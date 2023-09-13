«Ершистый и неуправляемый». Большой талант «Спартака» умер в 37 лет

Сегодня, 08:30
Безродный появился в «Спартаке» в 1995 году, когда ему было всего 16 лет.
Через год он уже стал чемпионом России, проведя в составе пионеротряда Георгия Ярцева десять матчей, включая «золотую» игру со «Спартаком-Аланией» в Санкт-Петербурге (на 55-й минуте заменил Андрея Коновалова).
В полный голос смог заявить о себе в сезоне-1999. Бенефисом Безродного стало дерби с ЦСКА. Выйдя на замену во втором тайме, Артем дважды огорчил армейцев, убив интригу, — 4:0. Всего в том чемпионате России Безродный забил пять голов.
20-летний нападающий стал одним из главных открытий группового турнира Лиги чемпионов, записав в свой актив 4 мяча в шести встречах — в ворота «Спарты» (дома и в гостях), «Бордо» и «Виллема».
О Безродном тогда все громче стали говорить как о несомненном таланте. Он был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата. В своем амплуа занял третье место, пропустив вперед Дмитрия Лоськова и Егора Титова.
В 1999-м Артем сыграл свой первый и, как оказалось, единственный матч за сборную России — в отборочном цикле Евро-2000 против Андорры (2:1).
Спад в карьере наступил в 2001-м: частые травмы ахилла, да и отношение к тренировочному процессу поменялось не в лучшую сторону.
Официально Артем покинул «Спартак» в 2003 году и больше себя в профессиональном футболе так и не нашел.
Скончался в Сумах 13 сентября 2016 года, возвращаясь домой после утренней пробежки. Ему было всего 37 лет.
— Надеялся, из него вырастет второй Мостовой, — вздыхал Олег Романцев в «Разговоре по пятницам» в 2009 году. — Безродный ершистый и талантливый. Вспомните, какие матчи в Лиге чемпионов выдавал! Сколько же бесед я с ним провел! Сколько прощал! Но терпение лопнуло. Как работать с человеком, который абсолютно неуправляем? Безродный пропадал, потом божился, что больше такое не повторится, — и на следующий день снова мог исчезнуть, никого не предупредив. Как-то не появился на тренировке. Стали выяснять. Администратор говорит: «Вроде домой поехал, в Сумы. Позвонили ему, что мама заболела». Набираем матери — та ни сном, ни духом: «Я в порядке, Артему не звонила». День проходит, второй. О Безродном никаких вестей. Позже узнали, что он купил машину и решил на ней в Сумы прокатиться...
Артем Безродный — четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка страны.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -