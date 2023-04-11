Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:00

Талалаев возглавил третий клуб в сезоне, у «Химок» пятый тренер. Они созданы друг для друга!

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Контракт со специалистом — на пять лет.

Вылетать — так с музыкой, решили в «Химках». Ну это было бы ведь совсем скучно — завершать сезон с Ринатом Билялетдиновым. Он известный специалист, но все-таки не на самом острие тренерской атаки, не на гребне волны. А вот Талалаев — самое оно.

Он ведь в этом сезоне успел и в «Ахмате» пошуметь, отправившись в отставку прямо в перерыве матча с «Пари НН». И в родном «Торпедо» поработать. Не слишком ярко, но главного ньюсмейкера РПЛ Артема Дзюбу задел. Приезжай, мол, на сборы — посмотрим, в каком ты состоянии. Как после такого не затаить обиду?

Андрей Талалаев. У Талалаева все будет лучше, чем у «Торпедо»

Талалаев и «Химки» словно созданы друг для друга. Для специалиста это третья команда за 22 тура, для клуба — пятый главный тренер. Юран не хотел ставить сына главного инвестора, Писарев потерпел четыре поражения подряд, Гогниев не сошелся характером с ветеранами, и только Билялетдинову не позволили ничем запомниться.

Талалаев, конечно, такой оплошности не допустит. Он уже начал интересно. Заявил, что хотел бы поработать за рубежом, и почти тут же подписал контракт с «Химками». Скучно нам точно не будет.

Будем с интересом следить, как себя проявит черно-красная дружина в общем и форвард Садыгов в частности. Так уж сложилось, что к сыну бизнесмена, поддерживающего клуб, особое внимание.

Хорошо одно: в «Химках» наконец-то осознали, что пора перестать шарахаться из стороны в сторону. Надо выбрать курс и четко его придерживаться. Именно поэтому с Талалаевым заключен контракт на пять лет. Такую тягу к стабильности и уверенность в тренере можно только приветствовать.

Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
15
43
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» без Овечкина сделал подарок Малкину. «Айлендерс» с Сорокиным — мимо плей-офф?
Мария Захарова ответила на вопрос о тенденции смены российского спортивного гражданства
Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой
Ахметов инициировал арбитраж против России за потерянные активы в Донбассе
Военный эксперт оценил шансы ВСУ на форсирование Днепра
Комплекс полноценности: на что способен «Искандер-М» в «ядерном исполнении»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
В «Химках» объяснили подписание долгосрочного контакта с Талалаевым
В «Химках» рассказали о деталях контракта с Талалаевым
Бизнесмен Садыгов объявил о назначении Талалаева на пост главного тренера «Химок»
Стало известно, как «Зенит» будет добираться до Ростова на матч РПЛ
Прохин поделился ожиданиями матча с «Зенитом»
Агент Тюкавина: «Мыслей о переходе из «Динамо» в «Локомотив» никогда не было»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Все о международных связях «Зенита»: как невский клуб сохраняет наш футбол на мировой карте