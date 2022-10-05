Андрей Талалаев: «Мелкадзе — форвард без слабых мест. Но в «Ахмате» его отдача оставляла желать лучшего. Пришлось жестить, провоцировать...»

1 — С какими мыслями подходите к юбилею?

— Начну не с мыслей, а с ощущений. После ухода из «Ахмата» у меня появилось много свободного времени, так что сейчас наслаждаюсь общением с семьей и простыми житейскими радостями. Могу и в театр пойти, и за грибами. Поваляться с книжкой на диване, посмотреть какой-нибудь сериал. Больше нет каждодневной гонки, когда голова постоянно забита попытками найти наилучшее решение, которое позволит в ближайшем матче быть сильнее соперника.

А дата... Пару недель назад поздравлял близкого друга — Алексея Щиголева, бывшего защитника «Торпедо» и «Шинника», а сегодня директора академии «Локомотива». Леше стукнуло как раз 50, и я с изумлением поймал себя на мысли — неужели и мы подошли к этому возрасту?! В душе-то такие же, как раньше, — спортивные, азартные, веселые. И тут бац - полтинник! Цифра серьезная, привыкаю к ней с трудом.

2 — В какие моменты о возрасте вспоминаете?

— Когда утром с кровати встаю. Это в 25 вскакиваешь — и ничего не болит. Теперь все иначе... Еще с годами меняется отношение к жизни, уже по-настоящему чувствуешь ответственность. За детей, родителей, тренерский штаб, футболистов, которых собираешь в команде. Нет прежней суеты, желания везде успеть. Становишься спокойнее, размереннее. И в ночные клубы больше не тянет. Наоборот, хочется поскорее вернуться домой, почитать что-то интересное. Выспаться.

Андрей Талалаев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

3 — Когда вас особенно удивили подарком на день рождения?

— Друзья знают, что я человек компанейский, люблю отдыхать на природе. Ну и получил как-то сразу четыре чемоданчика с набором для шашлыков. Передаривать не стал — не имею такой привычки. Один отвез на свою дачу, другой — на родительскую. Третий комплект лежит в багажнике машины — на всякий случай. А четвертый — дома. Когда-нибудь и до него очередь дойдет.

4 — В «Ахмате» вы отработали два с половиной сезона. Что за это время у вас получилось, а что — нет?

— Радует, что даже в сложных ситуациях команда была управляемой. В предыдущих клубах нашему тренерскому штабу это удавалось не всегда. И в прошлом сезоне, и два года назад у «Ахмата» случались неудачные отрезки, но от собственных игровых принципов мы не отказывались.

Объясняли ребятам, что все равно играем в агрессивный футбол. Когда именно наша команда решает, в каких зонах отбирается мяч, а в каких им владеет соперник. Плюс за 90 минут должны создать больше голевых моментов, чем он. Да, можем варьировать тактику, но никогда не будем закрываться, скатываясь к голому «автобусу».

Перестройка в сознании игроков — дело непростое. Особенно когда каждый год прилично обновляется состав. Сначала приучаешь одних, потом других. Те же, кто стабильно с нами работал, за эти два с половиной сезона стали намного сильнее. Это касается и игровых качеств, и отношения к футболу.

Ну а не получилось в «Ахмате» главное — добыть трофей. До сих пор сидит во мне занозой прошлогодний полуфинал Кубка России, когда уступили «Крыльям» в серии пенальти.

Можно долго рассуждать о локальных успехах своей команды. Но в нашей профессии результат определяется трофеями. К тем, кто их завоевывал, отношусь с уважением. Например, когда кто-то из коллег начинает огульно критиковать Колыванова или Парфенова, сразу одергиваю: «Стоп! Первый взял с юношеской сборной золото чемпионата Европы, второй — с «Тосно» Кубок. А ты что выиграл?»

5 — Максим Глушенков недавно сказал: «Талалаев — самый жесткий тренер в моей карьере». О чем вы подумали, когда это услышали?

