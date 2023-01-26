У Дзюбы появился еще один вариант в РПЛ? Выходить на поле регулярно ему будет трудно даже в «Нижнем Новгороде»

Артем продолжает поиски нового клуба.

Что известно

Зимнее трансферное окно в РПЛ получается весьма унылым. Переход Пиняева с Глушенковым в «Локомотив» из «Крыльев» (которые в спешном порядке выписали из «Оренбурга» Писарского), два новых защитника «Спартака» и парочка бразильцев в обойму «Зенита», один из которых доедет только летом — вот все из более-менее запоминающегося. Команды на сборах, рынок не активен, новой информации минимум — потому на этом фоне история с поиском нового клуба Артемом Дзюбой продолжает вызывать интерес.

На неделе у нападающего не получилось договориться с «Торпедо». Тогда писали, что теперь шансов у Дзюбы оказаться этой зимой в РПЛ осталось немного. Но, похоже, такая вероятность все еще существует. Вечером 25 января журналист Иван Карпов написал, что Дзюба переходит в «Нижний Новгород» — по его информации, средства на контракт Артема (по слухам, он просил 500 тысяч евро за полгода) нашел лично губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Утром 26 января спортивный директор «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов заявил, что информация о переходе не соответствует действительности. А вскоре тот же Карпов написал, что из-за утечки информации и негативной реакции части болельщиков на зарплату Дзюбы переговоры поставлены на паузу. Но решение может быть принято в ближайшее время.

Артем Дзюба. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Подойдет ли Дзюба «Нижнему Новгороду»

С медийной точки зрения переход Дзюбы должен вызвать дополнительный интерес к команде — в том числе со стороны местных жителей. Все-таки Артем остается одним из самых узнаваемых футболистов России. Но вот с чисто футбольными моментами все не так однозначно. Оставим за скобками нынешнюю форму Дзюбы и длительное отсутствие игровой практики — про это и так все знают и понятно, что подписание 34-летнего ветерана в такой ситуации для клуба всегда сопряжено с риском.

В «Нижнем Новгороде» летом-2022 провозгласили новый курс со ставкой на смелый футбол и развитие молодых игроков. Вероятно, это стало главной причиной замены неплохо руководившего командой в прошлом сезоне Александра Кержакова на Михаила Галактионова.

При новом тренере «Нижний» и правда заиграл интереснее — стал пытаться выходить из обороны через мелкий и средний пас (меньше длинных передач использует только 5 команд РПЛ), прокачал прессинг (9-е место по интенсивности в лиге), в составе сверкнули несколько ярких молодых игроков во главе с Тимуром Сулеймановым. «Нижний Новгород» Галактионова принципами игры чем-то походил на «Аталанту» — схема 3-4-2-1, широкие фланги, прессинг, активная атакующая троица. Вероятно, в первую очередь именно стиль, который поставил Галактионов, привлек внимание «Локомотива», в ноябре переманившего тренера в Черкизово. Результаты же у «Нижнего» пока не выдающиеся — прошлый сезон команда завершила на 11-м месте, сейчас идет 12-й.

Артем Горлов. ФК «Нижний Новгород»

Галактионова на посту заменил Артем Горлов, талантливый 35-летний тренер, здорово показавший себя в ФНЛ. Летом Горлов возглавил «Енисей», сохранил и развил наработки ушедшего в «Сочи» Вадима Гаранина и перебрался в «Нижний Новгород» на позитивной ноте. Пока под руководством нового тренера нижегородцы не провели ни одного официального матча, потому сложно с точностью сказать, в какой футбол собирается играть Горлов. Но и в ФНЛ в «Енисее», и в ПФЛ в «Знамени Труда» он ставил агрессивный футбол со ставкой на прессинг и комбинационную игру (за это, а также за визуальное сходство получил прозвище Юрген Клопп). Тут чувствуется преемственность с идеями Галактионова.

«Есть моменты, на которые я смотрю иначе, поэтому некоторые фазы в игре изменятся, — признается Горлов. — Мы создаем ту базу, которая поможет в дальнейшей работе на остальных этапах подготовки».

И главный вопрос: а нужен ли Дзюба команде, которая с большой вероятностью будет развивать модель с подвижной атакой и активной игрой без мяча? Ответить на него можно по-разному. С одной стороны, «Нижний Новгород» неплохо обходился и без «столба». Сулейманов при росте 183 сантиметра подвижен и прогрессирует в игре на втором этаже, под ним обычно действуют Милсон и кто-то из обширной ротации — Кротов, Янсане или Рыбчинский. Плюс недавно «Нижний» арендовал у ЦСКА нападающего Владислава Яковлева. Так ли необходим Дзюба с его данными и обширным подбором игроков группы атаки — вопрос.

Артем Дзюба. Александр Федоров, Фото «СЭ»

С другой стороны, в «Енисее» у Горлова неплохо смотрелся габаритный 33-летний нападающий Анзор Саная. Забивал не много (всего 3 мяча в этом сезоне), но активно работал на команду. Во многом благодаря его стараниям летне-осеннюю часть сезона «Енисей» завершил на первом месте по интенсивности прессинга и касаниям мяча в чужой штрафной. В Красноярске Горлов ставил 4-4-2 с ромбом в центре поля, в Нижнем может изменить настройки под нынешний состав. Но игровые принципы — прессинг и стремление к розыгрышу комбинаций — наверняка будут претворяться в жизнь. Время на объяснение своих взглядов команде у Горлова точно будет — зимняя пауза длинная.

В такой игре как футболист-опция Дзюба может пригодиться — помочь выйти из обороны через длинный пас, потолкаться в штрафной при стандартах или на завершительном отрезке матча. Но большие сомнения, что Артем может рассчитывать на место в старте и регулярное игровое время с учетом стремления тренера играть в другой футбол.

Плюс ко всему в «Нижнем» продолжают делать ставку на молодых, и Горлов уже успел про это напомнить: «Мне известно, что в составе «Нижнего Новгорода» есть немало талантливых молодых игроков, и наша задача — создать все условия для прогресса этих ребят».

Так что пока история с возможным переходом Дзюбы в «Нижний Новгород» с чисто футбольной точки зрения весьма спорна. Но, судя по всему, других вариантов в РПЛ у Артема в ближайшее время не предвидится.