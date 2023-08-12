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Скандалы

Сегодня, 20:00

«Я тебе телефон в одно место засуну!» Дзюба угрожал журналисту — что ему за это будет?

Артем Дзюба пригрозил журналисту после матча «Локомотива» с «Крыльями Советов»
Отдел футбола «СЭ»
Футболист Артем Дзюба
Артем Дзюба угрожал журналисту после матча «Локомотив» — «Крылья Советов».
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Очередной скандал вокруг звезды «Локомотива».

Артем Дзюба примагничивает скандалы, даже когда не играет и отсутствует в заявке на матч. Форвард пропустил игру «Локомотива» с «Крыльями Советов» (1:1), но отличился после финального свистка — на парковке «РЖД Арены».

Что произошло?

Когда футболист направлялся к машине, к нему обратился журналист «РБ Спорт»:

- Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей [за сезон]?

- Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь...

В июле Дзюба сказал, что не общается со СМИ. И объяснил, что будет разговаривать с прессой, когда они придумают «нормальные вопросы».

Как отреагировали в «Локомотиве»?

После инцидента к прессе вышел председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных:

— Во-первых, Артем сегодня не был заявлен на игру, он присутствовал здесь не как игрок состава клуба. Соответственно, он не должен проходить через все предусмотренные регламентом процедуры. Я считаю, что с Артемом мы поговорим по поводу тех комментариев. Но и журналистам тоже нужно вести себя корректно. Человек идет с семьей. Нужно в эту ситуацию входить с пониманием.

— Дзюба угрожает физической расправой?

— Это не физическая расправа. Это диалог одного человека с другим. Абсолютно не являющимся действующим лицом той процедуры, к которой вы пытаетесь подвести. Я поговорю с Артемом. Для того, чтобы он общался здесь, в микст-зоне.

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Представляющий интересы Дзюбы Леонид Гольдман также не увидел проблемы.

— Возможно ли услышать от вас реакцию на инцидент с Артемом Дзюбой и журналистом? Ситуация все-таки не особо приятная.

— Не особо приятная для кого? Для вас?

— Для репутации футболиста.

— С репутацией футболиста все нормально. Комментировать не готов.

Футболист Артем Дзюба
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что будет, если журналист подаст на Дзюбу в суд из-за угроз?

По статье 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» предусмотрено наказание сроком до 6 лет лишения свободы в случае препятствования профессиональной деятельности журналистов с использованием угрозы применения насилия либо повреждения имущества.

Артем Дзюба в&nbsp;матче &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;. Дзюба. Антигерой нашего времени

Адвокат Юрий Добровинский уверен — до такого не дойдет.

«Конечно, это не очень красиво. Но страшной угрозы возбуждения уголовного дела я не вижу. Все будет зависеть от того, как слова Дзюбы воспринимал человек, которому угрожали. Если журналист воспринял это серьезно, говорит, что испугался и ночами не спит, то он может подать заявление. Это дело в теории может быть заведено как уголовное. И оно может привести к суду. Не думаю, что Дзюбе дадут шесть лет, но штраф может быть.
На эту ситуацию безусловно должен отреагировать комитет по этике РФС. Они могут дисквалифицировать Дзюбу на несколько матчей после таких слов.
Даже если журналист напишет заявление, Дзюба ответит, что сказал это на эмоциях, потому что его достал этот журналист. Он мог сказать это в состоянии аффекта. Это совсем другая история. Не думаю, что этот поступок приобретет серьезный масштаб».

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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