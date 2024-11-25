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«Я просто с ним больше не хочу общаться». Дзюба ответил Геничу на слова о «футбольной псине»

Дзюба ответил Геничу на слова о «футбольной псине»
Егор Сергеев
Футболист «Акрона» Артем Дзюба и журналист Константин Генич.
Артем Дзюба и Константин Генич.
Фото ФК «Акрон», Александр Федоров., «СЭ»
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Футболист решил прекратить общение с комментатором.

Артем Дзюба решил поставить точку в конфликте с Константином Геничем. Нападающий «Акрона» признался, что больше не намерен общаться с комментатором из-за косвенного оскорбления, появившегося в соцсетях. Инцидент произошел после резонансного интервью футболиста.

«Первенство водокачки» и «футбольная псина»

12 ноября на сайте «Матч ТВ» вышло интервью Дзюбы, в котором он раскритиковал комментаторов, не имеющих футбольного опыта, а про Генича сказал, что тот выступал на «первенство водокачки».

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«Как говорит классик Станислав Черчесов: «Если он играл, то я творил». Где он играл? Я вас умоляю! Ну, где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл. Хватит!» — сказал Артем.

А Генич в ответ назвал Дзюбу «футбольной псиной».

«Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру. Ни одна. Особенно такая, как правдолюб. Своей футбольной карьерой я горжусь. С колокольчиком», — написал Константин в своем Telegram-канале.

Теперь Дзюба не будет общаться с Геничем

Спустя две недели после слов комментатора Дзюба вновь вышел на связь. Артем заявил, что обсуждать и поддерживать какое-либо общение с Геничем больше не намерен.

«Наши комментаторы привыкли кого-то обсуждать, но сами не выдерживают в свой адрес никакой критики. Даже от врага можно услышать что-то дельное. Разумеется, я не считаю комментаторов своими врагами, но когда они там что-то говорят за спиной, а в лицо сюсюкаются и боятся что-либо сказать, это показатель личности. Что-то мужское куда-то пропало, в лицо никто ничего не может сказать. Видел, что тот же Генич что-то про псину вякает. Ну, это прям смешно. А потом через раз звонит Слуцкому и умоляет помирить его со мной. Я просто с ним больше не хочу общаться, вот и все», — цитирует Дзюбу «ВсеПроСпорт».

Константин отреагировал достаточно быстро, назвав Артема фантазером.

«Ни разу не просил Слуцкого меня с ним помирить. Ни разу. Фантазер», — сообщил Генич в своем Telegram-канале.

Тренер Леонид Слуцкий.
Леонид Слуцкий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Конфликт начался давно, и его гасил Слуцкий

Дзюба и Генич конфликтуют уже давно. История их непростых взаимоотношений началась еще несколько лет назад.

В мае 2021 года Артем и Константин поспорили по поводу результативности Ивана Сергеева. Дзюба был уверен, что результативно выступивший в первой лиге нападающий «Крыльев Советов» провалится в РПЛ и забьет меньше восьми мячей. Генич же утверждал обратное. Они заключили пари на желание и ударили по рукам.

Сергеев раззабивался и «выполнил норму» в восемь мячей сначала за «Крылья», а потом за «Зенит», в который перешел. И сделал комментатора победителем спора. После этого Генич предложил Дзюбе небольшой челлендж — по его условиям Артем должен был показать на поле майку с надписью «Спартак», разбань Генича» и фото комментатора. Нужно понимать контекст: в апреле 2022-го комментатора отстранили от работы на матчах красно-белых.

Артем Дзюба и&nbsp;Константин Генич. «Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою карьеру». Новый конфликт Дзюбы и Генича

Но Дзюба вышел из себя, узнав, что Генич вынес нюансы спора в публичное пространство.

«Мы не спорили на что-то, Генич как желтая пресса. Мы разговаривали тет-а-тет. Он развил такую космическую историю... Это позорно. Мне неудобно перед Ваней Сергеевым. Я рад за него, искренне переживал за его результаты. Как Генич себя ведет — это фу. Рад, что «Спартак» его забанил, я его тоже забанил», — заявил Дзюба в эфире «Матч Премьер».

Комментатор же в ответ дал игроку несколько нелицеприятных характеристик:

«Это первый человек, который обвинил меня в желтизне. Я вообще не склонен к категоричности и оскорблениям. Но то, как повел себя сейчас Артем, который сказал, что «Спартак» правильно меня забанил... Пусть [Дзюба] меня забанил, но он — фуфло. Просто фуфло. У нас был честный спор, который нужно было по-мужски принять. То, что сказал Артем, — это гниль. Теперь я прекрасно понимаю, почему тебя хейтят и ненавидят большинство болельщиков».

Позднее Константин извинился за резкое заявление. А затем в интервью Нобелю Арустамяну Дзюба вновь упомянул эту историю, призвав Генича «ответить за свои слова». Тот сказал, что просил Леонида Слуцкого организовать ему личную встречу с Артемом, но форвард отказался.

В итоге примирение произошло в мае 2023 года в эфире «Коммент.Шоу», когда Артем Дзюба позвонил Леониду Слуцкому. Кажется, ненадолго. Очаг конфликта вспыхнул вновь, а теперь футболист решил поставить в нем точку.

Артем Дзюба
Футбол
Константин Генич
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