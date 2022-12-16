«Фанаты ЦСКА и «Спартака» в одном окопе. Такого никогда не было». Интервью экс-футболиста сборной России Андрея Соломатина, который ездил в зону СВО

Рассказ о нынешних буднях Донецка.

Известно, что последние годы Андрей Соломатин ходил на матчи ЦСКА исключительно на трибуну активных болельщиков, не раз бывал на выездных играх. А после начала спецоперации он помогает подразделению, сформированному из фанатов российских клубов. Недавно Соломатин побывал в Донбассе.

«Эспаньола»

— Давно хотел посетить ДНР с гуманитарной миссией, но получилось это сделать только сейчас, — рассказывает бывший защитник ЦСКА. — Теперь готовлюсь к следующей поездке — она уже скоро. Буду стараться добираться туда как можно чаще, потому что каждый раз появляются списки того, в чем нуждаются наши ребята. Это, например, медикаменты.

— Как долго там пробыли? В чем ваш личный мотив?

— Пять дней. А мотив — патриотические чувства. Сейчас нужно единство всего общества. Когда все будем помогать, то ситуация разрешится быстро.

— Кому адресована ваша гумпомощь?

— Подразделению «Эспаньола», где собраны фанаты всех российских клубов. Это соединение, где в одном окопе сидят болельщики, к примеру, ЦСКА и «Спартака». Наверное, такого единства среди фанатов разных команд еще не возникало за все времена.

— Скажите честно: страшно становилось?

— Нет. Но когда находился в Донецке, то постоянно слышал залпы. Ну а в том месте, где мы гуляли... Там через несколько дней был прилет — погибли мирные люди. И подобное может случиться в любом районе города. Такая там обстановка.

— Почему решили поддержать именно фанатов?

— Когда сам играл в футбол, то они поддерживали нас в матчах сборной и клуба. Мы все были вместе. Ну а сейчас ситуация изменилась: уже мы их поддерживаем и помогаем.

из личного архива Андрея Соломатина

— В вас что-то изменилось после поездки в ДНР?

— Внутри меня — конечно. Когда ребята говорят: «Андрюха, спасибо, что приехал», то это очень приятно.

— «Эспаньола» — полностью добровольческий отряд?

— Да. Там собрались болельщики из Москвы, Питера, Твери, Самары, фанаты из других городов. Настоящее единение!

— Получается, традиционные фанатские темы там полностью уходят на второй план?

— Да. Легкий дружественный подкол существует, но конфликты действительно остались в прошлом.

— Опасные моменты в ходе поездки возникали?

— Когда находились в Донецке, решили выпить кофе. Вдруг я услышал хлопок. Посмотрел на всякий случай на небо. В этот момент рядом со мной проходила пара: они тоже слышали взрывы, но не обращали на это внимания. Люди уже привыкли... Поэтому для тех, кто спрашивает зачем это все началось, — вот ответ. Чтобы мирное население жило спокойно.

— Правда, что вкладываете свои личные средства?

— Да, мы сбросились с муниципальными депутатами из Черемушек. Они полностью поддержали мою инициативу сейчас и заверили, что станут помогать и в дальнейшем. Плюс идет помощь от медицинских центров. Все, что везем в новой поездке, тоже собрано за счет наших средств. Фанатское сообщество также помогает, каждый скидывается — кто сколько может.

— Вы говорили вашим бывшим одноклубникам или другим игрокам о поездке? Есть ли среди них тот, кто готов помогать?

— Общался с одним человеком — он пока в раздумьях. Хочу через «СЭ» обратиться к футболистам. Парни, вы оглядываетесь на Запад, санкции, контракты и прочее. Говорят, что футбол вне политики, но это самая наглая ложь, которую сейчас слышу. Чемпионат мира чуть ли не ежедневно преподносит подобные скандалы. То на колени встают, то перед строителями каются, то решают вопросы кому и с кем спать. Это же чисто политическая, даже не общественная повестка!

Так что, парни, если не начнете вникать в политику, она однажды займется вами. Жертвуйте, помогайте, если нет опыта, обращайтесь, гуманитарная миссия может быть безграничной!

Андрей Соломатин. из личного архива Андрея Соломатина

Отстранения

— Как думаете, Россия скоро вернется на международную спортивную арену?

— Думаю, нет. И сейчас то время, когда нужно объединиться.

— Вы, кстати, выступали на Украине за «Оболонь». Сейчас такое даже представить невозможно.

— Да, я был первым легионером в истории клуба. И поехал туда, чтобы стать свободным агентом. А для этого требовалось покинуть нашу лигу.

— Как к вам относились?

— Ну, процентов 30, скажем так, не очень тепло. В чем это проявлялось? Ну это не самая богатая команда. И я мог позволить себе чуть больше, чем остальные ребята. Может, зависть или что-то другое сказывалось, но я периодически слышал слово «москаль».

