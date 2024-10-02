Как родилась звезда Андрея Тихонова.

30 лет назад, 2 октября 1994 года, «Спартак» в рамках 26-го тура чемпионата России в Самаре разгромил «Крылья Советов» (6:2), а Андрей Тихонов оформил покер. Полузащитник красно-белых стал третьим игроком в истории российских первенств, кому удалось забить четыре гола в одной встрече.

«Игровой практики нам с Кечиновым пока недостает»

Первым это сделал форвард московского «Динамо» Вели Касумов: в 1992 году он стал героем встречи с «Асмаралом» (6:1). В 1994-м его примеру последовал новичок «Спартака», чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА Валерий Масалитин.

В сезоне-1994 «Крылья» натерпелись бед от команды Олега Романцева. В первом круге их четырежды огорчил Масалитин (5:0), а во втором — Тихонов.

2 октября будущий кумир спартаковской торсиды поразил фактически пустые ворота после передачи с фланга, выскочил один на один с голкипером Чекмезовым и четко его переиграл, реализовал пенальти и, наконец, мощно пробил из пределов штрафной — мяч от перекладины залетел в ворота.

— Наконец-то вы за основу забили четыре мяча, а то легенда о бомбардире Тихонове стала потихоньку умирать, — заметил обозреватель «СЭ» Леонид Трахтенебрг в разговоре с героем матча.

— Ну да. После восьми голов за дубль все ждали, что я и за основу выйду и буду класть мячи в сетку один за другим.

— Еще бы! Вы же тогда у команды из Александрова выиграли 8:0, и все восемь мячей на вашем счету! (Матч между дублем красно-белых и «Рекордом» состоялся 3 октября 1993 года. Получается, почти ровно через год после того достижения Тихонов оформил покер за основу. — Прим. «СЭ»).

— Было бы девять, если бы я с пенальти забил. Тот матч проходил в прошлом сезоне. В этом я за «Спартак-Д» и по четыре, и по три за матч забивал.

— И куда все девалось, когда Романцев доверил вам место в основе?

— Куда девалось? Все осталось при мне. Только защитники стали другие.

— Теперь понятно, почему вы отличились в Самаре: защитники подобрались что надо.

— Защитники как защитники. Только я старался открываться острее, чем обычно, и партнеры это замечали. Отсюда два результативных выхода один на один.

— Особенно красивым получился ваш четвертый гол.

— Я к тому времени уже кураж поймал. А в прежних матчах элементарной уверенности не хватало. И бить не рисковал. Игровой практики нам с Кечиновым пока недостает. Как ни работай на тренировках, а если выходишь на 20 минут — пробежал пару раз за защитником туда-сюда, и туман перед глазами, и ноги какие-то ватные, будто не твои. Я в таком цейтноте не могу себя проявить.

Андрей Тихонов (в центре). Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

«На первых порах Романцев кричал на меня на тренировках чуть ли не истерически!»

Тихонов дебютировал за команду Романцева 3 мая 1993 года в дерби с «Динамо». И сразу отметился голом и результативной передачей!

В книге Алексея Зинина «Разоблачение игры» Андрей Валерьевич так вспоминает о том матче:

«Полагаю, мой дебют в высшей лиге состоялся вовремя, и я за спинами звезд не засиделся. В бой был брошен уже более-менее подготовленным (На тот момент Тихонову было 22 года. — Прим. «СЭ»). Все прошло удачно. Вначале Бесчастных забил, а затем и я отличился. Оказался с глазу на глаз со Сметаниным и аккуратно покатил мяч в дальний угол точно так же, как делал это всегда на более скромном уровне. Вдобавок чуть погодя я отдал голевую передачу Валере Карпину. Ребята потом два дня меня травили, все рассказывали, какой я великий.

И все же крепче всего в сознании от первого матча засели не гол и не счет. Уже на второй минуте я задохнулся, и это с моей-то выносливостью! В дубле я порхал и к 90-й минуте усталости не знал, а тут три ускорения и спекся... Оказывается, такие метаморфозы происходят со всеми. Это уже, видимо, к вопросу о влиянии психологии на физиологию».

Интересны воспоминания Тихонова и о том, как поначалу складывались его рабочие отношения с Олегом Романцевым.

