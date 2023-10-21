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Сегодня, 13:00

«Карпин в международную паузу «Ростову» бы не помешал, но сборная — в приоритете». Арутюнянц — о тренере, легионерах и планах

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Валерий Карпин и Арташес Аратюнянц.
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Вторая часть интервью президента клуба.

«Ростов» сейчас идет в зоне стыковых матчей, что удивительно — ведь в прошлом сезоне команда забралась в топ-5 и до последнего тура боролась за серебро. «СЭ» встретился с президентом клуба Арташесом Арутюнянцом и обсудил текущую ситуацию. В первой части разговора функционер рассказал про стиль игры команды, уровень лиги и планы на будущее. Перед вами вторая, эксклюзивная часть этого разговора.

Арташес Арутюнянц. «Не считаю, что кто-то в РПЛ намного сильнее «Ростова», обыграть можем любого». Босс клуба Арутюнянц — о Карпине, судействе и задачах на сезон

Про легионеров

— Философский вопрос: в идеальных условиях вы бы собрали команду из россиян или состав с легионерами?

— Если игроки по уровню и качеству одинаковые — российскую. С нашими легче. Мы уже самая русская команда в лиге, и, если была бы такая возможность, брали бы наших и дальше. А еще лучше, чтобы они были местными — прошли нашу академию и молодежку. В перспективе, может, у нас так и получится.

— За кого из легионеров «Ростов» не получил деньги?

— Только за Шомуродова и Норманна. Не считая тех, кто воспользовался правилом ФИФА. Здесь получается интересная ситуация — когда продаешь в Европу, тебе говорят: мы вам заплатим в течение двух-трех лет. Когда мы приходим покупать у европейцев, они сразу требуют 100% суммы. С российских клубов почему-то просят деньги сразу вперед. Мы должны были получить деньги — какие-то пришли, какие-то нет. Ну, такая ситуация.

— Платить за игроков, которые не выступают за клуб...

— Это данность. На нас наложили бан — мы были вынуждены заплатить. Обидно? Мы это принимаем и идем дальше.

Футболисты &laquo;Ростова&raquo;. От клуба — открытия прошлого сезона до провала осенью. Что происходит с «Ростовом»?

— По каким рынкам работает «Ростов»? Сейчас в тренде РПЛ Латинская Америка.

— На данный момент мы рассматриваем не только европейцев, работаем в том числе и в Латинской Америке — Аргентина, Бразилия, Чили, Уругвай, Колумбия. В Африке и Азии — тоже.

— Это пример «Оренбурга»?

— Нет. Мы ни на кого не смотрим и не стараемся никого копировать. Важно соотношение цена-качество. Мы нашли игрока в Латинской Америке, ведем переговоры — если все будет хорошо, в ноябре — декабре подпишем контракт, в январе объявим.

Фото ФК «Ростов»

Про планы

— Вы довольно часто упоминаете про то, что Карпину нужно что-то закончить в «Ростове». У вас есть какой-то тайный план?

— Есть стратегия, о которой я никогда не рассказывал. Мы должны еще многое сделать.

— Какая? Клуб должен самостоятельно зарабатывать?

— Нет, не об этом речь. Я говорю чисто за тренера. Мы должны подвести футболистов, создать определенную команду — до этой точки мы должны дойти.

— У «Ростова» — 2 есть цель выйти в Первую лигу?

— Нет, такой задачи не стоит. Есть цель подготовить игроков для основы. Уровень сопротивления в Первой лиге, конечно, выше, но давайте пока начнем играть и посмотрим на этот состав «двойки», на что мы способны.

Молодежный состав &laquo;Ростова&raquo;. «Карпин все очень доходчиво объясняет». Наглецы с Дона! У молодежки «Ростова» 12 побед в 12 турах

— Кроме «Ростова» — 2 у клуба планируются крупные проекты?

— Была новая база, но она пока на паузе. Там есть ряд технически сложных моментов, связанных с грунтами. Больше ничего.

— Как сегодня правительство области помогает команде?

— Когда я стал акционером, у нас были договоренности — мы выполняем свои обязательства, правительство — свои. И они продолжают выполнять свою часть, в особенности это касается инфраструктуры. У нас всегда с ними все было нормально — несмотря на то, что в прессе появлялась разная информация.

У нас с партнером есть договоренность о том, что мы постепенно, когда окажемся готовы, будем клуб выкупать, чтобы постепенно прийти к частному владению. Есть такие договоренности, что на определенном этапе их процент должен постепенно сокращаться.

— То есть все в силе, и вы рано или поздно клуб выкупите?

— Да. Может, это буду я, может, другие инвесторы.

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.
Арташес Арутюнянц.
Фото ФК «Ростов»

Про судейство

— Как вам судейство?

— Я вообще не люблю комментировать судейство. Это неправильно. Единственное, что непонятно — это трактовки. Трудно объяснить, когда в одной игре дают бороться, допускают стыки и жесткий футбол, а в другой — раздают карточки. Когда в одной встрече мяч попадает в руку и это фол, а в другой нет — это странно. Правила должны быть для всех едины.

— Как вам высказывание Григория Иванова после матча против «Ростова»?

— Это эмоции после игры. Кто-то может совладать с эмоциями, кто-то нет. Поэтому смотрю на это высказывание совершенно спокойно.

Про Карпина

— Вас не беспокоит, что Карпин не помешал бы «Ростову» во время двух международных пауз?

— Наверное, не помешал бы. Но это, вообще-то, сборная нашей страны, она должна быть в приоритете. Нельзя руководствоваться только своими интересами. Я не думаю, что если Карпин не будет присутствовать в Ростове, из-за этого хуже будут проходить тренировки. Это на качестве не отразится. Вопрос в том, что у Карпина и тренерского штаба нагрузка, переезды, перелеты — это правда, но вы, ребята, тренеры сборной России. Как вы хотели?

— При каких условиях Карпин может быть уволен?

— Импульсивных решений я не принимаю. Но если будет разлад внутри коллектива или если Валерий Георгиевич придет и скажет, что у него не получается и он больше не может, тогда мы рассмотрим такую возможность.

Валерий Карпин. «Никого не призываю уезжать из России. Может, я тоже хочу уйти в какой-то другой клуб». Откровенный Карпин после матчей сборной

— Если Карпин покинет «Ростов», есть ли варианты замены?

— Мы вообще не думаем об уходе Карпина. Список тренеров, которые находятся в поисках работы, мы не ведем.

— Уход Карпина будет катастрофой?

— Когда-нибудь это случится. И, конечно, нет, это не будет катастрофой. Кто бы ни ушел — катастрофы не будет.

— При Семине и Тедееве после Карпина дела шли не так гладко.

— С Тедеевым не угадали, признаю.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.
Фото ФК «Ростов»

— Это была не катастрофа? Карпин тогда был близок к «Ростову».

— Да, Валерий Георгиевич жил в Ростове и никуда не переезжал. Но что такое катастрофа? Мы перестанем в футбол играть? Будет смена тренера. В этом случае очень важно, когда это произойдет — в летнее или зимнее трансферное окно. Если в летнее — будет сложнее, потому что меньше времени на подготовку. А взимнее есть целых три месяца на подготовку.

— А с эмоциональной точки зрения? Например, Глебов провел при Карпине почти всю серьезную карьеру.

— Это профессиональный футбол. Если завтра Глебов перейдет другой клуб, а там другой тренер — и что? Ему Карпина с собой тянуть? Есть профессиональные отношения — есть тренер, есть игроки. Да, какому-то футболисту было с этим тренером комфортно. Ушел в другую команду, пришел другой тренер — все равно работаешь.

&laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Данил Глебов с&nbsp;мячом. «Карпин стал больше нервничать, проявлять эмоции. Видно, что неспокоен». Интервью Глебова

— Есть впечатление, что молодые футболисты к нему привязаны.

— Молодому футболисту самое главное — закрепиться в составе. Играть под руководством известного тренера — это просто бонус.

— Какой процент вероятности, что Карпин уйдет в «Спартак»?

— У меня есть фраза: «Карпин — главный тренер «Ростова». Я ей закрываю все вопросы. У него есть контракт.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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