не было никаких проблем

— Андрей Сергеевич, в этом году вы много путешествуете!

— Да. И это удивительно.

— Почему?

— Сейчас трудно куда-то уехать...

— С визой вам помогают?

— Нет, я шенгенскую открыл еще до 2022-го. Мне дали на пять лет. А уже потом, когда подался [на британскую визу], началась СВО, и я уже, честно, думал, что визу мне не дадут. Но через два месяца пятилетнюю поставили!

— Сталкивались с каким-то негативом в поездках из-за паспорта?

— Ни разу. Мы встречали и украинцев — никаких проблем. За границей пропадает национальность, все определяет только одно — профессионал ты или нет.

Андрей Аршавин и&nbsp;Владимир Быстров.«Аршавин через 10 лет будет президентом «Зенита». Интервью с Владимиром Быстровым

— Какое путешествие для вас самое яркое в 2025-м?

— Безусловно, лучшая поездка — к Александру [Овечкину]. Такое событие! Может, он сейчас догонит по шайбам (по сумме в регулярных чемпионатах и плей-офф. Прим. «СЭ») Гретцки... Сколько там осталось? 40 шайб? Повторюсь, его рекорд — грандиозное событие.

До этого я давно не был в Америке, а в этот раз поездил. И это путешествие было самым запоминающимся.

— В Бруклине вы играли в футбол с обычными пацанами. Как их нашли?

— На самом деле, когда мы приехали в Брайтон, Федос (блогер Федор Маслов. Прим. «СЭ»), как всегда, придумал свою идею фикс, что я должен поиграть с местными ребятами. И мы еще заранее не понимали, как, где и с кем это сделаем. Было невыносимо жарко, мы гуляли под мостом, который нависает над улицей. И потом Федя через какие-то каналы пробовал организовать, но все быстренько сделал литовец из «Жальгириса» (Кэститус Мартинкайтис, экс-игрок «Жальгириса». Прим. «СЭ»), которого мы случайно встретили! Ну, и поиграли. Никита Филатов (экс-хоккеист. Прим. «СЭ») там потом доказывал, что он в полном порядке и якобы меня победил. Знаете, новичкам и дилетантам надо дать иллюзию, что они что-то могут!

— В одном из видео вы проиграли серию пенальти комментатору Роману Нагучеву в прокте Fontour.

— Да они с Федосом сговорились!

Фото соцсети

Не представляю, что могу жить не в России

— Один из самых популярных мемов с вашим участием — когда в одном из шоу вы критиковали Усмана Дембеле, сказав: «Я играл на команду. У меня КПД!» Как часто слышите эту фразу в последнее время?

— Честно, если бы мне об этом не сказали, я бы даже не знал, что этот мем вообще существует. Отвечаю вам! С этими вашими шоу я и рилсы начал смотреть. Но мне это не попадается... Да и я подолгу в соцсетях не сижу. Поэтому узнал только от Федоса и Нагучева.

— Вам часто припоминают фразу про КПД после того, как Дембеле вручили «Золотой мяч»?

— У меня нет вопросов к его победе, он полгода отыграл великолепно. Но думаю, что больше «Золотой мяч» Дембеле не получит.

— Выходит, вы его зарядили на победу.

— Я сейчас вам могу сказать, что да. Но это, конечно, просто совпадение.

— Переехали бы жить на Брайтон-Бич?

— Не представляю, что могу где-то жить, кроме России.

— Почему?

— Думаю, дело в менталитете. Нигде нет ощущения, что я дома. Даже в Лондоне. Мне просто скучно будет. Я по-русски говорю лучше, чем по-английски. Мне будет не хватать общения. Не смогу так шутить, подначивать людей, как я это здесь делаю. Да и круга общения такого не будет. Хотя и не сказать, что в России он прям широкий.

— Но к вам очень много внимания. Наверняка же иногда хочется просто закрыться, уехать и никого не видеть?

— Иногда действительно устаешь от всего этого. И нужны один-два дня. Но для этого не обязательно куда-то уезжать. Я бы вот просто повалялся где-нибудь в гостишке. Желательно с девушкой, наверное...

