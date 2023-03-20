«Дзюба здорово влияет на раздевалку «Локо». Забьет не меньше восьми голов»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев — об успехах клуба в РПЛ.

— После матча с «Краснодаром» (3:2) председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сказал, что эта команда представляет реальную угрозу для соперников. Сложно не согласиться?

— Я еще перед возобновлением чемпионата заметил, что у «Локомотива» появился тренер, и это даст определенный толчок. Конечно, игра еще далека от идеала. Однако всем видно, что ребята проявляют характер. Вытаскивают матчи на зубах. Игроки не опускают рук, даже когда положение становится критическим. Мы же помним, как команда выглядела после первого пропущенного мяча при псевдоспециалистах... Сейчас это совсем другая история. Виден коллектив! И я бы похвалил не только Михаила Михайловича (Галактионова. — Прим. «СЭ»), но и его ассистентов — Диму Лоськова и Олега Пашинина. Вот эти легенды «Локо» помогают в принятии решений по составу, по игре.

— Но как быть с тем фактом, что «Локо» раз за разом проваливает первые таймы?

— Проблемная зона центральных защитников, увы, дает о себе знать буквально в каждой игре. Оборона сбоит, что приводит к пропущенным мячам. Команда это понимает, чувствует... Вроде ничего не предвещает беды, а тут раз — и уже 0:1. В общем, весь коллектив вынужден играть с оглядкой на собственные ворота. Возникает определенное напряжение. В матче с «Краснодаром» после перерыва уже нечего было терять, нужно было отыгрывать два мяча. Все бились за себя и того парня.

— Иными словами, эта игра вновь поставила вопрос: зачем брали Конти?

— Да. Совершенно верно. Всем очевидно, что зона центральных защитников в «Локомотиве» сегодня самое слабое звено.

— А как быть с флангами обороны? Смольников вчера схлопотал две желтые карточки...

— Я бы не заострял внимание на этих двух карточках, хотя понятно, что игрок с таким опытом должен был действовать аккуратнее после получения первого «горчичника». Думаю, Игоря приглашали до конца сезона, так как руководители «Локо» держат в уме вариант с возвращением из аренды Саши Сильянова. Если никакого форс-мажора не произойдет, то эта позиция будет надолго закрыта именно Сильяновым.

Антон Миранчук. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Галактионов во втором матче кряду в перерыве меняет Миранчука. Что не так с Антоном?

— Конечно, от Антона, как от одного из лидеров команды, вожака, ждут немного другой игры — что он будет забивать и отдавать. В последних двух встречах у него не все получилось. Но не считаю это большой проблемой. Миранчук уже зрелый футболист, точно сделает правильные выводы.

— Выход Жемалетдинова и Глушенкова вместо Миранчука и Камано оправдал себя даже не на 100, а на 200 процентов?

— Есть хорошая поговорка в футболе: конкуренция рождает качество. Это как раз тот вариант. У тренера есть хорошая обойма, при которой игрок понимает, что если где-то недорабатывает, ему найдут замену. Что касается Миранчука, повторюсь, он все верно оценит — и в ближайшее время мы уже увидим на поле совсем другого Антона.

— Как вам игра Жемалетдинова?

— Рифат мне понравился. Он гармонично вписался в игру, от него исходила острота. Обратная замена была продиктована ситуацией. Нужно было выпустить футболиста более оборонительного плана. Так что тут не надо искать какие-то моменты и думать, что Жемалетдинов где-то недоработал. Нет, он провел качественный отрезок. Ну и Миша Щетинин вышел и сыграл зрело, несмотря на свой возраст.

— Лучшим игроком матча признали Баринова. Согласны с таким выбором?

— Если бы была такая возможность, я бы выделил всю команду, за исключением центральных защитников. А так — да, соглашусь. Капитан в этой встрече проявил себя наилучшим образом. Отметился результативным действием. Характер Димы, заряженность передавались партнерам.

Дмитрий Баринов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— А как же молодой Пиняев? Разве от его проходов не захватывало дух?

— Сергей, бесспорно, провел очень яркий матч. Но если все-таки выделять тех, кто определил характер игры, то вклад Баринова в итоговую победу выше.

— Дзюба вчера успел сделать все. И пенальти не реализовал, и голевой пас отдал, и сам забил.

— Помимо результативных действий нужно еще сказать и о его влиянии на коллектив. Знаю ситуацию изнутри. Артем очень положительно, здорово влияет на раздевалку. Ведь для Дзюбы чем хуже — тем лучше. Как только он попадает в сложную ситуацию, у него переключается тумблер, он становится совершенно иным игроком и человеком. Вы же видите, как он пашет, отрабатывает на поле. Вроде это не его прямые обязанности, однако Артем активен и в отборе, и в прессинге. Это приобретение себя оправдывает.

— В конце сезона ему предложат новый контракт?

— Сегодня Артем своей игрой и отношением к делу доказывает, что заслуживает продления соглашения.

— В его активе четыре мяча в трех играх чемпионата. Сколько голов он забьет до конца сезона?

— Думаю, не меньше восьми. А там уж, как говорится, как пойдет. При этом, считаю, он еще отдаст немало голевых передач.

— На каком месте закончит этот сезон «Локомотив»?

— Трудно точно ответить на этот вопрос. Изначально не сомневался, что команда избежит даже стыков. Сейчас основная задача — стабилизировать состав, набрать максимальное количество очков, а амбициозную цель уже ставить на следующий сезон.

— И летом нужно искать центрального защитника?

— Однозначно. С такими центральными защитниками будет сложно бороться за высокие места.