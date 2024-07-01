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Антон Миранчук ушел из «Локомотива». Россиянин будет выступать за границей?

Антон Миранчук ушел из «Локомотива»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Агент сообщил об отъезде футболиста в другой чемпионат.

Днем в понедельник «Локомотив» объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука в связи с окончанием срока контракта. Соглашение с 28-летним игроком действовало до 30 июня включительно. В общей сложности хавбек провел за железнодорожников 217 матчей, забил 51 гол и сделал 34 результативные передачи. Статистика прошлого сезона — 38 игр во всех турнирах и «8+7» по системе «гол+пас».

Миранчук был в структуре «Локо» на протяжении 13 лет. В 2011 году он попал в академию московского клуба. 30 октября 2013-го полузащитник дебютировал в составе основной команды в матче 1/16 финала Кубка России с «Ротором» (0:0, пенальти — 3:4). 2016-й год провел в аренде в эстонской «Левадии». Миранчук выиграл вместе с «Локомотивом» пять трофеев: золото РПЛ-2017/18, три Кубка страны (2016/17, 2018/19, 2020/21) и Суперкубок России-2019.

Как утверждает гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко, клуб сделал Миранчуку предложение о продлении соглашения, но игрок его не принял.

«Мы хотели сохранить Миранчука в составе, — приводит слова Леонченко «Матч ТВ». — Понимая его значимость для команды, учитывая вклад в победы и годы, проведенные воспитанником в «Локомотиве», клуб сделал футболисту максимально возможное предложение по новому контракту, однако Миранчук его не принял».

Однако представитель Миранчука Вадим Шпинев заявил, что по новому предложенному контракту от «Локо» хавбек стал бы получать в два раза меньше. В прессе фигурировала информация, что Антон зарабатывал в московском клубе 2 миллиона евро в год.

Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив» объявил об уходе Миранчука? Отлично. Чтобы остаться, Антон должен был упасть по условиям практически в два раза — это неприемлемо", — цитирует Шпинева Sport24.

Где продолжит карьеру Антон Миранчук? Вопрос, на который пока нет четкого ответа. Ранее журналист Иван Карпов сообщал о заинтересованности к футболисту сборной России со стороны «Зенита». По данным Sport24, к хавбеку проявляют интерес клубы из ОАЭ и Катара, а также ЦСКА с главным тренером Марко Николичем, с которым Антон работал вместе с «Локо» с 2020 по 2021 год.

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Как сообщил в комментарии «СЭ» агент Шпинев, полузащитник будет играть за команду из чемпионата другой страны. Сейчас футболист является свободным агентом.

«Клуб объявил — это очень хорошо, их право, — сказал Шпинев. — У Антона все хорошо. По плану у него сейчас выходные, а дальше — продолжит карьеру в другом чемпионате».

Во время текущего летнего трансферного окна «Локомотив» ранее похожим образом расстался с форвардом Артемом Дзюбой, полузащитником Рифатом Жемалетдиновым и защитником Станиславом Магкеевым. Как и в случае с Миранчуком, у всех вышеперечисленных футболистов истек контракт с клубом.

«Скоро в «Локомотиве» никого не останется, — сказал Шпинев «СЭ». — Клуб просто будет бороться за выживание. И за попадание в переходные матчи».

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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