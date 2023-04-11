Талалаев возглавил третий клуб в сезоне, у «Химок» пятый тренер. Они созданы друг для друга!

Контракт со специалистом — на пять лет.

Вылетать — так с музыкой, решили в «Химках». Ну это было бы ведь совсем скучно — завершать сезон с Ринатом Билялетдиновым. Он известный специалист, но все-таки не на самом острие тренерской атаки, не на гребне волны. А вот Талалаев — самое оно.

Он ведь в этом сезоне успел и в «Ахмате» пошуметь, отправившись в отставку прямо в перерыве матча с «Пари НН». И в родном «Торпедо» поработать. Не слишком ярко, но главного ньюсмейкера РПЛ Артема Дзюбу задел. Приезжай, мол, на сборы — посмотрим, в каком ты состоянии. Как после такого не затаить обиду?

Талалаев и «Химки» словно созданы друг для друга. Для специалиста это третья команда за 22 тура, для клуба — пятый главный тренер. Юран не хотел ставить сына главного инвестора, Писарев потерпел четыре поражения подряд, Гогниев не сошелся характером с ветеранами, и только Билялетдинову не позволили ничем запомниться.

Талалаев, конечно, такой оплошности не допустит. Он уже начал интересно. Заявил, что хотел бы поработать за рубежом, и почти тут же подписал контракт с «Химками». Скучно нам точно не будет.

Будем с интересом следить, как себя проявит черно-красная дружина в общем и форвард Садыгов в частности. Так уж сложилось, что к сыну бизнесмена, поддерживающего клуб, особое внимание.

Хорошо одно: в «Химках» наконец-то осознали, что пора перестать шарахаться из стороны в сторону. Надо выбрать курс и четко его придерживаться. Именно поэтому с Талалаевым заключен контракт на пять лет. Такую тягу к стабильности и уверенность в тренере можно только приветствовать.