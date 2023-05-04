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Сегодня, 09:00

«Очень надеюсь, что «Спартак» сможет сохранить место в тройке. Но сейчас начнется битва...» Интервью Тихонова

Артем Бухаев
Корреспондент
Кейта Бальде, Александр Соболев и Кристофер Мартинс.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Восьмикратный чемпион России в составе красно-белых ответил на вопросы «СЭ».

В Волгограде Андрей Тихонов не смог сыграть за «Спартак» в ретроматче против «Динамо» Сталинград (2:0). Однако все время был рядом с командой, а по ходу встречи помогал Олегу Романцеву в тренерской зоне.

После игры бывший полузащитник «Спартака» в интервью «СЭ» оценил результаты красно-белых весной, поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» и рассказал о вариантах с продолжением тренерской карьеры.

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У «Спартака» не было стабильности в составе, от этого зависит результат

— Есть мнение, что «Спартак» этой весной показывает себя не так, как того ожидали. Как вы к этому относитесь?

— Сразу ожидали многого. Во-первых, у «Спартака» была неплохая концовка перед уходом на перерыв. Во-вторых, предсезонный турнир и первые игры с «Локомотивом» были интересными. Поэтому и возникло много ожиданий. Были моменты, когда «Спартак» не выигрывал, случались судейские ошибки. Помним и драку в Санкт-Петербурге в матче Кубка — вылетели футболисты группы атаки. Потом появились травмы — Промес, Джикия, Мозес. У «Спартака» не было стабильности в составе, от этого зависит результат.

— Можно ли составом оправдывать поражение от «Акрона» в Кубке России?

— Для «Спартака» — нельзя. А разве для «Динамо», «Локомотива» и «Торпедо» можно? Нет. То же самое скажу и про «Спартак».

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— Как вам игра Алексиса Дуарте?

— Средний игрок. Если ты был в прошлой команде, откуда тебя брали, капитаном в 23 года — у тебя должны быть качества, за что тебе дали эту повязку. Пока я этого не вижу.

— Может, еще просто не адаптировался?

— Если ты там звезда, капитан — прояви лидерские качества. Адаптация — это футбол. Но если ты совершаешь обычные ошибки... Это немного другое.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Судейские ошибки — это составляющая нашего футбола

— Абаскаль в последнее время очень эмоционален — ругается с судьями, спорит с журналистами. Как это можно объяснить?

— Это нервы. В один момент у тебя все хорошо, ты на коне, продлеваешь контракт. Потом идут поражение, ничья или судейская ошибка, травмы ведущих футболистов — конечно, ты на нервах. Отсюда и такая реакция.

— Работа судей сейчас очень удивляет.

— Практически во всех играх есть ошибки. Посмотрите, сколько судей уже отстранили. Но почему-то это происходит все дальше и дальше. Есть ошибки, которые влияют на результат. И у «Спартака» были такие моменты, например, когда Соболев забивал «Уралу». Это влияет. Поэтому и тренер, и все вокруг нервничают. В данный момент судейские ошибки — это составляющее нашего футбола. Но и у футболистов есть ошибки.

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— А что можно сделать с таким судейством?

— Ничего не сделаешь. Мы не можем что-то сделать с арбитрами, это они должны повышать уровень своей работы. Разночтения правил, трактовок... Каждый арбитр судит по-своему. Два квалифицированных арбитра — один в поле, другой ВАР, — но принимают разные решения. Иногда неправильные. Что мы можем сделать? Только ждать, когда станет лучше.

— Осталось пять туров до завершения чемпионата России. Сможет ли «Спартак» сохранить место в тройке?

— Очень надеюсь. Но впереди хороший «Ростов», рядом ЦСКА. Сейчас начнется битва. «Спартаку» еще в Санкт-Петербург ехать. Плюс матч против армейцев. Будет непросто.

Владимир Жилкин

Команда провалилась, потому что выпадали лидеры

— Не боязно ли перед встречей с «Зенитом»?

— А почему боязно? Любая игра такая. Когда тебе нужен результат, становится действительно боязно. А что делать? Пускай боятся они (игроки), им выходить на поле. Мы можем только думать — как и почему. Мы же не станем за них играть, делать передачи, забивать. Мы за них болеем, переживаем, обсуждаем — иногда в позитиве, иногда в негативе. Команда получает то, что заслуживает.

— В начале сезона было много разговоров о конкуренции «Спартака» с «Зенитом» в чемпионате России. Сколько еще может потребоваться времени красно-белым, чтобы догнать питерцев?

— Невозможно предсказать. Останется ли тренер, будет ли укрепление состава... Хотя с Абаскалем недавно подписали новый контракт. Если футболисты обойдутся без травм, должна получиться конкурентоспособная команда. Повторюсь, весной случился провал, потому что выпадали лидеры. Промес — суперфутболист для «Спартака». Мозес здорово играл в прошлом году. Их не хватало.

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— В последнее время мало слышим о возможном продолжении вашей тренерской карьеры. Как ситуация с этим?

— Каждый сейчас занимается своим делом. Если будет какое-то предложение, которое устроит, будем работать. Из РПЛ или ФНЛ — без разницы. Но сейчас попасть в какую-то команду непросто.

— А были ли какие-то предложения? Может, интерес от каких-то команд?

— Были. Обращались из ближнего зарубежья и из России. Но предложения были не настолько интересные, чтобы их рассматривать.

— Правильно понимаю, что снова работать тренером для вас сейчас не является приоритетной целью?

— Мы для чего-то учились на тренера. Конечно, хочется работать. Если будет интересное предложение — почему нет.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Если мы не играем в еврокубках, почему бы и не перейти на «весна — осень»?

— Обсуждается вопрос о переходе на систему «весна — осень». Как вы на это смотрите?

— Очень серьезный вопрос. Здесь затрагиваются и команды второй лиги. Но если мы сейчас не играем в еврокубках, то почему бы и не перейти? Чтобы всем было комфортно. В 90-х, когда мы играли в еврокубках, была система «весна — осень». И ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА. Мы в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА нормально играли. «Зенит» выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА. «Локомотив» выступал хорошо. Все это было. Не понимаю, в чем преимущество нынешней системы.

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— Вы не смогли принять участие в матче против «Динамо» Сталинград из-за травмы. Обидно?

— Слово «обида» здесь не подходит. Я расстроен, что не принимал участия. Знаете, когда твои друзья, твоя команда выходит на такой ретроматч... Я просто расстроен в душе. Главное, что ты жив и здоров, ходишь на своих ногах.

— Стало известно, что 2 июня планируется ретроматч «Крылья Советов» — «Спартак». Сможете ли вы сыграть за обе команды?

— Если я вообще буду играть, то только за «Спартак». А зачем бегать из команды в команду? Я что, какая-то суперзвезда, которая может играть в двух командах? Например, Павлюченко начинал свою карьеру в Волгограде, но он же играл только за «Спартак».

Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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