— В феврале сразу поняли, что нас не будет в еврокубках?

— Нас и до этого отстраняли. Это все началось не в феврале. Было понятно, что рано или поздно к этому все придет. Непонятно, куда сейчас катится мир.

— Допускаете, что все могло быть не так резко, если бы не заявление Польши, которая сразу отказалась играть стыковой матч ЧМ-2022 с Россией?

— Нет. Настрой европейского сообщества к тому моменту уже сформировался. Те же норвежцы сказали, что не хотят бегать с нами по одной лыжне. Нужно все это искоренить. Чтобы нас не только уважали, но и боялись. Тогда никто не станет раскрывать рот.

— Как долго, по-вашему, мы не вернемся в европейские соревнования?

— Нужно пережить этот год. Потепления не будет, пока не закончится спецоперация.

из личного архива Андрея Соломатина

Азия и Бах

— Нужно ли нам сейчас смотреть в сторону Азии?

— Думаю, что необходимо подождать примерно год. Не уверен, что надо уходить на Восток. Там же есть Австралия, Япония, Южная Корея... Пока с этим следует подождать.

— Не боитесь, что за этот год уровень футбола просядет?

— Считаю, что не стоит на данном этапе приобретать новых легионеров. Сейчас есть время, когда можно дать шанс молодым ребятам. Прежде всего — выпускникам своих академий. Плюс, надеюсь, что закон о Fan ID будет пересмотрен и болельщики вернутся на стадионы. Нужно пойти навстречу фанатам, которые объединились вокруг страны. В конце концов, в последнее время случаи, когда на стадионах происходили какие-то нарушения, носили единичный характер.

— Насколько меньше легионеров станет в РПЛ через год?

— Не имеет смысла об этом рассуждать. Главное, чтобы ситуация нормализовалась и мир вернулся к привычному существованию. Прежде всего, именно Запад должен включить голову.

— Что это значит?

— Надо открыть глаза на то, что происходит. И вокруг спорта тоже. Я не мог представить 20 лет назад, что одна команда будет думать, как написать на форме что-то в поддержку строителей, которые погибли в Катаре, другая — размышлять одна любовь у них или нет, а третья — просить разрешить какие-то особенные повязки. Это бред! Поэтому они и должны прийти в себя! Там и на коленях стоят, пытаясь найти не то, что надо.

— Вы следите за высказываниями Томаса Баха?

— Как МОК может рулить такой человек?! Все руководители европейских и международных организаций должны поменяться. Нужно думать о спорте, а не о том, кого отстранять.

Фото из личного архива Андрея Соломатина

Медиафутбол

— Вы болельщик ЦСКА. Кто для вас более принципиальный соперник — «Спартак» или «Зенит»?

— Все-таки Питер. «Спартак» — это исторический оппонент, а противостояние с «Зенитом» стало актуальным только в последние 15 лет. У меня есть личные причины относиться к клубу из Петербурга иначе. Но после моей поездки в ДНР у меня внутри многое поменялось.

— Что именно?

— Раньше для меня были «кони», «мясо» и «бомжи». Сейчас же болельщики ЦСКА, «Спартака», «Зенита», других команд.

— Вы являетесь тренером медиакоманды «Ромы». Не кажется ли вам, что по просмотрам медиафутбол делает шаг назад?

— Меня не было в нем, когда счет шел на миллионы. Но там подобраны футболисты неплохого уровня. Не просто так команды играют наравне с клубами второй лиги. Такой проект в принципе нужен. Сейчас это возможность для ребят, которые прошли мимо профессиональных команд и агентов. Их там могут увидеть. В отличие от второй лиги, медиалига присутствует в информационном поле. Этот проект еще будет жить. Там есть свои плюсы и минусы, но футбол тоже присутствует.

— Многие критикуют медиафутбол за излишние эмоции. Согласны?

— Я бы так не сказал. Может, ребята где-то перебарщивают. Но изначально это действительно идет от души.

— Как вы оказались в «Роме»?

— Один из тренеров моей академии играл там. Позвонил и сказал, что я побеждаю в голосовании на должность главного тренера.

— В «Роме» нет таких зарплат, как в остальных медиакомандах. Какая у вас мотивация?

— Большинство игроков после окончания карьеры хотят стать тренерами и оставаться в профессии. Это далеко не детский футбол, но мне было интересно вернуться в такой формат. Там действительно любопытно, есть свои цели и задачи.

— Вам нравится, как Федотов работает с ЦСКА?

— Очень много матчей, когда в первом тайме владеем преимуществом, создаем множество моментов, а во второй половине игра переворачивается — словно после перерыва на поле выходит другая команда. Думаю, что некоторые легионеры держат в подсознании, что нет смысла упираться за призовые места. На крайний случай — соскочат! Нужны ли нам сейчас такие?