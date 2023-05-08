Андрей Мостовой: «Рад, что оформили золото со «Спартаком». В субботу всем составом болели за «Факел»

Интервью трехкратного чемпиона России — прямо из праздничной раздевалки.

Мостовой проводит лучший сезон в карьере — еще никогда 25-летний полузащитник «Зенита» не забивал восемь мячей за один чемпионат. Перед стартом сезона ему вообще многие предрекали уход в аренду или трансфер, ведь он и так считался запасным, а клуб летом еще и усилился парой вингеров — Густаво Мантуаном и Зелимханом Бакаевым. Однако конкуренция закалила Мостового, и в подавляющем большинстве матчей этого чемпионата он выходил в стартовом составе. Даже небольшой конфликт с Сергеем Семаком после обратной замены в кубковом матче с «Крыльями Советов» не остановил рост Андрея.

В воскресенье он вышел в основе и уже в пятый раз отличился в матче со «Спартаком» — чаще, чем красно-белым, Мостовой не забивал никому. Золотому голу Сергеева Андрей радовался так, что сорвал голос, поэтому интервью давал с трудом — параллельно танцевал с Клаудиньо и перекрикивал «Дорожную», включенную на полную мощность:

— Эмоции — максимально сильные. Наверное, впервые такое: даже голос сорвал!

Голевой удар Андрея Мостового в матче со «Спартаком». Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Этот сезон — лучший в твоей карьере?

— По цифрам — наверное, да: по голам, по результативным передачам. С командной точки зрения тоже очень сильный сезон. Мы стабильно провели весь чемпионат, шли ровно, поэтому в этом году были максимально спокойны и заслуженно победили. Не было никакого проседания, старались не опускаться ниже определенного уровня. Да, случались такие матчи, как с «Ахматом» дома, когда было необязательное поражение. Но чаще всего сохраняли высокую планку.

— Рад, что оформили чемпионство именно со «Спартаком»?

— Да, конечно! Мы в субботу всем составом болели за «Факел» в матче с «Ростовом».

— У кого собрались?

— Нет, мы все находились у себя дома, но в нашем командном чате в соцсетях активно обсуждали ход игры. Смотрели матч все! Круто, что все получилось так. Еще и впервые за эти годы наконец-то «Спартак» играл в Санкт-Петербурге весной, да еще и в одном из последних туров. В прошлом сезоне мы же тоже могли провести золотой матч со «Спартаком», только в гостях, но гарантировали себе чемпионство за пару туров до встречи с ним. А в этот раз все идеально сложилось. Классно!

— Это сильнейший «Зенит» за то время, что ты играешь тут?

— Я в команде три года, и за этот отрезок, думаю, да, самый сильный. В этом сезоне у нас собралась прямо мощная команда.

— Сергей Богданович пять лет в «Зените» — и каждый раз приводит команду к чемпионству. Как думаешь, когда-нибудь ему за это достижение поставят памятник?

— Он очень близок к этому. Результаты говорят о многом.

— Вы пять лет подряд берете золото. Сейчас вы достигли конкретной планки — выиграли целую звезду. Как сохранить такой же настрой в следующем сезоне?

— А что с настроем? Мы каждый год настраиваемся на новую победу. Пять раз выиграли — теперь хотим и в шестой, и в седьмой. Команда стремится прогрессировать дальше, каждый футболист хочет становиться лучше. Почему мы должны останавливаться или быть хуже самих себя нынешних? Мотивация, как и прежде, — добывать новые титулы для «Зенита» и совершенствовать свою игру вместе с командой.