Интервью экс-игрока «Спартака».

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз поделился с «СЭ» мнением о последних событиях в клубе, обсудил возможные переходы армянских игроков в европейские чемпионаты и рассказал о своем будущем.

«Каррере и Глушакову надо было давно помириться»

— «Спартак» не совсем удачно выступил в прошедшем сезоне. Удавалось следить за результатами клуба?

— Первое время да, но после зимней паузы уже не успевал смотреть их матчи и так активно следить. В этом сезоне у них не лучшее выступление, но «Спартак» обязательно должен бороться за самые высокие места. Насколько я знаю, результат стал лучше после ухода Абаскаля.

— Руководство «Спартака» не продлило контракт с Джикией. Удивлены этим решением?

— Такова жизнь футболиста. Джикия — легенда «Спартака», но даже в мадридском «Реале» порой не продлевают контракты с легендами клуба. Не знаю, правильно это или нет, но что такое бывает в футболе — это не новость. Конечно, Джикия был лидером команды, неважно, на поле он или нет. У меня нет объяснения, почему руководство решило не продлевать с ним соглашение.

— У красно-белых очередной новый тренер — Деян Станкович. Как думаете, что с его приходом изменится?

—Знаю, что у него очень агрессивный стиль футбола. Посмотрим, пока сложно что-то сказать.

— Недавно Денис Глушаков помирился с Массимо Каррерой. Наверное, знаете эту историю, да? Почему примирение произошло так поздно и насколько это было необходимо?

— Это было необходимо, потому что они оба из чемпионской команды. Возможно, раньше им просто не удавалось встретиться. Такое бывает в футболе.

— Если говорить об РПЛ в целом, то это был второй полноценный сезон под санкциями. Они повлияли на чемпионат?

— И да и нет. Потому что еще есть футболисты, которые хотят играть в России. Раньше, безусловно, был сильный чемпионат, но, с другой стороны, сейчас есть больше возможностей вкладывать деньги в развитие академий, чем тратить их на легионеров. И эта ситуация с санкциями вынуждает развивать молодежь. Я считаю, что всегда нужно вкладываться в детско-юношеский футбол, потому что потом, когда игроки вырастут, они смогут приносить хороший доход. Но надо понимать, что это долгий процесс. Не получится все сделать за два-три года.

Эдуард Сперцян. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Сперцяну подойдут чемпионаты Бельгии и Нидерландов»

— Давайте поговорим про Захаряна. Как вам его выступление в прошедшем сезоне?

— Думаю, что первый сезон вышел неплохим. Очень важно, что он сделал этот шаг в Европу. Но разница между ла лигой и РПЛ большая, это факт.

— В чем нужно прибавить Арсену, чтобы стабильно набирать результативные баллы за «Реал Сосьедад»?

— Очень важно оформлять голевые действия, в этом ему надо добавлять. Захаряну необходимо быстро привыкнуть к другой стране, ее культуре и языку. Это сильно помогает. Ну и, конечно, нужно работать на тренировках, только через работу можно достичь результата.

— Сейчас много слухов о возможном трансфере Сперцяна. Снова появился интерес от иностранных клубов, говорят про чемпионаты Бельгии, Франции и Нидерландов. Где бы он смог раскрыться лучше всего?

— На мой взгляд, ему подойдут чемпионаты Бельгии и Нидерландов. Во Франции будет тяжело, там много борьбы и больше физической работы. Но, опять же, как я говорил в ситуации с Захаряном, Сперцяну нужно будет быстро привыкнуть к другой стране.

— Осенью вы говорили о том, что Тикнизян способен заиграть в топ-5 лигах Европы. За счет каких качеств он сможет там успешно выступать?

— Он очень динамичный, выполняет большой объем работы. Сейчас качественных левых защитников не так много в мире. Но ему не нужно забывать, что его главная задача — это обороняться. Можно забить два гола, но если ты пропускаешь в ответ три мяча, то это уже не очень хорошо.

— Куда бы вы посоветовали ему перейти?

— Все зависит от клуба, который предложит ему контракт, и в какой футбол там играют. Если команда не будет владеть мячом, то сильные стороны Тикнизяна использовать не получится. Тут много факторов, которые надо учитывать. Ему самому нужно решать, что делать, каждый футболист поступает по-своему. Кто-то едет в «Зенит» или «Спартак», а кто-то уезжает в Европу.

Арас Озбилиз. Фото из соцсетей Араса Озбилиза

«Я вырос в лучшей академии мира, поэтому знаю, как развивать игроков»

— Теперь немного о вас. Зимой вы баллотировались в президенты Федерации футбола Армении, однако проиграли выборы. Почему так произошло, и будете ли вы пытаться баллотироваться еще раз?

— Честно говоря, я еще до начала выборов узнал, что шансов у меня нет, но этот шаг необходимо было сделать для армянского футбола. Я всегда говорил и буду говорить, что могу завтра уехать куда угодно. Например, работать в академии «Аякса» в Нидерландах, но я сам решил для себя жить в Армении. Потому что здесь есть много дел, которые нужно сделать, чтобы армянский футбол прогрессировал. По поводу следующих выборов пока не знаю, буду баллотироваться или нет.

— Вы сказали, что нужно сделать много для армянского футбола. Что вы имели в виду?

— Здесь нужно развивать детский футбол. Если 10 лет назад мы были примерно на одинаковом уровне со сборной Грузии, то сейчас они ушли вперед, а мы остались на том же месте. Но неправильно думать только о взрослой команде, нужно также уделять внимание юношескому футболу. Посмотрите на результаты наших детей, там все очень плохо. Конечно, мы должны выступать лучше. Поэтому сейчас у нас много работы, чтобы потом результат был выше.

— Вы занимаете должность заместителя генерального директора по развитию детско-юношеского футбола в академии «Урарту». Какие у вас там обязанности и какой план на ближайшее будущее?

— В первую очередь нам нужно работать над качеством игроков, а не над их количеством. Я готов этим заниматься и знаю, как это делать, потому что я сам вырос в академии «Аякса», а их футбольная школа лучшая в мире, по моему мнению. Будем трудиться, есть много физической и технической работы. Моя задача — чтобы об академии «Урарту» знали не только в Армении, но и в соседних странах. Там должны понимать, что наша академия высокого уровня.

Александр Абустин