Андрей Аршавин, Александр Соболев, Сергей Семак и Александр Головин.«Для нынешней игры «Зенита» Соболев незаменим». Аршавин — о Семаке, Головине и США

— С красивой.

— Сейчас уже как-то выбирать не приходится, ха-ха! В общем, мне нужен ритм. Во время игровой карьеры я много ездил и сейчас иногда еще больше езжу, как мне кажется. Меньше сплю. Но ничего страшного. В целом этому рад. Я городской житель. Меня всегда спрашивали, почему я не куплю дом за городом. Отчасти я жил в доме, но он все равно был в пределах Питера.

Вот у мамы есть дача, но если я один раз в пять лет туда к ней съезжу, это уже праздник. Мне намного комфортнее в городе. Кстати, в НХЛ я бы играть не смог. Посмотрел, где они живут, — это просто... На отшибе, в деревнях, в домиках каких-то.

— Подальше от всех.

— Да. Все, у кого мы были, живут будто по стандартам, практически одинаково.

— Возвращаясь к вашей поездке к Александру Овечкину: мы слышали, на одной из вечеринок случилась какая-то забавная история, в результате которой вы потеряли документы. Расскажете?

— Ну, не совсем после вечеринки. Мы у Саши дома были через три-четыре дня после его рекорда. Действительно, произошел один не очень приятный инцидент. Думаю, однажды мы расскажем и покажем. Но не сейчас.

— Нам кажется, сейчас в самый раз.

— Нет, пока рано! Все, что у меня в телефоне было связанное с этим, я вообще стер. Есть только у ребят... В общем, когда времени побольше пройдет, может, и выйдут какие-то кадры.

— Давайте мы предположим: вечеринка пошла не по плану. Так?

— На тот момент она уже закончилась. Это случилось ранним утром. Все, что могу сказать: мы должны были вылетать в Колумбус. Но не долетели...

— Так вы же документы потеряли!

— Это не из-за того инцидента, о котором вы спросили. Просто у Саши хорошо посидели...

Андрей Аршавин, Александр Овечкин и Никита Филатов.
Фото соцсети

В Испании с нами был наглый оператор: сожрал все, кроме черной икры!

— Иногда не укладывается в голове, что и вы, и Александр Овечкин можете спокойно выпить пива и вот так отдохнуть. Неужели на организм спортсменов все это не влияет?

— Я уже не спортсмен. Про Сашу не знаю. Когда я сам играл, ребята в СКА не только пиво пили... А сейчас я смотрю — хоккеисты все в основном им ограничиваются.

— Нет ощущения, что хоккеисты вообще проще относятся к рациону питания и здоровью, чем футболисты?

— В хоккее, видите, они играют короткий отрезок, а потом пауза у них...

— Но с питанием у них попроще: нет ограничений, как в футболе.

— Да и у футболистов попроще. Это Валерий Георгиевич [Карпин] сейчас возвел культ. А так... Думаете, я когда-то думал, что мне есть, а что нет? Никогда!

— Раз заговорили о еде: лучшая кухня по мнению Андрея Аршавина?

— Лучшей кухни нет — я всеяден. В принципе в любой кухне можно найти что-то по вкусу. Но из последнего — паэлья в Валенсии была просто бомба! Вот этот пригорелый рис... Отдирали вместе со сковородой и слизывали.

Андрей Аршавин и&nbsp;Андре Виллаш-Боаш.«Боашу вы тут ковровую дорожку расстилали. А чем Семак отличается?» Как Аршавин уходил из «Зенита»

— Какой тогда идеальный завтрак, обед и ужин?

— Опять же, их нет — всегда по-разному. Я, например, многие продукты даже не пробовал, но для меня это сразу говно. Я все определяю на взгляд! У нас, кстати, в Испании такой наглый оператор был сейчас. Он там все, кроме черной икры, сожрал. Они заказывали устрицы — вот я никогда их не пробовал, но вообще не представлю, как это можно есть. Еще не люблю овощи на пару. Как говорит сейчас молодое поколение: это зашквар. Мне всегда хочется чего-то жареного, соленого, маринованного.

— Есть те, кто вообще не завтракает.

— Я отчасти к ним отношусь.

— Кстати, про паэлью — неужели в Москве и Питере нигде нет качественной?