— Я спокойно воспринимаю оценки со стороны. Знаю, что не всегда для футболистов хороший. Постоянно им говорю: «Да, футбол — командный вид спорта. Но за свои ошибки каждый должен нести ответственность». Возможно, иногда требую с них не в той форме, к которой они привыкли.

Хотя с тем же Глушенковым у меня замечательные отношения. Я и в «Ахмат» его приглашал. Но Макс решил остаться в «Крыльях». Между прочим, в Самаре я всего месяц тренировал. Когда принимаешь команду на последнем месте и в сжатые сроки должен сотворить чудо, тут уж не до сантиментов. Нам тогда самой малости не хватило, чтобы удержаться в РПЛ. Провели шесть матчей, из которых проиграли лишь один — «Динамо», когда получили в свои ворота два пенальти...

И еще. В отличие от Глушенкова с Сашей Трошечкиным я дольше работал — и в «Химках», и в «Ахмате». Так вот он правильно подметил в недавнем интервью — за последнее время я изменился. Стал мягче, лояльнее.

Владимир Ильин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

6 — Теперь процитирую Владимира Ильина: «Талалаев — очень сильный мотиватор. Делает так, чтобы футболисты на него злились — и выжимали из себя максимум». С кем этот ход себя полностью оправдал?

— Да с тем же Ильиным. У нас он забил девять мячей, установив личный рекорд результативности, и ушел на повышение в «Краснодар». Минувшим летом вернулся в «Ахмат». Думаю, не решился бы на этот шаг, если бы не хотел со мной больше работать.

Мы разные методы используем. Это как с конкуренцией. Кого-то она подстегивает, позволяет развиваться, а кого-то прибивает. Так и здесь. С одним футболистом ведешь себя как отец или старший брат. А другому — особенно если игрок в аренде — кнут нужен.

Возьмем Жору Мелкадзе. Форвард не просто качественный — в моем понимании вообще без слабых мест! В России таких очень мало. Но в «Ахмате» его отдача оставляла желать лучшего. Пришлось жестить. Быть плохим. Провоцировать футболиста — чтобы хоть на злости приносил результат. К сожалению, не помогло.

7 — Был в «Ахмате» футболист, в которого вы не верили — а у него пошло?

— Когда принял «Ахмат», Женя Харин был на вторых ролях. Затем легионеры стали покидать команду, он получил шанс — и вцепился в него зубами. Харин не только боец, но и универсал. Без потери качества может закрыть любой фланг, причем и в обороне, и на позиции хавбека.

Правда, никак не добавит в концовке. Весной 2021-го он набрал пять очков по системе «гол + пас», и я подумал: ну все, прорвало! Но... Даже небольшое снижение требований к себе неизбежно тормозит прогресс. Если Харин это поймет, не будет довольствоваться малым, выйдет на более высокий уровень.

8 — Вы говорили, что от Невио Скалы, которому помогали в «Спартаке» как тренер-переводчик, взяли прием — поднимаете игрока на собрании и просите назвать стартовый состав на ближайший матч, рассказать о сопернике. Самое неожиданное, что услышали от футболиста в такой ситуации?

— 2019-й, «Химки», матч во Владивостоке. Наш штаб аккуратно подводил молодого игрока к основе. Не сомневались, на собрании он назовет свою фамилию в старте. И тогда действительно вышел бы с первых минут. Но парень не назвал. Потом объяснил: «С моей стороны это было бы сверхнаглостью». В итоге выпустили его на замену в конце второго тайма.

Мне кажется, именно наглости современным российским футболистам и не хватает. Например, Ване Олейникову. Я же с ним работал в «Ахмате». У мальчишки есть все, чтобы вырасти в большого мастера. Будет чуть-чуть понахальнее на поле — точно раскроется. Вот у Лечи Садулаева, наоборот, эго слишком много. Ему нужно измениться, стать более командным игроком.

Что касается подобных собраний, то это форс-мажорный ход. Когда команда уже управляемая и ее надо встряхнуть — как в том же Владивостоке. Я видел состояние ребят после восьмичасового перелета и решил не рассказывать тактические банальности, которые мы и так всю неделю проговаривали, а сделать что-то нестандартное.