— Романцев никогда не был подарком. И у меня с ним отношения с самого начала складывались своеобразно. Вне поля Иваныч нормально со мной разговаривал, давал понять, что из меня может получиться футболист. Но на первых порах на тренировках он на меня кричал чуть ли не истерически! Я, к счастью, быстро понял: Олег Иваныч давит только на тех, на кого делает ставку, в ком видит какие-то предпосылки. Одного его взгляда было достаточно, чтобы почувствовать, что от тебя требуется.

Какие-то вещи он прощал Никифорову, которого очень любил, Онопко, Пятницкому, Ледяхову, Карпину. Никогда ни к кому он больше так мягко не относился. Когда-то поколение разъехалось за границу, внешняя романцевская теплота к игрокам исчезла. Возможно, Олег Иваныч сделал выводы: если тренер подпускает тебя ближе определенной черты, то ты расслабляешься. Где-то можешь не добежать, где-то зонку не «прикрыть», посчитав, что тренер тебе такую мелочь простит...

Когда наставник с тобой все время жестко, ты в постоянном тонусе. Романцев мог, конечно, поулыбаться, пошутить, но, как правило, тут же менялся и через несколько секунд устраивал такую взбучку, которая не забывалась неделями. Это касалось всех, даже тренеров и врачей, которые работали с ним уже целую вечность. Многие не выдерживали и позволяли в себе развиться комплексу боязни главного тренера. Вадик Евсеев, насколько независимый, прямолинейный человек, и тот не сумел с собой совладать. Полагаю, если бы при виде Романцева у него мяч из ног не валился, он бы никогда из «Спартака» не ушел.

Олег Романцев и Андрей Тихонов. Фото Александр Федоров, "СЭ"

«Я подходил для показательной порки и на год оказался в дубле»

А это уже отрывок из книги Олега Романцева «Правда обо мне и «Спартаке», в котором Тихонов рассказывает, как вливался в коллектив.

— Конечно, поначалу я робел. Приведу один пример: после тренировок я не брал ту воду, которая полагалась футболистам, а шел и пил из-под крана. Мне неудобно было подойти туда, где пьют ребята из основы. Когда ты попадаешь в такую компанию, то понимаешь, что не все так просто. Это сейчас все легко и молодые ничего не стесняются. У меня хватало воспитания не быть наглым.

Разумеется, мне надо было привыкать к спартаковскому футболу. Когда я выступал за «Реутов», а до этого за «Вымпел», то постоянно брал игру на себя, бегал, всех обыгрывал. В «Спартаке» за две недели отучился от этого. Там все было построено на пасе, стенках и игре в одно-два касания. Одеяло на себя особо не потянешь — тебе сразу расскажут, кто ты такой и как сюда попал.

После своего дебюта за основу красно-белых в мае 1993 года Тихонов провел в высшей лиге еще два матча и оказался в глухом запасе/дубле.

— В 1993-м я впервые поехал за границу в Голландию, — рассказывает Тихонов в книге Зинина «Разоблачение игры». — Там «Спартак» готовился к противостоянию с «Фейеноордом». Ребята попросили тренеров разрешить им побродить часок по городу. И с этой прогулки я опоздал на шесть минут: светофоры подвели. Машин нет, но горит красный, и все стоят ждут. Ну дабы не опозорить честь российского спортсмена, я, как порядочный, тоже ждал зеленого света. Ну и достоялся. Олег Иваныч меня без лишних объяснений за нарушение дисциплины отправил в дубль. Примечательно, что прямо передо мной в автобус зашли Пятницкий и Ледяхов, но их Романцев наказывать не стал. Я дал повод и для показательной порки фигурой был более подходящей, чем остальные. В итоге 360 секунд пребывания перед голландскими светофорами обернулись для меня 360-дневной ссылкой.

Твердым игроком основы «Спартака» Тихонов стал в сезоне-1994. Правда, долго не мог отметиться результативными действиями. Лишь в 18-м туре провел один из шести мячей москвичей в ворота «Уралмаша» (6:2). Через месяц он оформил свой первый дубль на взрослом уровне в игре с «Ладой». Еще через две недели стал третьим футболистом в истории чемпионатов России, которому удалось забить четыре гола в одном матче.