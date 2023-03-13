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13 марта, 23:00

«Какой день хотел бы изменить? Тот, когда начал бухать». Трагическая судьба футболиста «Спартака» Андрея Иванова

Валентина Глазко
Корреспондент
Футболист Андрей Иванов
Андрей Иванов (слева).
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Футболист Андрей Иванов
Андрей Иванов (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Олег Романцев, Андрей Иванов и Гинтарс Стауче
Олег Романцев, Андрей Иванов и Гинтарс Стауче.
Фото Игорь Уткин
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Умер в 42 года из-за алкоголизма.

В 1990-е Андрей Иванов считался одним из самых перспективных футболистов страны. Защитник «Спартака» стремительно прогрессировал и мог сыграть на ЧМ-1994, но увлекся алкоголем и перечеркнул карьеру. Вместо славы и денег игрок потерял семью и умер в одиночестве в обворованной квартире на окраине Москвы.

Карьеру спасло кодирование

В «Спартак» Иванова привел Виктор Зернов — тренер заметил его гоняющим мяч на стадионе «Крыльев Советов». И Андрей полностью оправдал доверие — пробился в дубль, затем уехал в «СКА-Хабаровск» (когда подошел срок службы в армии) и вернулся в Москву. Но уже не в дубль «Спартака», а в основной состав.

Его игру высоко оценивал Константин Бесков, но прогресс тормозили пагубные привычки, которыми игрок увлекся в юности.

Олег Романцев, Андрей Иванов и Гинтарс Стауче
Олег Романцев, Андрей Иванов и Гинтарс Стауче.
Игорь Уткин

«Еще в школе «Спартака» он отличался разгильдяйством. И уже тогда любил чуть-чуть нарушить режим, — признавался Зернов. — Директор школы рассказывала, что его заметили выпившим на выпускном. Когда стал постарше, возможно, стал аккуратнее на людях».

Иванов не отрицал. «В тот период я наделал очень много ошибок. Чисто человеческих. Про эти ошибки у нас принято говорить стандартной фразой — «нарушение спортивного режима». А в общем-то, я начал выпивать — вот и вся правда», — говорил защитник еженедельнику «Футбол».

В «Спартаке» с Ивановым не стали церемониться — игрока выгнали из команды и отправили в «Гурию» из Ланчхути. Но этот трансфер только усугубил ситуацию. Андрей вспоминал: «В Грузии было очень много вина, просто фонтаном, — это и губило приезжих футболистов».

Но вскоре грузинский клуб вышел из чемпионата СССР, и футболист вернулся в Москву. Первое время играл за коммерческую команду, которая была организована при обществе «Спартак». А вскоре получил предложение от основной команды.

 
1992 год. Слева направо: Юрий Матвеев, Владимир Бесчастных, Станислав Черчесов, Андрей Иванов. Как умирал Андрей Иванов. Трагическая история известного защитника «Спартака» и сборной

«Месяца два я бегал по кругу, а Романцев ко мне присматривался. Потом к составу подпустил. Но с условием, что закодируюсь. Поехал к наркологу — и десять лет в рот ни капли не брал. Настолько хорошо себя чувствовал! Женился, родился сын, Ванька. Самое счастливое время...» — признавался защитник.

В 1991 году Андрей дебютировал в национальной команде и в матче с Италией справился с легендарным Джанлукой Виалли. После выступил на Евро-1992 и должен был сыграть на чемпионате мира в США в 1994-м, но подписал «письмо четырнадцати» — и больше в сборную не вызывался.

«Нас агитировали написать это письмо люди из высшей касты, — говорил Иванов в интервью «Советскому спорту». — В тот год мы жаловались на организацию, убогость экипировки. Но все эти якобы второсортные бутсы с носками были только предлогом к скандалу. Определенные силы желали смещения Садырина с поста главного тренера и умело использовали нас, футболистов, как марионеток».

Футболист Андрей Иванов
Андрей Иванов (слева).
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Алкоголизм и ранняя смерть

Из «Спартака» Иванов уходил в «Динамо», но через год вернулся. А в 1996-м оказался в ЦСКА — тоже ненадолго: транзитом через «Тироль» защитник подписал контракт с немецким «Гройтер Фюрт». И это стало поворотным моментом в карьере.

В Германии футболист снова запил.

«После сезона по традиции был прощальный банкет, прихожу домой — чувствую запах перегара. Я поверить не могла, — вспоминала жена Андрея Наталья. — То ли уговорил его кто-то выпить, то ли специально налил. И понеслось. Вернулись в Москву — стали жить отдельно. У нас тогда было две квартиры. Видимо, неудобно ему было при нас выпивать. Параллельно команду искал. Но толком нигде не поиграл.

В первую лигу опускаться не хотелось, ждал приглашений из высшей. Ему что-то обещали, но все так и осталось разговорами. В итоге год пропустил — потом вернуться на прежний уровень было трудно. И закончил. После этого стал озлобленным, агрессивным. Просто другим человеком. Раньше за ним такого не замечалось... Я потому и подала на развод — дальше с ним жить было невыносимо. Тем более когда есть ребенок».

С футболом Иванов завязал — и пропал из инфополя. «Какой день в жизни хотелось бы изменить? Тот, когда я стал бухать... Запой начался от скуки. Пока ты в футболе — всегда с людьми, в коллективе. А потом все исчезает. И пустота», — раскаивался Иванов в интервью «СЭ».

 
Андрей ИВАНОВ. Фото Дмитрия СОЛНЦЕВА Другая жизнь Андрея Иванова

Все деньги, заработанные в футболе, он пропил. Пытался работать в Москомспорте, затем — охранником в школе. Но его везде выгоняли из-за пьянства.

Казалось, еще недавно Иванов был самым модным футболистом «Спартака», которого узнавали в Москве. «У Андрея был самый лучший в «Спартаке» парфюм. Одевался всегда с иголочки, костюмы заказывал в Милане, носил бабочку. Пижончик. Иванов обожал театр, особенно «Ленком», не пропускал там ни одной премьеры. Был на короткой ноге с Евгением Леоновым и Александром Абдуловым», — поражался Егор Титов.

Однако после запоя, в который футболист ушел после окончания карьеры, его было не узнать. «Увидев Андрея, мы содрогнулись, — рассказывал Николай Писарев. — В космах, с бородищей, давно не стриженными ногтями. Без передних зубов, выбитых в драке. Мы всматривались и не верили глазам. Разве можно так опуститься? Вспоминали, как в 90-е Иванов щеголял в бабочке».

В мае 2009 года Иванов скончался. Причиной смерти медики назвали пневмонию, которая была вызвана алкоголизмом.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
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