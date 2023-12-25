Глупость или подлость? Артем Дзюба поет в честь «Зенита»

А играет за «Локомотив», кстати.

Дзюба снова записал себя на камеру. Звучит уже страшно, но нынешнее кино от форварда можно смотреть даже детям — на нем всего лишь песенка в исполнении Артема.

Правда, нападающий «Локомотива» в сторис запрещенн ой соцсет и зарядил не что-то новогоднее и даже не что-то нейтральное. Дзюба надрывался в честь бывшего клуба, «Зенита», затянув известную фанатскую песню за авторством «Ленинграда» — про сине-бело-голубое небо и светящее солнце.

Любовь футболистов к бывшим командам — нормальное явление. Месси не в «Барселоне» три года, но на публике уже много раз признавался каталонцам в чувствах. Неймар поддерживал «Сантос» во время вылета. Да десятки таких примеров.

Но всех объединяет одно: те признания вряд ли могли накалить обстановку. Очевидно, что Месси любит «Барселону». Нормально, что Неймар любит клуб, в котором воспитан, у себя на родине.

Но петь про «Зенит» и сине-бело-голубое небо, когда оно должно у тебя быть хотя бы по контракту красно-зеленым... и когда «Локомотив» турнирно (5 очков отрыва от команды Семака) и концептуально пытается тягаться с питерцами, — это ненормально.

Всему есть время и место. Играй Дзюба в Турции или Китае, можно петь хоть про тульский «Арсенал». Играя за конкурента «Зенита», публично петь про соперника нельзя. Просто нельзя. Нет для этого причин. Любить можно, конечно, ради бога, но держать любовь в себе, пока не истечет соглашение. Иначе это неуважение, плевок в клуб и болельщиков.

Кстати, в болельщиков, которые вроде как Дзюбу даже приняли. Не полюбили (Артема вообще как будто бы никто не любит), но приняли — окей, форвард решил достойно за нас постареть, пускай. Легендой не станет, но пользу принесет. Да и полюбить его могли!

Вспоминая того же Суареса (ох уж эта знаменитая тройка!) — да, в «Атлетико» он приземлился от отчаяния. Перешел из клуба-конкурента. Но кто из болельщиков мадридского клуба плохо скажет про Луиса? Нет таких. И такую же славу мог заработать Дзюба — стать тем, про кого нечего сказать плохого. «Да, там исполнял, но за нас отыграл достойно», — вот что мог услышать Артем. Кстати, чуть ли не впервые в жизни. Теперь уже вряд л и услышит.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Примечательно, что форвард опубликовал видео сам. Это не сняли исподтишка, не достали хакеры (кхм), Артем лично опубликовал это. Для чего? Не понимал последствий или сделал злонамеренно? Оба варианта Дзюбу не красят — это либо глупость, либо подлость.

Рядом, кстати, зажигал в пацанском ритме под этот же трек товарищ и соведущий Леонид Слуцкий. Викторович, как по-дружески зовет тренера Артем, вроде бы одной ногой уже в Китае. Может, и Дзюба туда захотел?

Правда, в какую-то сложную многоходовку от форварда совершенно не верится. Годы наблюдения за Артемом подсказывают, что единственное его желание — это исполнять. И не только песни.

Интересно, как в этой ситуации поведет себя «Локомотив»? По совокупности проступков Дзюба будто заработал на санкции — но будут ли они? Поглядим. При этом убежден, что участь того, кто исполнил бы подобное в «Спартаке», была бы печальна.