«Если «Зенит» сделает все правильно, то «Краснодару» продление Кордобы не поможет». Интервью Аршавина

Заместитель генерального директора «Зенита» ответил на вопросы «СЭ».

5 ноября один из главных спикеров российского футбола Андрей Аршавин посетил марафон «Знание», где отвечал на вопросы школьников и студентов о своем пути в спорте, мотивации и покере на «Энфилде». А после ответил на вопросы корреспондента «СЭ».

Сохранив Кордобу, «Краснодар» проявил чемпионские амбиции

— «Краснодар» вчера продлил контракт с Джоном Кордобой. Как вы это восприняли?

— Это показывает амбиции «Краснодара». Продлив его, они заявляют, что хотят стать чемпионами.

— И закрывают потенциальную зимнюю сагу с его возможным уходом.

— Конечно, чтобы не было склок. Все правильно сделали.

— Не опасаетесь, что «Зенит» может уступить «Краснодару» чемпионство в сезон столетия?

— Если «Зенит» сделает все правильно и хорошо, то «Краснодару» [продление Кордобы] не поможет. Надеюсь на это. Но если «Краснодар» так продолжит играть, сможет навязать борьбу.

— Как вам Алексей Батраков?

— Хороший. Взяли бы его в «Зенит»? Не знаю. Если бы взяли, где бы он играл? По «голове» он подошел бы, тянет.

— Батраков сейчас главный футболист лиги?

— Нет, главный — Кордоба. Он половина команды «Краснодара». Да, Батраков — лидер по очкам [гол+пас]. Но Кордоба важнее для «Краснодара».

Джон Кордоба. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Я бы сейчас от сборной не отказывался. Никогда так не делал. Другие косили, а я — нет

— Сборная России в ноябре сыграет с Брунеем и Сирией.

— Один из матчей я даже буду комментировать! Посмотрю вживую, ха-ха. Но понятно, что соперники слабые. А что делать?

— Нужны ли такие игры?

— Если бы не было игр, то ничего бы страшного не случилось. Но есть же вопрос выполнения обязательств перед спонсорами.

— А футболистам сборной это нужно?

— Кому-то можно было дать передохнуть, это точно. Но для болельщиков матчи нужны, в Краснодаре и в Волгограде соберется много зрителей. Все порадуются, если каждому сопернику по пятерке забьют. Ну реально! С Кубой же забили восемь мячей — все были счастливы. Думаю, тут произойдет то же самое.

— Были разговоры, что Бруней может приехать полуосновным составом.

— Это плохо. Если так будет, то... Ничего тут не сделаешь. В РФС и так делают все, что могут.

— Вы понимаете игроков «Зенита», которые едут в сборную России, а не остаются на товарищеский матч с «Фенербахче»?

— А что делать? В паузу на матчи сборной они должны играть за национальную команду. Если бы я был игроком сейчас, от сборной бы не отказывался. Никогда не отказывался! Другие косили, а я — нет, ха-ха!

Защитник ЦСКА Виллиан Роша разговаривает с арбитром Алексеем Сухим. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Не хочу говорить, что Роша — какой-то злостный преступник

— Как вам драка в дерби «Спартака» и ЦСКА? Виллиан Роша не кажется вам очень токсичным игроком?

— У каждого бывают такие матчи. У кого-то больше, у кого-то меньше. Не хочу говорить, что Роша — какой-то злостный преступник. По правилам он, наверное, будет наказан...

— На несколько матчей.

— Он ударил человека, а это дисквалификация больше чем на две игры. Еще и схватил судью... Наверное, должен получить максимальное наказание.

— Такие ситуации не красят наш футбол?

— Красят или не красят, но такое бывает в каждом чемпионате. Раз в сезон такое происходит. Вы же хотите эмоций? Рано или поздно такое будет происходить. Не скажу, что это прям ужасно.