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Сегодня, 15:45

Дзюба не нужен даже аутсайдеру РПЛ. Это конец большой карьеры?

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Кажется, теперь лучший вариант — переезд на Ближний Восток.

Пике Артема Дзюбы после ухода из «Зенита» получается уж слишком крутым. Всего за восемь месяцев он скатился от нападающего, претендующего на место в основе сильнейшего клуба страны, до футболиста, который оказался не нужен даже команде, находящейся в шаге от вылета в ФНЛ.

Не так давно у Sport24 появился инсайд, что летом 2022-го сине-бело-голубые готовы были дать Дзюбе новый контракт с зарплатой около 2 миллионов евро в год. Сокращение оклада — более чем в два раза (по старому договору Артем зарабатывал 4,2 миллиона), но, по информации источника, в приоритете у нападающего стояли не деньги. Вероятно, в таком случае форварда интересовала игровая практика, которой в составе чемпиона ему не гарантировали — в последнем своем сезоне в Санкт-Петербурге в трети матчей он выходил на поле со скамейки запасных.

Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но несмотря на падение доверия со стороны тренерского штаба, Артем продолжал оставаться уверенным в себе. Помните же, как в октябре 2021-го после гола в ворота «Динамо» Дзюба кричал, что должен быть в основе, приправляя посыл крепким матом? Или как в ноябре того же года на вопрос о возможной аренде в «Урал» ответил, что это могло бы произойти разве что во вселенной Marvel?

Кажется, Дзюба переоценил себя, хотя в том сезоне и оформил 13+10 в 39 встречах — солидные показатели для нерегулярно играющего ветерана. Сейчас Артем в совсем другой позиции — судя по всему, предложений минимум, а интерес в РПЛ к его персоне весьма расплывчатый. Причины называются самые разные — от банальной растренированности до опасений руководства клубов, что одиозный форвард может негативно повлиять на атмосферу в раздевалке. Во всяком случае, именно этими факторами (а также нежеланием провоцировать фанатов) объяснил отказ «Торпедо» от нападающего в своем инсайде журналист Иван Карпов. Вскоре информация подтвердилась официально, президент черно-белых Илья Геркус прямо сказал: «Вопрос по Дзюбе закрыт. Мы рассматриваем других кандидатов на эту позицию».

Артем Дзюба. «Зенит» собирает таланты. Дзюба просится к аутсайдерам

Вероятно, помимо прочего, на трудоустройство (точнее, его отсутствие) Дзюбы влияют и чисто футбольные моменты. Артем никогда не был скоростным исполнителем, его фишки — борьба в воздухе и выбор позиции в штрафной. Но футбол в последние годы все больше дрейфует в сторону интенсивности и мощного прессинга, а выход из обороны выносом на «столба» практикует все меньше тренеров. В РПЛ эта тенденция также очевидна. Взгляните на составы команд — лишь «Ростов» и «Урал» играют с габаритными малоподвижными форвардами (Комличенко и Каштанов). В теории именно им и мог бы подойти Дзюба, но «Ростов» тренирует Валерий Карпин, а президент «Урала» обиделся на слова Артема про Marvel (Григорий Иванов сказал дословно: «Не хочу ему звонить. Он же звезда, сказал, что не дай бог ему в «Урал» попасть. Звезды первой величины должны выступать в великих клубах, а не у нас, как они думают»).

Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Артем Дзюба.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Пример весьма показательный — те клубы России, которым Дзюба мог бы пригодиться, просто не хотят с ним связываться. И правда, после восьми месяцев пребывания на скамейке «Аданы» или в статусе свободного агента риски подписания Артема слишком высоки — как в футбольном, так и в околофутбольном плане.

К слову, на специфику игры Дзюбы намекал и генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич, комментируя интерес белградского клуба: «Мы уважаем то, что Дзюба сделал как футболист, но сейчас у нас очень высокие цели: хотим квалифицироваться в ЛЧ, потому нам нужен нападающий быстрее и моложе».

Артем Дзюба. «Дзюба сам себя уже боится. А руководству «Локо» надо упасть в ноги Семину». Интервью Бормана

Как пишет «РБ Спорт», шансы на то, что Дзюба все же вернется в РПЛ этой зимой, остаются. Но вероятнее, что Артем окажется в команде из Турции, Саудовской Аравии или ОАЭ. Артем — футболист с чемпионский ментальностью и большим эго, которому тяжело смириться с тем, что лучшие годы карьеры позади. Наверняка сам он еще хочет доказать, что способен решать задачи на высоком уровне. Проблема в том, что из-за возраста и отсутствия нужных в современных условиях данных это мнение большинство потенциальных работодателей не разделяет.

Может, в таком случае стоит отказаться от амбиций и просто заработать денег на Ближнем Востоке? В Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре не жесткие лимиты на легионеров, а местные клубы готовы платить большие деньги, ориентируясь в первую очередь на имя, а не на футбольные характеристики. Кажется, прямо сейчас для Дзюбы это наилучший вариант.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

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Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Артем Дзюба
РПЛ
ФК Зенит
ФК Торпедо (Москва)
9
39
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