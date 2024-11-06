«Если «Зенит» сделает все правильно, то «Краснодару» продление Кордобы не поможет». Интервью Аршавина

Сегодня, 09:00
5 ноября один из главных спикеров российского футбола Андрей Аршавин посетил марафон «Знание», где отвечал на вопросы школьников и студентов о своем пути в спорте, мотивации и покере на «Энфилде». А после ответил на вопросы корреспондента «СЭ».
— «Краснодар» вчера продлил контракт с Джоном Кордобой. Как вы это восприняли?
— Это показывает амбиции «Краснодара». Продлив его, они заявляют, что хотят стать чемпионами.
— И закрывают потенциальную зимнюю сагу с его возможным уходом.
— Конечно, чтобы не было склок. Все правильно сделали.
— Не опасаетесь, что «Зенит» может уступить «Краснодару» чемпионство в сезон столетия?
— Если «Зенит» сделает все правильно и хорошо, то «Краснодару» [продление Кордобы] не поможет. Надеюсь на это. Но если «Краснодар» так продолжит играть, сможет навязать борьбу.
— Как вам Алексей Батраков?
— Хороший. Взяли бы его в «Зенит»? Не знаю. Если бы взяли, где бы он играл? По «голове» он подошел бы, тянет.
— Батраков сейчас главный футболист лиги?
— Нет, главный — Кордоба. Он половина команды «Краснодара». Да, Батраков — лидер по очкам [гол+пас]. Но Кордоба важнее для «Краснодара».
— Сборная России в ноябре сыграет с Брунеем и Сирией.
— Один из матчей я даже буду комментировать! Посмотрю вживую, ха-ха. Но понятно, что соперники слабые. А что делать?
— Нужны ли такие игры?
— Если бы не было игр, то ничего бы страшного не случилось. Но есть же вопрос выполнения обязательств перед спонсорами.
— А футболистам сборной это нужно?
— Кому-то можно было дать передохнуть, это точно. Но для болельщиков матчи нужны, в Краснодаре и в Волгограде соберется много зрителей. Все порадуются, если каждому сопернику по пятерке забьют. Ну реально! С Кубой же забили восемь мячей — все были счастливы. Думаю, тут произойдет то же самое.
— Были разговоры, что Бруней может приехать полуосновным составом.
— Это плохо. Если так будет, то... Ничего тут не сделаешь. В РФС и так делают все, что могут.
— Вы понимаете игроков «Зенита», которые едут в сборную России, а не остаются на товарищеский матч с «Фенербахче»?
— А что делать? В паузу на матчи сборной они должны играть за национальную команду. Если бы я был игроком сейчас, от сборной бы не отказывался. Никогда не отказывался! Другие косили, а я — нет, ха-ха!
— Как вам драка в дерби «Спартака» и ЦСКА? Виллиан Роша не кажется вам очень токсичным игроком?
— У каждого бывают такие матчи. У кого-то больше, у кого-то меньше. Не хочу говорить, что Роша — какой-то злостный преступник. По правилам он, наверное, будет наказан...
— На несколько матчей.
— Он ударил человека, а это дисквалификация больше чем на две игры. Еще и схватил судью... Наверное, должен получить максимальное наказание.
— Такие ситуации не красят наш футбол?
— Красят или не красят, но такое бывает в каждом чемпионате. Раз в сезон такое происходит. Вы же хотите эмоций? Рано или поздно такое будет происходить. Не скажу, что это прям ужасно.