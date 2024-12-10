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Сегодня, 18:00

«Сейчас «Спартак» — самая сильная команда РПЛ». Андрей Тихонов — о Станковиче, Угальде и золотой гонке

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
Фото ФК «Спартак»
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Легенда «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопросы «СЭ».

По эмоциям Станковича понятно, что он не просто отбывает номер

— Осенью вы хвалили работу Станковича, но говорили, что команде нужен результат. Сейчас он появился.

— Было сразу понятно, во что хочет играть Станкович. Просто в начале сезона иногда получалось, а иногда — нет. Тогда результат приходил не всегда, но я видел, что тренер живет игрой, переживает. По эмоциям Деяна ясно, что он не просто отбывает номер, а проживает каждый момент игры. Станкович — бывший футболист и понимает, что это такое, когда игроки имеют хорошие моменты и не используют их. Игра «Спартака» просматривалась сразу, а сейчас команда стала более целостной. И в данный момент по качеству футбола «Спартак» — самая сильная команда РПЛ.

— Это позволит побороться за титул? И насколько скажется пауза?

— Кому-то пауза идет на пользу, а кому-то — нет. Как раз это и будет хорошей проверкой для «Спартака». Если красно-белые весной начнут играть хотя бы приблизительно, как они играли в концовке первой части, то будут претендентами на титул вместе с «Краснодаром» и «Зенитом».

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; Кристофер Мартинс, Манфред Угальде и&nbsp;Олег Рябчук в&nbsp;матче против &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; (3:0). Бензин для «Спартака» — мотивация для «Зенита». Колонка Казакова

— «Спартаку» немного везет или все-таки команда нашла свой стиль?

— Сказать, что ей везет, тяжело. В последнем матче «Пари НН», например, сидел в обороне весь первый тайм и не давал шансов «Спартаку», а как только чуть раскрылся, москвичи этим воспользовались. Кто-то скажет — фарт, но на самом деле «Спартак» сейчас — бегущая и играющая команда. Посмотрим, что будет весной... Там все будет заново для всех, и многое решат первые туры. Сейчас отрыв от первого места всего два очка. Думаю, борьба обострится. Вы сами прекрасно понимаете, что «Спартак» — команда, от которой требуют не только игру, но и результат. В начале сезона его не было, и многие опять писали, что тренера надо менять, но я так не говорил.

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде.
Нападающий «Спартака» Манфред Угальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Если ведущий европейский клуб захочет Угальде, его никакие деньги не удержат

— Главные творцы успеха «Спартака» — Барко и Угальде. Как вам их связка?

— Иностранцы сейчас определяют игру в «Спартаке». Речь не только о Барко и Угальде. Маркиньос и Бонгонда тоже неплохо играют. Есть и прессинг, и скорость. Они сами по себе футболисты не медленные, к тому же хорошо работают с мячом.

— Вам не кажется, что Угальде надолго в «Спартаке» не задержится?

— Бывали футболисты, которым улучшали контракты и они оставались. Здесь все будет зависеть от руководства. Тому же Квинси повышали контракт в свое время. Я думаю, руководители понимают, что Манфред сейчас является одним из ключевых игроков атаки. Понятно, что есть отступные, но думаю, что в случае какого-то предложения футболист, агент и клуб будут принимать решение вместе. Если Угальде категорически скажет, что хочет уехать, то уже ничем его не удержишь. Многое будет зависеть от команды, которая выйдет с предложением. Может, ведущий европейский клуб захочет его. Тогда никакие деньги не удержат. Даже если ему дадут 3 миллиона евро, все равно игрок выберет Европу.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; Кристофер Мартинс и&nbsp;Манфред Угальде празднуют гол в&nbsp;матче РПЛ с &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; (3:0). «Спартак» великолепен! Зачем Угальде уезжать? Он кайфует от игры красно-белых». Титов — о конкуренции с «Зенитом»

— Вас удивило преображение Угальде?

— Когда его брали, многие говорили: «Зачем? Кто это такой?» А сейчас он раскрылся. Может быть, это был вопрос психологии. Возможно, было какое-то недопонимание среди партнеров или просто не везло. Хорошо, что он начал забивать. Думаю, это лучший игрок «Спартака» прямо сейчас.

— Какие позиции, по вашему мнению, нужно усилить команде зимой?

— Мне бросаются в глаза позиции крайних защитников. Они должны быть более атакующие, чтобы приносить больше пользы. Потому что «Спартак» играет первым номером. В европейском футболе фланговые защитники не только заняты обороной, но и отрабатывают впереди.

— «Спартак» в поиске спортивного директора, но среди кандидатов звучат лишь иностранцы. Считаете ли такой путь правильным или все-таки нужен человек со знанием российского рынка?

— Я все-таки тренер, этот вопрос не в моей компетенции.

8
Андрей Тихонов
Деян Станкович
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
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