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Сегодня, 08:00

Что значит для российского футбола переход Захаряна в «Реал Сосьедад»? Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
Футболист Арсен Захарян
Арсен Захарян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе нашей сборной в 2005-2015 годах — о возможных последствиях сделки «Динамо» с клубом из Страны басков.

Мнение

Трансфер Арсена — лучик света для нашего футбола, который пробивается сквозь изоляцию. На фоне недавних нашумевших историй с хамством в отношении фехтовальщиц или сорвавшемся переходе Рожерио из итальянского «Сассуоло» в «Спартак» отъезд Захаряна показывает, что в спорте все еще есть место для адекватных решений. Тех, что принимаются без вмешательства политики.

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«Реал Сосьедад» получил молодой талант за не самые большие по нынешним временам для топ-лиг Европы деньги. Сам 20-летний хавбек уехал в приличный клуб из более чем конкурентного чемпионата. Спорят только по поводу того, насколько выгодной оказалась сделка для «Динамо». Но в ситуации, когда игрок грезил именно ла лигой, бело-голубые, кажется, сделали все что могли — не забыв о собственных интересах и дав полузащитнику возможность отправиться навстречу мечте.

Трансфер Арсена логично назвать успехом нового курса, взятого в Петровском парке в 2019 году, — академия давно поставила производство талантов на поток, но предыдущие управленцы распоряжались возможностями слабо.

Фото ФК «Реал Сосьедад»

Главные звезды Кокорин и Смолов раскрылись (до определенной степени) в других коллективах, а Соловьева, Ташаева и Зобнина вообще потеряли. И никто из них либо не попал в топ-лиги, либо не смог себя там толком проявить.

Удачно продавали своих воспитанников за границу «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак». А у «Динамо» последними подобными переходами в Европу до сих пор оставались... Колыванов, Добровольский и Кобелев еще в девяностые.

И вот теперь — Захарян. Немалую роль в продвижении которого сыграл, в частности, спортивный директор динамовцев Желько Бувач, который всегда настаивал на игровом времени для молодых — пусть и не всегда в угоду результату.

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Главный вопрос — реально ли было получить за Арсена больше? Вероятно, да. Но если бы «Динамо» выступало в еврокубках или если бы футболиста решили продать в «Зенит» (о такой вероятности тоже говорилось). Или если бы сделка осуществлялась бы, когда до окончания контракта Захаряна оставалось больше года. Так, впрочем, и произошло бы летом-2022, когда Арсена звал «Челси». Но как раз тогда в дело и вмешались политика с финансовыми ограничениями.

В любом случае средства, которые получат москвичи, при нынешнем курсе достойные. Ну и, насколько знаю, у клуба остается существенная доля от будущей продажи Арсена. Если он сумеет реализовать свой потенциал в «Реал Сосьедад» так, как от него ждут, тогда «Динамо» заработает еще больше. И серьезно.

Футболисты Вендел и Арсен Захарян
Вендел и Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Уже доводилось слышать мнение, что переход Захаряна приведет к взрывному ажиотажу. Мол, из семей, желающих своим детям пройти путем Арсена, должна образоваться очередь в академию бело-голубых и ее филиалы от Владивостока до Махачкалы. И было бы здорово, чтобы в «Динамо» смогли воплотить в жизнь планы по строительству новой школы в столице, которая поможет вырастить новых Захарянов.

Вот только есть другой момент. «Динамо» теперь надо найти адекватную замену полузащитнику. Его мечта — это прекрасно, но есть ведь еще и чаяния болельщиков, уже без малого 50 лет желающих увидеть, как команда берет золотые медали...

Так что сделка пока выглядит прекрасной сказкой. Но будет ли у нее счастливый конец — сейчас не скажет никто.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Арсен Захарян. Биография Арсена Захаряна: от «Динамо» и сборной России до «Реал Сосьедад»
Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
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Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
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 4 : 0
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Факел – Пари НН
 - : -
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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