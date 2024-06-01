Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:15

Нижний Новгород остается в РПЛ — это первая победа команды с Иличем. «Арсенал» погубили автоголы Ботаки

«Пари НН» победил «Арсенал» и остался в РПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
«Пари НН» победил «Арсенал» (2:0) в ответном стыковом матче и остался в РПЛ.
Фото ФК «Пари НН»
Telegram Дзен
Победа в Туле сохранила «Пари НН» прописку в элитном дивизионе.
Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
01 июн, 18:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
0:2
Пари Нижний Новгород

В первом матче «Арсенал» совершил маленький спортивный подвиг. Как рассказал тогда Александр Сторожук, за три дня тульская команда проехала на автобусе более трех тысяч километров. Причем «оружейникам» из-за проблем с размещением в Нижнем Новгороде еще и пришлось базироваться в двух часах езды от города. Так что главным в преддверии ответного матча было нормально восстановиться.

В свою очередь признавший провал «Пари НН» Саша Илич выразил уверенность, что его команда выиграет в Туле и останется в РПЛ. Для этого волжане пошли на перестановки в составе. Самое значимое — замена в тройке центральных защитников Гоцука на Каккоева. Последний, в свою очередь, уступил место в центре поля Трошечкину, а Кучаева сменил Цурукян. Правда, к середине первого тайма снова пришлось перестраиваться — из-за травмы Трошечкина.

Футболисты &laquo;Арсенала&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. Увольнение Юрана не помогло Нижнему. «Арсенал» в одном шаге от возвращения в РПЛ

Но если у Нижнего ремонт на ходу был вынужденным, то Сторожука явно не устраивало происходившее на поле, и с пробега сняли Гелояна. После активного дебюта угрозы «Арсенала» сопровождались оптическим обманом, а часть болельщиков ошибочно начинала праздновать голы, хотя Окоронкво и Кайнов были чуть неточны. Зато гости действительно производили впечатление команды, которая уверена в своих силах. Для начала это вылилось в активность Цурукяна (два плотных удара и очень опасная подача), а в гол небольшой перевес материализовался, когда Боженов с лета пробил в противоход вратарю с подачи другого латераля — Стаматова.

В целом же установившееся по итогам первого тайма равновесие по сумме двух матчей выглядело зыбким. Перед уходом на перерыв его могли нарушить как туляки, так и нижегородцы. У хозяев Ботака не смог правильно подставить голову под мяч после неудачного удара Суханова. У гостей показавший ранее наличие поставленного дальнего удара Цурукян скорее размял Кокарева, когда его классным пасом нашел в штрафной Стаматов.

Туляки продолжили поиск оптимальных сочетаний двойной заменой в перерыве, тогда как у «Пари НН» все и так работало довольно качественно. Зе Турбо должен был наказывать не добравшегося до верхового мяча Кокарева, но вратаря подстраховал Кайнов. Вот кто с учетом гола в первом матче мог претендовать на звание одного из героев стыков! Только все затмило удивительное невезение Ботаки, который — как и на берегах Волги — отправил мяч в собственные ворота. И снова после кросса Боженова! Тот случай, когда де-факто на игрока можно было чуть ли не записать две результативные передачи.

Ну а двойной перевес нижегородцев означал, что пришло время играть по счету. Выход на поле Гоцука в этом плане выглядел показательным. Кириллу сразу вернули капитанскую повязку, и он окончательно забетонировал подходы к воротам Нигматуллина. А вратарь, которому приходилось регулярно спасать в первой игре, в гостях у своего бывшего клуба был оставлен без серьезной работы.

Давление же частично снимала еще и собственная активность волжан, которую обеспечил очень качественный выход на замену Кутателадзе. Пожалуй, это была самая цельная игра «Пари НН» после назначения Илича. Начав с двух игр с шестью пропущенными мячами, серб избежал провала и наконец-то отпраздновал первую победу в России. А в ключевой момент сезона его команда показала, кто в этой паре представляет РПЛ. Сразу четырех новых городов со стадионами ЧМ-2018 в первой лиге все-таки не будет.

Саша Илич
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нижний Новгород
9
15
Читайте также
Финал Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал» состоится 1 июня
Тарасова посетила церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Старожук орал, его игроки бунтовали, Тула забивала в свои и Нижний выжил в РПЛ. Что произошло в матче «Арсенал» - «Пари НН»
Россиянам напомнили о сроках действия заграничного паспорта
«Укргидроэнерго» сообщило о поражении двух ГЭС на Украине
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Стыковые матчи РПЛ — ФНЛ: «Пари НН» — «Арсенал» и «Урал» — «Акрон»
Президент «Урала» Иванов о матче с «Акроном»: «В последние 20-30 минут мы полностью доминировали, но подвела реализация»
Президент «Урала» Иванов о вылете команды из РПЛ: «Самая большая вина лежит на мне»
«Пари НН» победил «Арсенал» и остался в РПЛ, «Урал» проиграл «Акрону» и вылетел в ФНЛ. Онлайн-трансляция ответных стыковых матчей
«Пари НН» обыграл «Арсенал» и остался в РПЛ
«Вся вина на мне! Я был как будто зомбирован. Надо было раньше менять Гончаренко». Иванов — о вылете «Урала»
Голкипер «Акрона» Волков: «На матч с «Уралом» был настрой не обделаться»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

«Вся вина на мне! Я был как будто зомбирован. Надо было раньше менять Гончаренко». Иванов — о вылете «Урала»