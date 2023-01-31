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Сегодня, 19:00

«Челси» больше не интересуется Захаряном, но спрос в Европе на Арсена вырос. Инсайды «СЭ»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Арсен Захарян.
Фото «СЭ»
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Где продолжит карьеру 19-летний полузащитник?

Сегодня в Западной Европе закрывается трансферное окно, и казалось, что никакой интересной информации, связанной с российскими футболистами, мы уже не услышим. Однако, по данным «СЭ», в последние дни разворачивались серьезные дела вокруг Арсена Захаряна. Как и минувшим летом, когда официальный запрос на полузащитника прислал «Челси».

Сейчас фигурировали клубы не с такими громкими именами, зато их было значительно больше. Мне известно о четырех — «Мальорке», «Сельте», «Порту» и «Ференцвароше», однако не исключаю, что их было больше. При этом испанские и венгерский, по имеющейся информации, даже делали официальные шаги для осуществления сделки, выражая готовность платить отступные, которые составляют 15 миллионов евро.

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До перехода, правда, дело не дошло и уже, судя по всему, не дойдет, хотя в Венгрии трансферное окно открыто еще две недели. Причины разные. Например, в Западной Европе клубы не готовы переводить деньги в Россию. То ли не хотят сами, а скорее опасаются давления общественности. Вот и приходится придумывать различные схемы. Многие же удивились, что «Антверпен» объявил о приостановке контракта Керка с «Локомотивом», а московский клуб — о платной аренде. В итоге выяснилось, что игрок сам заплатил красно-зеленым. Можно не сомневаться, бельгийцы ему деньги вернули. Получилось, что «Антверпен» формально не переводил деньги в Россию, но мы-то понимаем, что на деле именно так все и случилось, а футболист просто выступил в роли посредника.

Что-то похожее — один из вариантов, который, по данным «СЭ», рассматривали претенденты на Захаряна. При этом в случае с дружественной нам Венгрией есть другой нюанс — опция выкупа для этой страны (как и для России) в контракте 19-летнего полузащитника не действует. То есть «Динамо» должно было проявить добрую волю для сделки. Впрочем, как и в случае с самовыкупом.

А ведь есть еще такая возможность, как приобретение клубом только части прав. Остальные оставлял бы за собой партнер в сделке. Предположу, что и такой вариант обсуждался.

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Как бы то ни было, из-за усложнения схемы выкупа переход так и не состоялся. В случае с тем же «Ференцварошем», например, любой футбольный человек обратил бы внимание, что рекордный трансфер клуба — 2,5 миллиона евро. А тут — сразу 15! Не стоит ли за спиной венгров какой-нибудь российский толстосум с намерением в дальнейшем получить игрока — такой вопрос напрашивался сам собой.

При этом из всей истории можно сделать однозначный вывод — интерес к Захаряну с момента предложения «Челси», несмотря на не самую блестящую игру осенью, только вырос. Причем речь не о разогревании темы агентами — повышенный спрос ощутили и в «Динамо».

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Где же продолжит карьеру Захарян? Весной он должен играть в составе московского клуба, а дальше? С одной стороны, летом опция выкупа, по моим сведениям, возрастет до 25 миллионов евро. С другой, следующей зимой до конца договора с бело-голубыми останется всего полгода. Следовательно, можно будет бесплатно подписывать соглашение с любой командой мира.

Захарян никогда не скрывал, что хочет играть в топ-чемпионате, поэтому чтобы не отпустить талантливого полузащитника даром, летом «Динамо» нужно будет решать вопрос кардинально.

Чаще Захаряна под удар пасует только Промес
В 16 матчах осенней части чемпионата России футболисты «Динамо» нанесли 43 удара по воротам после передач Арсена Захаряна. 19-летний полузащитник занимает второе место в премьер-лиге по числу обостряющих пасов, уступая только ушедшему в отрыв голландцу Квинси Промесу из «Спартака». Также до отметки в 40 передач под удар добрались два зенитовских бразильца — Дуглас Сантос и Малком. (Кирилл Бурдаков)

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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