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Сегодня, 07:30

«Судья сломал нам игру. Пятый и седьмой голы забили из офсайда...» Автор легендарной цитаты российского футбола

Отдел футбола «СЭ»
Футбольный тренер Арсен Найденов
Арсен Найденов.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Истории про Арсена Найденова, которому сегодня исполнилось бы 82 года.

Поцелуи

Его команды не выигрывали медали, он никогда не работал с топ-клубами, в основном скитался по футбольной провинции, а наибольших успехов добился с сочинской «Жемчужиной». И все-таки в российских чемпионатах 90-х Арсен Найденов оставил яркий след. Благодаря экстравагантности, скандальным заявлениям в прессе, дару красноречия и неповторимому чувству юмора.

Футболисты, поигравшие у Найденова, готовы рассказать о нем миллион историй. Вот, например, как вспоминал об Арсене Юльевиче в «Разговоре по пятницам» лучший бомбардир чемпионата России-1993 Виктор Панченко:

— С Найденовым весело работалось?

— Уф-ф! С первого дня! Тот сезон я начинал в «Локомотиве» у Юрия Семина. Играл мало, забил всего один мяч. Был сам не свой. В конце августа приехал Найденов, уговорил перейти в «Цемент».

— Из высшей лиги — во вторую? Добровольно?

— Дело не в деньгах, хотя условия в «Цементе» были лучше, чем в «Локомотиве». Просто безумно хотелось играть. Перед командой уже в этом сезоне поставили задачу выйти в первую лигу. Тогда в нашем футболе только-только начались финансовые сделки. Найденов договорился с «Локомотивом». За мой трансфер заплатили 6,5 тысячи рублей.

— Как новые «Жигули».

— Да. Прилетаю в Новороссийск. До первой игры с «Химиком» Белореченск пять дней. Жара, Найденов по базе бродит в вытянутой майке и трусах, как у Волка из «Ну, погоди!». Руки сзади, пузо впереди. Время от времени подойдет, приобнимет, шепнет на ухо: «Витенька, прошу, не подведи. Я ж купил тебя за такие деньги...» К матчу с «Химиком» от этих разговоров голова кругом. Чувствую — потряхивает! Мандраж!

— К стартовому свистку отпустило?

— Разыгрываем мяч с центра, пас направо. Я бегу к штрафной. Подача — и влет вколачиваю в «девятку»! Двадцатая секунда! Одним из ассистентов Найденова был Авалу Шамханов. Потом рассказал — когда я забил, Арсен Юльевич выскочил на беговую дорожку, повернулся к трибуне, начал бить себя в грудь с криком: «Это я его купил!» После игры узнал, что у Найденова традиция — обходил раздевалку по кругу, пожимал руку. Тех, кто гол забил, целовал.

Виктор Панченко. «За лучший гол месяца мне дали сумку с подарками. А там — «набор бандита». Он сделал первый пента-трик в чемпионате России

— Как Брежнев Хонеккера?

— Ну да. Два гола — дважды расцелует. Усики у Найденова колючие, противные. Поскольку я регулярно забивал, начал поскорее убегать в душевую, лишь бы с ним не целоваться. Но Арсен Юльевич без смущения открывал дверь, сквозь пар тянул руки: «Паня, ты где?»

— Смешно.

— Горбылей было много. Если Женя Перевертайло, земляк мой ставропольский, — вылитый Пьер Ришар, то Найденов — Луи де Фюнес. Только с усами. Помню товарищеский матч в Польше. Ведем 1:0, Найденов выпускает во втором тайме нападающего Сергея Шакина. Молодого, высокого, нескладного. Пас на угол штрафной. Положи корпус да пробей в дальний. А он ухитряется так по мячу засадить, что тот летит на нашу половину поля. Там никого, кроме поляка, шнурующего бутсы. Мяч ему в ноги — бу-бух! Офсайда нет, защитники давно за центр вышли. Поляк убегает один на один с вратарем, сравнивает счет. Найденов тут же бедолагу Шакина меняет! Минуты полторы на поле провел! После матча спрашиваю: «Что от Найденова-то услышал?» — «Сереженька, ничего страшного. Но кто сказал, что тебе в футбол играть надо?»

Футбольный тренер Арсен Найденов
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

— Установки проходили живописно?

— Вместо фишек на макете Найденов на столе заранее раскладывал монетки. Заходил в комнату, называл состав, с каждой фамилией отодвигая монету в сторону. И ссыпал в карман. На фразе: «Ребятки, пошли!» установка завершалась. Как-то перед игрой я подменил монетки. Вместо гривенников двушки подсунул. Арсен Юльевич огласил состав. Сгребая в карман мелочь, усмехнулся: «Кто меня обманул на 80 копеек?» Помолчал — и сам же ответил: «Кроме Панченко — некому».

— Какие еще фразы Найденова помнятся?

— Фотографировали команду на поле. Я пристроился с краю, но Найденов с кем-то поменял местами: «Паня, ты со мной, в центре». А мы с ребятами успели накануне отметить победу шампанским. Встал рядышком, он принюхался, покачал головой: «Я-то думал, что купил в Москве локомотив-паровоз. Оказалось — вагон-ресторан...»