Однажды меня спросили: «А если игрок назовет состав, с которым вы не согласны, — как поступите?» Я ответил: «Во-первых, все равно сдержу обещание — выпущу тех, кого он скажет. Во-вторых, даже если в ком-то не уверен, в любой момент могу подкорректировать игру заменами. Их же теперь пять...»

Андрей Талалаев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

9 — От какого шага в жизни вы удержались и думаете сегодня: «Слава богу»?

— Меня всегда привлекала тренерская профессия. В этом направлении и решил развиваться. Хотя дважды предлагали стать функционером. Сначала в РФС, еще при Виталии Мутко. Второй раз — в клубе. Условия были соблазнительные — как финансовые, так и с точки зрения статуса. Но я отказался, о чем не жалею.

В то же время понимаю, что мог бы принести пользу и в этой роли. Вот сейчас анализирую работу, которую проводят наши спортивные директора, руководители селекционных отделов. Многие из них сидят в клубах по 15 лет! Меняются тренерские бригады, футболисты, а те товарищи по-прежнему у кормушки. Их мало волнует, какое место займет команда. Главное — сохранить свою должность, влияние и уровень достатка.

10 — Над чем смеялись последний раз?

— Расскажу историю про одного из моих ассистентов — Серджио Джованни, итальянского тренера по физподготовке. Как-то отправился он из Москвы в Милан — в отпуск. Вдруг в самолете увидел девушку в фирменной маске «Ахмата». Сразу спросил: «Вы из Чечни?» — «Нет» — «Но бывали там?» Вновь услышал: «Нет» — и очень удивился. А когда уже при получении багажа выяснилось, что это Юля, подруга моего младшего сына, был просто в шоке. Воскликнул: «Мама миа! Тесен мир!» Юля летела в Италию на каникулы. А с Серджио с тех пор перешучиваемся, мол, ты у нас всегда под колпаком.

11 — Есть правило, которое никогда не нарушаете?

— Обман и предательство для меня неприемлемы. Что в обычной жизни, что в профессии. А еще Скала дал когда-то отличный совет: «Если у тебя в душе про человека негатив — лучше промолчи». Так легко стало жить после этого! Спросят про кого-то — я отвечаю: «Давайте о чем-нибудь другом».

12 — Вы о книгах упомянули. Какая сейчас у вас открыта?

— Я из тех людей, кто читает одновременно несколько книжек. Сегодня это «1984» Джорджа Оруэлла, «Искусство войны» Конфуция, «Разум чемпионов. Как мыслят, тренируются и побеждают великие спортсмены» Джима Афремова и «Игра с числами. Виртуозные стратегии и тактики на футбольном поле» Криса Андерсона и Дэвида Сэлли. Вот такой набор.

Недавно за сутки проглотил книгу, которую в соавторстве с Чарльзом Батлером написал Боб Боумэн — тренер Майкла Фелпса. Называется «Золотые правила. Стань чемпионом в том, что ты делаешь». Очень интересно!

Основная мысль — надо четко разделять цели и каждодневные задачи. А то у нас многие спортсмены либо не прикладывают особых усилий для осуществления своей мечты, либо, наоборот, хотят сразу сделать широкий шаг — и рвут штаны. Ориентиры нужны. Но еще важнее осознавать, что для их достижения необходим огромный пласт работы. Изо дня в день! Если человек это понимает, рано или поздно придет результат. Яркий пример — Даниил Уткин. В «Ахмате» нам удалось ему помочь — и карьера парня пошла вверх.

13 — У Бунина была формула счастья — любовь, работа, путешествия. Что добавили бы вы?

— Применительно к спорту — достижение результата. Точнее, утро после победы. Ни с чем не сравнимое ощущение, которое невозможно передать словами. Поймет только тот, кто сам пережил этот сладкий миг.

14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Нет! Человек, который защищает закон, не имеет права его нарушать!

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Ненавижу вранье. Однообразную монотонную работу. И когда повторяются ошибки. Сам стараюсь на грабли не наступать и не хочу, чтобы это делали остальные.