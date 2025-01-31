«Я спартаковец и никого не предавал. Но патриотизм и идиотизм не путаю!» 10 лет назад Дзюба перешел в «Зенит»

Вспоминаем один из самых громких трансферов в истории российского футбола.

В январе 2015-го нападающий Артем Дзюба отказался продлевать контракт со «Спартаком» и подписал пятилетнее соглашение с «Зенитом», которое должно было вступить в силу только летом. Остаток того сезона форвард провел в аренде в «Ростове».

«Все видят, что он сдал. В стоячей игре не забивают»

Сезон-2013/14 форвард «Спартака» Артем Дзюба провел в аренде в «Ростове» и здорово проявил себя в составе дончан: 17 голов и 3 результативные передачи в РПЛ. Но самое главное заключалось даже в другом: вместе с командой Миодрага Божовича он выиграл свой первый трофей в карьере — Кубок России.

Новый сезон Дзюба начал уже в «Спартаке» под руководством Мурата Якина. И в первых двух турах оформил два дубля! В играх с «Рубином» и «Динамо». Через тур — еще один! Пострадала «Уфа». А вот затем наступило затишье, и до зимней паузы он отметился еще лишь однажды — во встрече с «Мордовией».

С конца октября Дзюба потерял место в составе, в последних семи турах первой части чемпионата лишь однажды выходил в старте. Его контракт с клубом действовал до лета 2015-го, и новостей по новому соглашению не появлялось.

— Дзюба, к сожалению, сдал, и все это видят, — сказал владелец «Спартака» Леонид Федун в конце октября 2014 года. — Если на старте сезона он делал по 10-12 рывков на 20-30 метров, то сейчас — один-два. В стоячей игре голы не забивают...

— Спад Дзюбы не связан с вопросом продления контракта?

— Мы готовы его продлить, готовы предложить самую высокую зарплату в команде. Но он хочет получать, как Халк в «Зените». Хотя не играет, как Халк. Не хочу комментировать детали. Скажу лишь, что и у нас, и у Артема есть желание договориться...

Но стороны так и не договорились.

Федун: «Не собираюсь устраивать аукцион с «Зенитом». Я сделал все, чтобы удержать Дзюбу»

В конце января 2015 года на страницах «СЭ» разорвалась трансферная бомба: «Зенит» уводит Дзюбу у «Спартака»! По данным издания, питерский клуб сделал предложение о переходе 26-летнему нападающему москвичей и сборной России. Сине-бело-голубые готовы были платить ему зарплату в размере 3,3 миллиона евро в год.

«Не ждет ли спартаковца в Питере судьба схожего с ним по габаритам Александра Бухарова, приобретенного в свое время в «Рубине»? — задавался в те дни вопросом обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер. — Тем более что Дзюба также никогда прежде не работал с Виллаш-Боашем, как и Бухаров — со Спаллетти. А у Саломона Рондона с «Зенитом» контракт еще отнюдь не заканчивается, да и культовый герой Петербурга Александр Кержаков, как бы ни цапался с Виллаш-Боашем, на сторону не поглядывает».

Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Владелец «Спартака» Леонид Федун не понял логику в действиях «Зенита».

— Слухи об уходе Дзюбы? Пусть пишут, — сказал Федун агентству «Р-Спорт». — Ведет ли он переговоры? Не знаю, они имеют право их вести. Предложения об улучшении контракта Артема? Положительного ответа от Дзюбы нет. Я принял решение, что для себя эту мыльную оперу закончил. Вполне допускаю, что «Зенит» может вести с ним переговоры, хотя не понимаю, зачем он им нужен, если они имеют Рондона.

Через день Леонид Арнольдович вылетел в Испанию, на сбор команды, чтобы провести финальный раунд переговоров с форвардом. Успехом они не увенчались, и стало окончательно ясно: для «Спартака» Дзюба — отрезанный ломоть.

— Мы не собираемся устраивать аукцион ни с «Зенитом», ни с иными клубами, — подчеркнул Федун — У нас есть чувство собственного достоинства, мы трижды предлагали человеку контракт. Позиция всех, включая главного тренера, такова, что если Дзюба не готов полностью отдаваться игре, то в команде его быть не должно.

— Вы всегда относились к Артему с теплотой. Как думаете, с чем связано такое решение нападающего?

— Этого я не знаю. Спросите его самого.

— Известно, в какой команде Дзюба продолжит карьеру?

