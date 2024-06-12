«Динамо» решает вратарский вопрос с помощью Лунева. Шунин не побьет рекорд клуба?

32-летний голкипер сборной России приходит в команду Лички на правах свободного агента.

Прошлой осенью казалось, что в динамовской иерархии все предельно ясно. Антон Шунин — легенда клуба, обошедшая по числу матчей Льва Яшина — постепенно уступал место своему многолетнему дублеру — Игорю Лещуку. Ветеран выходил в матчах Кубка, более молодой партнер — в чемпионате. Причем настолько уверенно, что помог команде совершить крутой рывок в тройку лидеров, занимая первые места по многим статистическим показателям в РПЛ.

Игорь ошибся только во встрече с ЦСКА после дальнего выстрела Файзуллаева, но бело-голубые тот матч выиграли, а вратарь уверенно сыграл в следующей встрече, доказав, что держит удар. Так что зимнее продление соглашения с 27-летним на тот момент Лещуком выглядело логичным. Нормальная динамовская история: один воспитанник клубной академии, долго ждавший своего часа, в какой-то момент меняет другого. Зимой Шунину исполнилось 37 лет — солидный возраст. При этом третьим номером москвичи взяли молодого голкипера сборной Белоруссии — 20-летнего Андрея Кудравца.

Антон Шунин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Однако весной вся стройная система рухнула. Лещук ошибся с «Ростовом», отпасовав сопернику, который открыл счет. А потом была катастрофа. «Динамо» сверхуверенно вело в счете против принципиального соперника «Спартака», но в концовке Лещук дважды не удержал мяч после дальних ударов, и дубль Соболева принес победу красно-белым. Болельщики были в шоке.

На какое-то время в ворота вернулся Шунин, однако концовку сезона Личка все равно доверил Лещуку. Ошибки забыты?

Судя по всему, нет. Бело-голубые близки к подписанию соглашения с Андреем Луневым. По данным «СЭ», его в понедельник ждет медосмотр. Срок соглашения — 2+1. Зарплата — 0,9 миллиона евро, которая с бонусами может вырасти еще на 200 тысяч.

Очевидно, что Лунева берут первым номером. Об этом говорит и статус голкипера, и его приличный оклад. Андрей имеет серьезную репутацию в России. Четыре года, более сотни матчей и три золотые медали в составе «Зенита». Семь встреч за сборную России. Игры за «Байер». Успехи и попадания в символические сборные в Лиге Европы в минувшем сезоне в «Карабахе».

Андрей Лунев. Фото Global Look Press

«Динамо», по моим данным, изначально нацеливалось на опытного голкипера, в котором можно быть уверенным. Точно не формат Худякова или даже Агкацева. Бело-голубые почувствовали вкус борьбы за чемпионство в минувшем сезоне, им некогда рисковать или наигрывать состав на будущее — результат нужен уже сейчас.

Главным конкурентом Лунева должен стать Лещук, который сообщениями в соцсетях показывает, что его не сломал матч со «Спартаком». А вот Шунин, не исключено, станет жертвой приглашения Лунева. Контракт у Антона закончился, и пока нет новостей о продлении. Нужно ли «Динамо» сразу три (а с Кудравцом все четыре) сильных вратаря? Ответ мы скоро узнаем.

Но даже если Шунин останется, то в условиях возросшей конкуренции ему будет трудновато побить рекорд Александра Новикова (395) по числу матчей за клуб. У Антона сейчас 366 игр и второе место. Что, впрочем, тоже выдающийся показатель. Шунин в любом случае займет видное место в динамовской истории.