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Дзюба устроил стычку в товарищеском матче «Акрона». Его спровоцировал защитник «Урарту»

Нападающий «Акрона» Дзюба устроил стычку с защитником «Урарту»
Роман Кольцов
Корреспондент
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба устроил стычку с защитником «Урарту».
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Не сдержал эмоций.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба снова оказался в центре событий. В товарищеском матче против армянского «Урарту» 36-летний форвард устроил стычку с соперником.

Товарищеский матч
«Акрон» (Россия) — «Урарту» (Армения) — 2:0 (1:0)
Голы: Бакаев, 37 (1:0). Джурасович, 49 (2:0).

«Силовой прием»

Инцидент произошел на 63-й минуте встречи, проходившей в Дубае. Защитник «Урарту» позволил себе нецензурные высказывания в адрес Дзюбы, после чего нападающий не сдержался и жестко толкнул оппонента, отправив его на газон. Завязалась потасовка, однако арбитр вовремя вмешался и не позволил конфликту разгореться. В итоге судья решил обойтись без предупреждений, а игроки помирились и пожали друг другу руки.

Сразу после этого эпизода Дзюба был заменен. К тому моменту «Акрон» вел 2:0 и сохранил преимущество до финального свистка. Голами отметились Солтмурад Бакаев и Алекса Джурасович.

Реакция Бакаева

Автор первого гола Солтмурад Бакаев после матча прокомментировал эпизод с участием Дзюбы. По его мнению, причиной стычки стали судейские решения.

«Думаю, что сам судья виноват. В том эпизоде Дзюбу достаточно плотно опекали, можно было уже фол ставить хоть в любую сторону. Когда тебя постоянно цепляют сзади, а ты на утомлении уже, можешь где-то немного вскипеть. Это нормально. Судья мог просто не допустить этого. Это футбол, эмоции», — сказал Бакаев в эфире «Матч ТВ».

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Как «Акрон» проводит зимние сборы

16 января команда Заура Тедеева отправилась в Абу-Даби (ОАЭ) для подготовки ко второй части сезона.

В первом контрольном матче на сборах тольяттинцы сыграли вничью с московской «Родиной» (2:2), отличились Дзюба и Бакаев. 29 января «Акрон» провел сразу две товарищеские встречи — уступил китайскому «Чэнду Жунчэн» (1:3) и обыграл «Урарту» (2:0).

После 18 туров РПЛ команда, проводящая дебютный сезон в элите, занимает 9-е место в турнирной таблице с 22 очками.

Артем Дзюба
Футбол
ФК Акрон
ФК Урарту
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