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Сегодня, 18:15

Дзюба без работы почти все лето. Форварда пытаются завести в «Крылья»?

Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Крыльях Советов»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Константин Алексеев — о лучшем российском бомбардире РПЛ.

Уже третий месяц без работы главный российский футболист последнего десятилетия как по качеству игры и индивидуальным призам, так и по популярности. Уличный футбол, какие-то шоу, слухи о медиалиге — что угодно, только не подготовка к сезону в составе профессионального клуба.

Гранды уже давно укомплектовались и, кажется, даже не смотрят в сторону Артема Дзюбы. Аутсайдеры или тоже имеют другие планы на комплектование, или не тянут запросы форварда, который еще недавно получал более трех миллионов евро. Заграница? И оттуда пока что полная тишина.

Артем Дзюба. После демарша в СМИ уход Дзюбы из «Локо» был предрешен. Кто рискнет пригласить форварда?

Через неделю нападающему исполнится 36 лет. Последние полгода в «Локомотиве» он провел на таком уровне, что может сложиться ощущение — РПЛ он уже тянет с большим трудом. Добавим хорошие финансовые аппетиты, известную токсичность, когда оказывается в запасе, и понимаем, что риск для потенциального работодателя велик.

Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

И вот появился слух о том, что Дзюба близок к переходу в «Крылья» — об этом сказал Константин Генич в программе «Коммент.Шоу». Инсайдер Иван Карпов добавил деталей: контракт на один год, зарплата — 5 миллионов рублей в месяц плюс еще 10 — подъемные. В сумме это 70 миллионов рублей, около 0,7 миллиона евро. А окончательное решение примет врио губернатора Самарской области Виктор Федорищев. За дело якобы взялся самый мощный российский агент — Павел Андреев.

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С финансовой точки зрения вариант выглядит разумным компромиссом между желаниями Дзюбы и его нынешней формой. В остальном же пока сообщения больше похожи на выдачу желаемого за действительное. Источники «СЭ» в самарском клубе не подтверждают эту информацию, открестился от новости и главный тренер Игорь Осинькин.

Последние недели о предложениях Дзюбе вообще не было слышно, он пропал из медиапространства. Подогрев интереса — то, что надо сейчас Артему и его представителям, чтобы как-то раскачать ситуацию. Поможет ли это найти наконец новую команду — узнаем скоро. Трансферное окно в России закрывается 12 сентября.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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