— Это его дело, теперь посмотрим, какие ему сделают предложения после того, как мы объявили о решении не продлевать с ним контракт. В нашей команде его не будет, и на второй сбор он не поедет.

— Двери в «Спартак» для него закрыты?

— Никогда не говори «никогда». Но устраивать с кем-то торговлю не будем. Еще раз повторю, у нас есть чувство собственного достоинства. Лично я сделал все для того, чтобы его удержать.

— Сильно разочарованы?

— Да, он рос на моих глазах. Когда я пришел в «Спартак», ему было 14 лет.

«Спартак» предлагал форварду зарплату 3 миллиона евро в год — на 300 тысяч меньше, чем «Зенит». Питерцы превзошли москвичей и в плане срока контракта — пять лет против четырех.

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

6 февраля «Зенит» объявил о подписании Дзюбы. Форвард переходил в питерский клуб на правах свободного агента, соглашение вступало в силу только летом.

— Понимаю, что это определенный риск, но я к нему готов, — признал Дзюба. — Это большой шаг в карьере. Давно хотел что-то поменять, хотел прежде всего получить возможность что-то выиграть. И я рад, что получилось так, как получилось.

— В течение ближайших месяцев вы продолжите работу со «Спартаком». Чего ждете от этого времени?

— Конечно, мне бы хотелось присоединиться к «Зениту» как можно раньше, но что ж, буду готовиться с дублем «Спартака». Завтра утром вылетаю в Турцию на сбор — ребята уже там.

— Как именно вы приняли решение о переходе в «Зенит»? Советовались с отцом?

— Отец — не мой агент, как везде писали. Безусловно, он с детства меня поддерживает, но последнее решение всегда за мной. Нельзя ни на кого сваливать ответственность. И семья — родители, жена — поддержала меня в мысли, что нужно что-то менять. Я чувствовал, что не получаю удовольствия от футбола и не могу раскрыться полностью.

Фото Владимир Потеряхин

Дзюба: «Хочу играть в Лиге чемпионов»

Все шло к тому, что три месяца Дзюба отыграет в дубле красно-белых. Однако буквально в последний день трансферного окна «Спартак» объявил, что вновь отдаст нападающего в аренду в «Ростов».

— Кроме «Ростова» были варианты? — спросили журналисты Дзюбу.

— Были. Но на меня завышали цену. Я так понимаю, хотели оставить в дублирующем составе. Спасибо «Ростову», что смог договориться. Теперь буду иметь игровую практику. Но еще надо доказать, что достоин выходить.

— Вы не раз говорили о том, что «Спартак» для вас был родным клубом. А сейчас?

— Никогда не скрывал, что я спартаковец с шести лет. Я этим горжусь. От красно-белых я не отворачивался, никого не предавал. Я прошел все, видел таких легенд, как Егор Титов, Дмитрий Аленичев. Повторяю, я спартаковец! Но патриотизм и идиотизм не путаю. Нужно трезво смотреть на вещи. Если в твоем доме к тебе относятся не очень уважительно, то сколько можно биться головой о стену? Я это делал до 26 лет... Всё! Я хочу побеждать, выигрывать трофеи, чтобы потом было что вспомнить. Хочу каждый год пробовать себя в Лиге чемпионов. Считаю, поступил правильно, подписав контракт с «Зенитом». Сейчас это российский топ-клуб. Хочу играть с лучшими и против лучших.

— Александр Кержаков разместил в социальной сети фотографию, где угрожает вам пейнтбольным ружьем. Не испугались?

— У Саши классное чувство юмора. Я неплохо играю в пейнтбол. Так что лучше бы он сам меня побаивался.

— Вы говорили, что хотите обогнать Кержакова по голам за сборную. А за «Зенит»?

— Нереально. Слишком большой у Александра запас. Бывало, в сборной на тренировках, когда забиваю больше, подкалываю его: «Сколько ты забил?» А он в ответ: «226» (до завершения карьеры Кержаков забил еще 6 мячей. — Прим. «СЭ). Тяжело с ним бодаться.

С «Зенитом» Дзюба четырежды выиграл чемпионат России и два раза Кубок страны. Провел 30 матчей в Лиге чемпионов (9 голов, 6 результативных передач). Всего за «Зенит» — 108 мячей (у Кержакова — 162).

Ему осталось забить два гола, чтобы превзойти Кержакова и стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола.