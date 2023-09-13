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Сегодня, 08:30

«Ершистый и неуправляемый». Большой талант «Спартака» умер в 37 лет

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Отдел фото «СЭ»
Футболист «Спартака» Артем Безродный.
Фото «СЭ»
Январь 1995 года. Тарасовка. Артем Безродный, Олег Надуда и Дмитрий Аленичев.
Фото «СЭ»
Артем Безродный (сидит пятый справа) после победы в чемпионате России. 16 ноября 1996 года. Санкт-Петербург.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Артем Безродный на руках Егора Титова после дубля в ворота ЦСКА. 15 августа 1999 года. Москва.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»
Артем Безродный (второй справа) и футболисты «Спартака» после победы.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Артем Безродный в игре Лиги Чемпионов «Спартак» — «Бордо» в 1998 году.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Егор Титов и Артем Безродный на тренировке «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Артем Безродный на базе «Спартака» в Тарсовке.
Фото Александр Вильф, «СЭ»
Артем Безродный и Дмитрий Парфенов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Артем Безродный, Мурат Рамазанов и Виталий Гришин в матче молодежной сборной России против команды Швейцарии.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Артем Безродный в игре против «Спортинга» в Лиге чемпионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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13 сентября 2016 года ушел из жизни бывший нападающий «Спартака» Артем Безродный.

Безродный появился в «Спартаке» в 1995 году, когда ему было всего 16 лет.

Январь 1995 года. Тарасовка. Артем Безродный, Олег Надуда и Дмитрий Аленичев.
Фото «СЭ»
Фото «СЭ»

Через год он уже стал чемпионом России, проведя в составе пионеротряда Георгия Ярцева десять матчей, включая «золотую» игру со «Спартаком-Аланией» в Санкт-Петербурге (на 55-й минуте заменил Андрея Коновалова).

Артем Безродный (сидит пятый справа) после победы в чемпионате России. 16 ноября 1996 года. Санкт-Петербург.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

В полный голос смог заявить о себе в сезоне-1999. Бенефисом Безродного стало дерби с ЦСКА. Выйдя на замену во втором тайме, Артем дважды огорчил армейцев, убив интригу, — 4:0. Всего в том чемпионате России Безродный забил пять голов.

Артем Безродный на руках Егора Титова после дубля в ворота ЦСКА. 15 августа 1999 года. Москва.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»
Артем Безродный (второй справа) и футболисты «Спартака» после победы.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

20-летний нападающий стал одним из главных открытий группового турнира Лиги чемпионов, записав в свой актив 4 мяча в шести встречах — в ворота «Спарты» (дома и в гостях), «Бордо» и «Виллема».

Артем Безродный в игре Лиги Чемпионов «Спартак» — «Бордо» в 1998 году.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

О Безродном тогда все громче стали говорить как о несомненном таланте. Он был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата. В своем амплуа занял третье место, пропустив вперед Дмитрия Лоськова и Егора Титова.

Егор Титов и Артем Безродный на тренировке «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В 1999-м Артем сыграл свой первый и, как оказалось, единственный матч за сборную России — в отборочном цикле Евро-2000 против Андорры (2:1).

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спад в карьере наступил в 2001-м: частые травмы ахилла, да и отношение к тренировочному процессу поменялось не в лучшую сторону.

Артем Безродный на базе «Спартака» в Тарсовке.
Фото Александр Вильф, «СЭ»
Артем Безродный и Дмитрий Парфенов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Артем Безродный, Мурат Рамазанов и Виталий Гришин в матче молодежной сборной России против команды Швейцарии.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Официально Артем покинул «Спартак» в 2003 году и больше себя в профессиональном футболе так и не нашел.

Артем Безродный в игре против «Спортинга» в Лиге чемпионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Скончался в Сумах 13 сентября 2016 года, возвращаясь домой после утренней пробежки. Ему было всего 37 лет.

Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

— Надеялся, из него вырастет второй Мостовой, — вздыхал Олег Романцев в «Разговоре по пятницам» в 2009 году. — Безродный ершистый и талантливый. Вспомните, какие матчи в Лиге чемпионов выдавал! Сколько же бесед я с ним провел! Сколько прощал! Но терпение лопнуло. Как работать с человеком, который абсолютно неуправляем? Безродный пропадал, потом божился, что больше такое не повторится, — и на следующий день снова мог исчезнуть, никого не предупредив. Как-то не появился на тренировке. Стали выяснять. Администратор говорит: «Вроде домой поехал, в Сумы. Позвонили ему, что мама заболела». Набираем матери — та ни сном, ни духом: «Я в порядке, Артему не звонила». День проходит, второй. О Безродном никаких вестей. Позже узнали, что он купил машину и решил на ней в Сумы прокатиться...

Артем Безродный — четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка страны.

Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»

Артем Безродный
Фото
ФК Спартак (Москва)
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
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