Парикмахер

Другой герой «Разговора по пятницам» — один из бывших руководителей ЦСКА Авалу Шамханов — успел и поиграть у Найденова, и поработать в его штабе.

Вы же играли в Новороссийске у Найденова?

— О да!

Историй мешок?

— Два мешка. Это еще половина выветрилась. Звал меня «борец за правду». Когда на установке 13 человек называл, все рукой рты прикрывали.

1999 год. Авалу Шамханов. Авалу Шамханов: «Спартак» говорил так: «Мы отдаем вам игру — а вы не лезете в чемпионы»

Смех прятали?

— Ну да. А я из-за шифоньера выглядываю...

Что за шифоньером делали?

— Прятался — Арсен если вдруг расчувствуется, целовать начинает. Прямо в губы. А я этого терпеть не мог. Так вот, высовываюсь, Найденов меня видит: «Что-то сказать хочешь, борец за правду?» — «Двое лишних в составе». — «Да что ты рассказываешь?! Я что, не знаю, кого выпускать?» Перечисляю тех, кого он назвал. Арсен подбоченился: «Так я ж пошутил!»

Забавный человек.

— Он же, прежде чем тренером стать, работал парикмахером.

Одно это прекрасно.

— Ну и терминология была из парикмахерского ремесла — на установке учил защитников: «Открылся клиент? Обслужите!» Играл у нас Шептицкий, еврей из Пицунды. Росточком с самого Арсена. Меня-то Найденов побаивался трогать, а этому доставалось после каждого матча. Но вот однажды хотел похвалить. Потрепал по плечу: «Сынок, ты сыграл неплохо, неплохо...» Тот расцвел.

Но было продолжение?

— «Не плохо... А [ужасно]!»

Арсен Найденов и Валерий Овчинников
Арсен Найденов и Валерий Овчинников.
Фото Андрей Голованов, архив «СЭ»

Великий сказочник

А вот отрывок из интервью Валерия Овчинникова, знаменитого Бормана, который много лет возглавлял нижегородский «Локомотив» и считался одним из самых близких друзей Найденова.

— За давностью лет не хотите рассказать, как с Найденовым спасали друг друга от вылета?

— Ага, «спасали». Дома играем вничью, затем едем в Сочи — и снова ничья. При трехочковой системе. Вечером телевизор включаю, там разговор: «Опять расписали».

— А в 1993-м задержали прибытие на стадион пожарной машины, матч с «Жемчужиной» начали позже конкурентов — и сыграли как надо. С решающим голом на 93-й минуте.

— Это вам Найденов рассказал? Почему-то никто не помнит, как перед этим матчем мы победили Владикавказ — 1:0. Который рвался к медалям, не хватало лишь победы над нами... С «Жемчужиной» мы играли в минус 26. Последний тур, лед вместо поля. Игрок «Жемчужины» Игнатьев затормозил — так метров тридцать летел по этому льду. А Арсен Юльевич — великий сказочник. Да и корреспонденты из него Андерсена делают.

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— Тогда вот еще байка про вас и Найденова. 1993-й, «Жемчужина» пробилась в высшую лигу. После матча с вашим «Локомотивом» Арсен Юльевич в коридоре спрашивает журналиста: «Как вам моя новая команда?»

— Ну-ну, очень интересно.

— Журналист отвечает: «Игра-то, по-моему, договорная». Тут Найденов увидал в коридоре вас и победно указал пальцем: «Я не хотел! Этот негодяй меня заставил!»

— Абсолютно в его стиле юмор. «Заставили» его. Покажите мне человека, который заставит Найденова сделать то, чего он не хочет. А вообще-то я стараюсь интервью не читать. Даже собственные. С корреспондентами мне сложно общаться. О каких-то вещах лучше молчать. Ушел я от темы?

Арсен Найденов и Валерий Овчинников
Арсен Найденов и Валерий Овчинников.
Фото Андрей Голованов, архив «СЭ»

Звонок

Ну и напоследок еще одна история — от бывшего президента «Ротора» Владимира Горюнова.

— Когда «Жемчужина» в Волгограде сгорела 0:7, Найденов выдал знаменитое: «Судья сломал нам игру. Пятый и седьмой голы забили из офсайда...»

— А меня попрекал, что обошлись с ним нечестно. Дескать, раз договорились по случаю Дня Победы перенести матч из Сочи в Волгоград, мы должны были выиграть с разницей в один мяч. С чего он взял? Найденов был тот еще фантазер. Однажды звонит: «Это ты, Горюнов, член исполкома РФС?» Мы не первый день знакомы. Я догадался, что он свою игру затеял и по громкой связи нас кто-то слушает. Ладно, думаю, заряжай. А Найденов продолжает: «Что вы там творите? Зачем меня в сборную приглашаете?! В «Жемчужине» дел по горло...» Я в тон отвечаю: «Арсен Юльевич, кто ж, если не вы? С вашим-то опытом! Авторитетом! Не хотите главным — давайте консультантом».

— А Найденов?

— «Да, — вздыхает, — опытных тренеров в стране не осталось. Я да Костя Бесков». Через пару дней опять звонок: «Как здорово, что ты схавал! Я своих сочинских начальников встряхнул — все для команды сделали!»

Футбол
ФК Жемчужина-Сочи
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