«Дзюба умыл всех своих критиков!» Мнение Белоуса

Бывший гендиректор «Ростова» и «Локомотива» Юрий Белоус — о хет-трике Артема Дзюбы.

— Неожиданный результат?

— Лично я очень доволен. Всегда буду горой и стеной стоять за футболистов. Дзюбу есть за что критиковать вне футбольного поля. Но сегодня он умыл всех своих критиков! Это здорово.

— Как вам его голы?

— В них не обошлось без доли везения. Но ведь везет тому, кто везет. Артем — молодец! Уверен, он поможет Галактионову и «Локомотиву» в целом. Благодаря ему команда поднимется как можно выше. Дзюба крайне мотивирован. Последние полгода получились для него не слишком удачными. Сейчас он хочет доказать, что по-прежнему в порядке. Кроме того, не забывайте и о том, что своими голами он может продлить себе контракт с клубом на пару лет.

— Сколько голов Дзюба еще забьет до конца сезона?

— Уф. Если бы я знал. Кто-то мог предположить что он забьет три мяча на выезде «Ростову»? А ведь у этого матча был особый подтекст.

— Карпин против Дзюбы?

— Как бы Валерий Георгиевич ни говорил, что ему все равно, для него игра против «Локо» и Дзюбы — принципиальная история. Сегодня мы увидели своеобразную дуэль. Нападающий против тренера. Подопечные Карпина Дзюбу не закрыли. Факт остается фактом.

— Для Карпина это маленькая трагедия?

— Ну нет. Трагедия — это слишком громкое слово. Думаю, он отнесся к этому поражению с иронией, юмором. Ну вот так получилось.

— Как вам «Локомотив» Галактионова?

— Не сомневался, что «Локо» спасется еще до прихода Дзюбы. Есть кому вылетать и без железнодорожников. Но положительная динамика видна. Мне нравится этот молодой тренер. У него хорошие перспективы.

— Пиняев убедил? Какой потолок у этого парня?

— Мне кажется, он может играть лучше. Выглядел неплохо, но способен действовать на поле гораздо сильнее. У Сергея низкий центр тяжести, высокая стартовая скорость. Парень быстро принимает решения. Очень интересный игрок. В товарищеских матчах против азиатских сборных он, конечно, выделялся.

— «Ростов» сильно разочаровал?

— Не понравился Байрамян, Полоз вышел на замену и не усилил игру. Вот Комличенко сыграл на уровне. Где-то дончанам не повезло. В первом тайме были моменты, но подвела реализация.

— Резюме: мы посмотрели матч имени Дзюбы?

— Не исключаю, что его признают лучшим игроком тура. А дальше — посмотрим.