— Сам удивлен! Вообще мало где ее готовят. Даже в Москве всего три-четыре места, мне кажется. Но везде, где я ее пробовал, было слабенько. Я поэтому и скучал по Испании! В Москве, да и вообще в России можно найти все. Но вот с паэльей беда.

В Испании меня даже уборщик узнал. Как?!

— Когда вы были в Испании, то навестили Арсена Захаряна. А после матча получили его майку.

— Мы рады, что мы с ним пообщались. Когда делали официальные запросы в пресс-службу «Реал Сосьедад», нам отвечали, что никакого интервью не будет. Места на стадионе выбрали случайно... Повезло, что они были расположены прямо перед выходом футболистов. И Заха нас увидел. Я ему что-то крикнул, и после игры попросили его футболку. Из-за того, что они победили, после матча все были в хорошем настроении, и нас все-таки провели к Арсену. Конечно, мы с ним хотели встретиться в городе и подольше поболтать. Но клуб не разрешал.

— Клуб запретил разговаривать Захаряну с Андреем Аршавиным?

— Наверное, в ролик не вошло, но пока мы ехали, я сказал, что нас просто красиво послали на три буквы. Хотя в итоге все прошло нормально.

Андрей Аршавин после голевой передачи на&nbsp;Дмитрия Торбинского в&nbsp;дополнительное время матча 1/4 финала Евро-2008 Нидерланды&nbsp;&mdash; Россия (1:3 д.в.).«У нас забрали Россию»: в англоязычных соцсетях ностальгируют по сборной с Аршавиным

— Когда Захарян кинул футболку на трибуну, вас показали в телетрансляции: на игре особый гость! Это приятно?

— Честно? По барабану. Но это хорошо для имиджа. Потому что в России мне еще почему-то нужно доказывать, что я легенда, — хотя я этим и не занимаюсь. Но когда русские видят такое отношение [ко мне] в Испании, говорят: «Да, значит, Аршавин — легенда». Вот так это работает.

Когда мы приезжали на другие стадионы и я ждал ребят, пока они записывали видео, то обалдел от реакции испанцев. Они замечают, что у арены стоит человек — не испанец. В очках... У них сразу ассоциация: футболист! И реально ко мне стали подходить — даже уборщик узнал! Вот как?!

— Вы сказали, что в России надо доказывать статус легенды. Нам казалось, он у вас и так есть.

— У меня-то есть. Но здесь легенда и Глушаков (в этот момент Аршавин показывает рукой на Дениса Глушакова, который стоит рядом). Но про него при всем уважении не напишут «легенда» в аккаунте Ла Лиги.

Фото соцсети

Покер на «Энфилде» делали только двое

— Вас часто узнают в Европе, но помнят в основном из-за покера на «Энфилде». А есть же еще, например, Суперкубок с «Зенитом»...

— «Зенит» никому в Европе не интересен.

— Не обидно, что вас только благодаря одному матчу запомнили?

— Нет. Если бы «Арсенал» чемпионом стал, мне бы говорили не просто: «Четыре гола!», а: «Четыре гола! А еще ты чемпионом нас сделал». Но, к сожалению, не вышло.

— Хотя у кого-то и таких матчей не было в карьере...

— Такие вообще мало у кого есть. На «Энфилде», по-моему, покер оформляли только двое (помимо Аршавина это делал Деннис Уэскотт в 1946 году. — Прим. «СЭ»). И я в этом числе.

— Вы, кстати, сказали, что жить за границей не хотите. А если работу предложат?

— Поработать в АПЛ было бы круто.

— На какую должность пошли бы?

— Спортивного директора, думаю. Условный Сеск [Фабрегас] меня позвал бы помогать ему — может, даже в «Комо» — я бы подумал.

— Многих удивило, что вы не стали новым председателем правления «Зенита». Почему этого не произошло?

— Если кто-то удивился...Странный вопрос. Я продолжаю занимать должность в «Газпром» — Академии, отвечаю за молодежное направление клуба.

— А вы претендовали на этот пост?

— Нет, и со мной никто не говорил.

— Вас резкие перемены в руководстве не удивили? Неожиданно же.

— Потому что обычно слухи доходят заранее, а здесь все было спокойно.

Константин Зырянов.Зырянов — новый председатель правления «Зенита»! Медведев покинул пост, который занимал с 2019 года

— А вы заранее знали о назначении Константина Зырянова?

— Нет. Узнал после официального сообщения, потом пресса подхватила, когда были в командировке с Тимуром Журавелем — гуляли по Лондону.

— Хотели бы однажды возглавить «Зенит» в качестве руководителя?

— Не думаю, что буду заниматься академией всю жизнь. Амбиции, конечно, должны быть стать руководителем «Зенита».

— С Зыряновым вы вместе играли. Как теперь складываются отношения на уровне руководитель — подчиненный?

— Стараемся сохранять субординацию. При всех называем друг друга по имени и отчеству. Когда разговариваем вдвоем, то [относимся к этому] попроще, конечно. Например, у меня в подчинении есть люди, которые старше меня на 20 лет. Они называют меня Андрей, а я к ним по имени и отчеству — это нормально. Получается, что я руководитель у тех людей, на которых смотрел снизу, когда еще они у нас в академии были — тренерами, например.

— Александр Медведев после перехода на другую должность сказал о себе: «Этот дуб еще пошумит». Он все еще вовлечен в дела клуба?

— Когда «Зенит-2» стал чемпионом, я его поздравил. Он внес большой вклад в результаты этой команды. Когда было нужно закрыть какие-то места опытными футболистами, он пошел на это. Доверял в принятии этих и многих других решений. Поблагодарил его — в зоне ответственности Медведева каждый год был и еще один вопрос, который он решал, когда я его просил.

— То есть он из тех руководителей, кто дает карт-бланш на работу, но при этом всегда готов помочь?

— В моем случае он старался не вмешиваться. Иногда наши мнения отличались. Но я пробовал доказать, что нужно делать так, как считаю нужным. Иногда получалось, иногда нет. В целом Александр Иванович старался не мешать.

— Как новое руководство относится к вашим путешествиям? Не задает вопросов по поводу частых поездок и перелетов?

— У меня накопился отпуск за годы работы в «Зените». Вот использую его. Разумеется, даже в поездках я вовлечен в работу команд, смотрю игры в любой точке мира, где бы ни находился, всегда на связи со всеми тренерами и сотрудниками.

Адвокаты были настолько увлечены журналистами, что пропустили суд

— Ваш сын Арсений стал чемпионом в составе «Спартака». Следите за его успехами?

— Не смотрел, наверное, года три-четыре, как он играет. Когда дойдет до ЮФЛ, буду понимать уже уровень, а это произойдет только через два года. Знаю, что он любит футбол, хочет играть. Но пока, как понимаю, играет не так много.

— Вы свыклись с тем, что Аршавин играет за «Спартак»?

— Пока это на уровне юношей, никак не отражается ни на его жизни, ни на моей. Да, соперничество принципиальное. Но по детям... Мне кажется, это немного неуместно. Если он сыграет за «Спартак» в РПЛ против «Зенита», то это будет не очень (улыбается).

— Значит, надо перехватить раньше.

— Это мы сделаем. Но, видимо, только за большие деньги.

— В возрасте 15-16 лет такое возможно?

— Думаю, нереально. Мне кажется, там и мама не захочет. А если будет в порядке и окажется нужен «Спартаку» — возможно, и он сам. Поэтому мало факторов для перехода. Только деньгами [заманивать], но ребенка точно не уговоришь. Вот маму еще можно подкупить, ха-ха!

— В какой-то момент заголовков про вас и алименты было очень много. Как вы на это реагировали?

— Я так живу много лет. После того, что случилось в 2012 году, как меня поливала жена, — теперь мне вообще все равно. Все эти новости просто шум. И сама Юля же ничего не говорила. Ее адвокаты были настолько увлечены вашими коллегами, что пропустили суд. Представляете? Например, с Алисой (второй женой. — Прим. «СЭ») у меня уже прошел суд, алименты там уменьшили.

— Вы называете это «просто шум», но разве такие историю не влияют на имидж? Люди видят заголовки про Аршавина и алименты, формируют негативное мнение.

— Это никак не бьет по имиджу в данной истории. Было слишком много «до».

