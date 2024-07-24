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«За что платить Соболеву деньги, если он думает о «Зените»? Тихонов — об отстранении форварда «Спартака»

Тихонов отреагировал на отстранение Соболева от тренировок со «Спартаком»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Футболист «Спартака» Александр Соболев.
Александр Соболев.
Фото «СЭ»
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«СЭ» поговорил с легендой красно-белых Андреем Тихоновым.

Пока трансфер не состоялся, нужно тренироваться и играть. Станкович пошел Соболеву на уступки

— Александр Соболев отстранен от тренировок с первой командой «Спартака». Как оценивать такое решение клуба?

— В первую очередь нужно понимать, как все было на самом деле. Если он действительно подошел к тренеру и заявил, что плохо играл, потому что все мысли у него о переходе в «Зенит», тогда вопросов нет...

Александр Соболев отстранен от&nbsp;тренировок &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» отстранил Соболева от тренировок. Что известно?

— А со стороны Соболева это нормальный поступок?

— Да. Если он думает о «Зените» и не может тренироваться. Здесь руководству нужно принимать решение, что и как делать дальше!

А стоит ли в таком случае платить зарплату, если игрок не тренируется? Станкович пошел ему на уступки, хотя мог сказать: «Тренируйся [с основой], пока все не решится». Не знаю, как все было на самом деле, но если так, как описано в прессе, то за что Соболеву платить деньги?

Или ты работаешь и помогаешь «Спартаку», или не получаешь зарплату. Это же логично. Я к Соболеву отношусь очень хорошо, знаю, как он выглядит, когда хочет играть. Он забивает и помогает «Спартаку». Но пока переход не состоялся, ты должен тренироваться и играть. Все остальное — отмазки. А тренер пошел на уступки...

Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Какое у вас отношение к возможному переходу Александра в «Зенит»?

— На поверхности такой же переход Артема Дзюбы.

— И Быстрова.

— Быстров и в «Спартаке» играл здорово, и в «Зените» после перехода показывал хороший футбол. Человек доказывал игрой. Да, болельщики не воспринимали его, но потом реагировали нормально. Дзюба вообще изначально был спартаковец. А Соболев пришел в «Спартак» несколько лет назад. Но, думаю, негатив по отношению к Соболеву все равно будет с двух сторон.

Александр Соболев и&nbsp;Деян Станкович. Соболев повторяет путь Дзюбы. Но как все это допустил «Спартак»?

— Негатив уже проявляется.

— Так будет и дальше. Потому что «Спартак» и «Зенит» — два антагониста.

— По вашему мнению, Соболев действительно играл против «Оренбурга» настолько плохо, что нужно было извиняться перед тренером?

— Не буду говорить, плохо или неплохо. Но думаю, если бы «Спартак» реализовал свои моменты, такого разговора между Соболевым и Станковичем не случилось бы.

Футболист «Спартака» Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» покупал Жозе, потому что руководство знало о намерении Соболева уйти

— При этом клуб купил Виллиана Жозе, который до сих пор не может набрать форму...

— Не хочу обсуждать внутреннюю кухню. Я, как и вы, знаю из прессы, что у него лишний вес. Думаю, что «Спартак» покупал этого нападающего, потому что руководство знало, что Соболев намерен уйти. А возможно, хотели повысить конкуренцию.

— Раньше в таких ситуациях все критиковали Леонида Федуна. Ощущение, что с его уходом лучше точно не стало.

— Давайте будем смотреть по результатам. Все-таки я не в курсе того, что происходит внутри команды. А по результатам посмотрим и сравним потом. Надо оценивать глобально.

Александр Соболев
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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