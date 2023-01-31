«Челси» больше не интересуется Захаряном, но спрос в Европе на Арсена вырос. Инсайды «СЭ»

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Сегодня в Западной Европе закрывается трансферное окно, и казалось, что никакой интересной информации, связанной с российскими футболистами, мы уже не услышим. Однако, по данным «СЭ», в последние дни разворачивались серьезные дела вокруг Арсена Захаряна. Как и минувшим летом, когда официальный запрос на полузащитника прислал «Челси».
Сейчас фигурировали клубы не с такими громкими именами, зато их было значительно больше. Мне известно о четырех — «Мальорке», «Сельте», «Порту» и «Ференцвароше», однако не исключаю, что их было больше. При этом испанские и венгерский, по имеющейся информации, даже делали официальные шаги для осуществления сделки, выражая готовность платить отступные, которые составляют 15 миллионов евро.
До перехода, правда, дело не дошло и уже, судя по всему, не дойдет, хотя в Венгрии трансферное окно открыто еще две недели. Причины разные. Например, в Западной Европе клубы не готовы переводить деньги в Россию. То ли не хотят сами, а скорее опасаются давления общественности. Вот и приходится придумывать различные схемы. Многие же удивились, что «Антверпен» объявил о приостановке контракта Керка с «Локомотивом», а московский клуб — о платной аренде. В итоге выяснилось, что игрок сам заплатил красно-зеленым. Можно не сомневаться, бельгийцы ему деньги вернули. Получилось, что «Антверпен» формально не переводил деньги в Россию, но мы-то понимаем, что на деле именно так все и случилось, а футболист просто выступил в роли посредника.
Что-то похожее — один из вариантов, который, по данным «СЭ», рассматривали претенденты на Захаряна. При этом в случае с дружественной нам Венгрией есть другой нюанс — опция выкупа для этой страны (как и для России) в контракте 19-летнего полузащитника не действует. То есть «Динамо» должно было проявить добрую волю для сделки. Впрочем, как и в случае с самовыкупом.
А ведь есть еще такая возможность, как приобретение клубом только части прав. Остальные оставлял бы за собой партнер в сделке. Предположу, что и такой вариант обсуждался.
Как бы то ни было, из-за усложнения схемы выкупа переход так и не состоялся. В случае с тем же «Ференцварошем», например, любой футбольный человек обратил бы внимание, что рекордный трансфер клуба — 2,5 миллиона евро. А тут — сразу 15! Не стоит ли за спиной венгров какой-нибудь российский толстосум с намерением в дальнейшем получить игрока — такой вопрос напрашивался сам собой.
При этом из всей истории можно сделать однозначный вывод — интерес к Захаряну с момента предложения «Челси», несмотря на не самую блестящую игру осенью, только вырос. Причем речь не о разогревании темы агентами — повышенный спрос ощутили и в «Динамо».
Где же продолжит карьеру Захарян? Весной он должен играть в составе московского клуба, а дальше? С одной стороны, летом опция выкупа, по моим сведениям, возрастет до 25 миллионов евро. С другой, следующей зимой до конца договора с бело-голубыми останется всего полгода. Следовательно, можно будет бесплатно подписывать соглашение с любой командой мира.
Захарян никогда не скрывал, что хочет играть в топ-чемпионате, поэтому чтобы не отпустить талантливого полузащитника даром, летом «Динамо» нужно будет решать вопрос кардинально.
Чаще Захаряна под удар пасует только Промес
В 16 матчах осенней части чемпионата России футболисты «Динамо» нанесли 43 удара по воротам после передач Арсена Захаряна. 19-летний полузащитник занимает второе место в премьер-лиге по числу обостряющих пасов, уступая только ушедшему в отрыв голландцу Квинси Промесу из «Спартака». Также до отметки в 40 передач под удар добрались два зенитовских бразильца — Дуглас Сантос и Малком. (Кирилл Бурдаков)
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