К тому же если почитаете комментарии в YouTube, там вообще забавно. Я брал интервью у Кержакова — и в комментариях пишут: «Аршавин — обсер, Кержаков — охрененный». Разговаривали с Овечкиным: «Александр — великий, а Аршавин — говно». То есть со мной любого посади — он будет в плюсе, ха-ха!

Юлия Барановская и&nbsp;Андрей Аршавин.«Это было страшно»: история любви и расставания футболиста Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской

— Вы и сами над собой подшучиваете.

— Я так живу. Всегда был как-то в оппозиции общему мнению, мне так комфортнее себя чувствовать.

— Не привыкли, что вас любят?

— Я бы не сказал, что меня не любят. В жизни я не встречаю негатива, только позитив.

— Давайте проясним: какая у вас позиция по алиментам?

— По закону человек не может платить по алиментам больше половины от зарплаты. Сейчас я плачу 62,5 процента. На четверых детей. Поэтому я могу уменьшить алименты.

— Адвокат Добровинский объяснял: «Мужчина считает, что те деньги, которые он дает в виде алиментов, идут не на детей, а на дорогие сумки, полеты на Бали и так далее».

— Это красивые слова и больше ничего. Плачу деньги даже не я — мои работодатели напрямую все переводят. Я этих денег вообще не касаюсь. Наверное, можно заморочиться и как-то проверить, куда тратят жены эти средства. Но для этого нужно подавать в суд, а этой ерундой я заниматься не хочу.

— Для вас главное, чтобы дети жили хорошо?

— В целом я не слышал каких-то жалоб со стороны детей, что им чего-то не хватает.

— А вы на связи с Арсением?

—  Конечно, периодически встречаемся. Списываемся. Вот, например, ночью писал — нужен айфон просто. Ему надо отдать должное: он всегда просит для кого-то, а не только для себя. Но больше общаюсь с дочкой.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вы наивны — все решается в кулуарах

— Как относитесь к ужесточению лимита на легионеров?

— Я против лимита. Сейчас оптимальный вариант. Жесткий лимит — это глупость. Считаю, что надо оставлять как есть.

— Министр спорта РФ Михаил Дягтярев привел таблицу самых высокооплачиваемых игроков в РПЛ. Там девять из десяти — иностранцы.

— Видел эту таблицу, все заслуженно. Там и Соболев, но он сейчас не самый лучший русский — должен быть другой с такой же зарплатой (смеется).

— Есть ощущение, что наш футбол щемят?

— Есть, так уже в последние пять-шесть лет происходит. Не знаю почему.

— Что делать? Публично выступать?

— Это бесполезно.

— Вам не кажется, что в публичном поле сейчас нет человека, который мог бы защитить футбол? Например, Леонид Федун мог раньше дать огня.

— И что? Это разве помогало? Все происходит в кулуарах, не будьте такими наивными.

Андрей Аршавин празднует четвертый гол &laquo;Арсенала&raquo; в&nbsp;матче против &laquo;Ливерпуля&raquo; (4:4).Андрей Аршавин: «Не считаю матч на «Энфилде» лучшим в карьере. На первое место ставлю четвертьфинал с Голландией»

— Но разве не хочется показать, что российский футбол имеет свое мнение?

— Можно орать на камеру и ничего не делать в кулуарах. Это только хуже. А я надеюсь, что в кулуарах процесс идет. Но последние решения... Это мешает индустрии, это будет тормозить развитие футбола. Последствия мы увидим только в будущем.

— В идеальной картине мира сильные менеджеры должны приводить министерству спорта позицию, как сделать лучше, вырабатывать ее совместно. Вы знаете в российском футболе сильных менеджеров?

— Вы наивны. Должно быть движение снизу вверх. И «верхи» должны помогать «низам». Но исходя из моего опыта здесь, все наоборот. Обычно «верхи» спускают что-то вниз, а «низы» встают криво-косо и стараются эту машину удержать.

— Кто сейчас мог бы убедить министра спорта действовать в вопросах футбола иначе?

— Только тот, кто находится выше министра. А таких людей не много.

— Каким мы увидим футбол через несколько лет?

— Мы работали во всех условиях. Впоследствии все откатится назад, переформируется. Просто потом сделаем вывод о потере времени.

    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя