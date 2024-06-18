Заболотный перешел из ЦСКА в «Химки». И Дзюба будет там же?

Подмосковный клуб усиливается после возвращения в РПЛ.

33-летний нападающий Антон Заболотный покинул ЦСКА после окончания контракта — об этом клуб объявил официально. Форвард — воспитанник армейцев, ушел из ЦСКА в 2013 году и вернулся в 2021-м. В последующие три года Заболотный провел за команду 104 матча, оформил 22+11 по системе «гол плюс пас» и стал обладателем FONBET Кубка России в сезоне-2022/23.

Нападающий трогательно попрощался с красно-синими: «С одиннадцати лет я армеец, здесь началась моя футбольная жизнь. Долгое время я мечтал однажды вернуться домой, и это произошло три года назад, чему я был очень счастлив. Для меня большая честь носить красно-синюю футболку. В детстве даже представить себе не мог, что однажды выведу родную команду на поле с капитанской повязкой. Ценю каждый момент, проведенный здесь, помню буквально каждый матч, каждую победу, особенно в Кубке России. Со своей стороны я оставлял все силы на поле и никогда не был равнодушен».

Следующий клуб Заболотного — «Химки». Ранее об этом сообщали инсайдеры, а теперь официально подтвердил «СЭ» поддерживающий клуб бизнесмен Туфан Садыгов.

По данным Metaratings, соглашение Заболотного с «Химками» рассчитано на два года. Инсайдер Иван Карпов сообщил, что форвард будет получать 3 миллиона рублей в месяц без бонусов.

Также появилась информация, что в скором времени одноклубником Заболотного может стать 35-летний экс-форвард «Локомотива» Артем Дзюба. По данным Legalbet, на днях нападающий ужинал с Туфаном Садыговым и теперь может подписать контракт на два года, став самым высокооплачиваемым игроком подмосковной команды.

Однако позднее эту информацию опроверг сам Садыгов. «Сейчас я нахожусь в Уфе. Сегодня я с ним не ужинал и вчера не ужинал. Это непонятки. Кто-то пустил дезинформацию. Все вопросы к спортивному блоку. Дзюба — хороший футболист. Наверное, все клубы его хотят получить», — сказал бизнесмен «СЭ».

«Химки» по итогам сезона-2023/24 поднялись из первой лиги в РПЛ.