Теперь у Дзюбы виноват Галактионов. Как же все предсказуемо. Артем, пора тренировать!

Игорь Рабинер — об очередном скандале с участием Артема Дзюбы.

В российском футболе снова обсуждают Дзюбу. Теперь у него Галактионов виноват. В лицо, мол, ничего не говорит — и не ставит. Гад и тихушник, не иначе!

Наверное, после того как Артем вышел с ЦСКА на замену при 3:1 в пользу «Локо», посмотрел футбол и стало 3:3, место в основе должно быть гарантировано пожизненно.

Последний на сегодня гол он забил 5 ноября «Спартаку» — кому ж еще. Потом пять матчей в основе — ноль. Пять на замену — ноль. И на лавочку. Но виноват, конечно, Галактионов.

Причем очередного « тренеришку » Артем на сей раз мочит не сам, а через своего представителя Гольдмана. Который начинает, и это очень забавно, с того, насколько стоически Дзюба переносит свое пребывание на лавке «Локомотива». Молчит и пашет. А мнимой токсичностью от него и не пахнет, потому что ее нет и никогда не было, этой токсичности. И, конечно же, Артем об этом интервью ничего не знал, Гольдман дал его по своей инициативе, чтобы морально поддержать друга.

Боже, какая же банальная и предсказуемая скука. Аж зубы от уныния сводит.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Иди-ка ты, Артем, уже тренировать. В футболе ты сделал много, спору нет, за один только ЧМ-2018 тебе спасибо, а за полем сделал еще больше. Пора. Избавь.

Ах да, ты же там чуть-чуть еще от Кержакова по голам за карьеру отстаешь, а это недопустимо, надо обгонять. В «Урал», в «Урал», там форвардов-ветеранов любят. Если не вылетит.

Прощальный матч тебе вряд ли какой-то клуб рискнет — и захочет — организовать, сколько бы ты за карьеру ни забил, хоть триста. А если сам соберешься, то благодарные болельщики вряд ли придут. Или придут, но сорвут.

А чемпионат мира в России — он был уже давно, чтобы люди плакали и благодарили. За него — заслужил, но до и после-то было много чего другого. Плакать и благодарить будут Акинфеева, когда он решит закончить. И вот ему прощальный матч точно устроят, и полный стадион придет. А ты выбрал свой путь.

Посмотрим, как ты сам будешь себя вести, оказавшись в шкуре Карпина, Эмери, Манчини, Семака, Галактионова и далее по списку, когда под тебя начнут копать новые Дзюбы. Все ведь возвращается.