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«Был лось, стал лев». Дзюба забил «Спартаку» в спорном эпизоде и торжествует из-за рекорда

Артем Дзюба забил «Спартаку» с пенальти в матче 25-го тура РПЛ
Артемий Кутейников
Корреспондент
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба празднует гол.
Фото ФК «Акрон»
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Артем реализовал 11-метровый в матче со «Спартаком».
Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 14:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
2:3
Спартак

Артем Дзюба вновь забил «Спартаку» — нападающий «Акрона» открыл счет в матче 25-го тура РПЛ. Правда, 11-метровый получился спорным: форвард рухнул на газон после незначительного контакта с Наилем Умяровым, хотя сам ранее за такое поведение подкалывал Николая Комличенко из «Ростова». Также, по мнению Дзюбы, этот гол стал его 267-м результативным действием за карьеру в РПЛ.

Как упал Дзюба

Эпизод произошел на 18-й минуте. Артем в штрафной красно-белых пытался прорваться к скачущему мячу, дорогу к которому преграждал Наиль Умяров. Оба футболиста пытались сыграть в мяч, но спартаковец, видимо, несильно ударил по ноге Дзюбу — нападающий с криком упал.

Главный арбитр Алексей Сухой изначально не назначил 11-метровый — пересмотрел эпизод после вмешательства ВАР. Как пишет эксперт «СЭ» по судейству Александр Бобров, пенальти назначен за «воздушную подножку». Дзюба успел ткнуть мяч первым, после чего получил удар от Умярова.

Отпраздновал гол подготовленной футболкой

Артем сам реализовал 11-метровый, а потом эффектно его отпраздновал — показал спрятанную под джерси футболку с надписью «Был лось 266, стал лев 267» с нарисованным львом, победившим в Колизее лося. Явная отсылка к рекорду Дмитрия Лоськова по голевым действиям в РПЛ (265). По данным немецкого статистического портала Transfermarkt, Артем побил рекорд Дмитрия в прошлом туре, забив «Факелу» (1:0) и доведя количество результативных очков до 266.

Однако легитимность этого рекорда оспаривается: Transfermarkt считает за ассисты не только сами передачи, но и заработанные для партнеров пенальти и другие действия (например, добивания после попадания в штангу/перекладину). В прошлом году авторы «СЭ» и «Спортса» Гоша Чернов и Александр Дорский провели масштабное исследование голевых действий Лоськова и Дзюбы. По их данным, у Дмитрия 255 очков, а у Дзюбы с учетом сегодняшнего гола и результативной передачи на Дмитрия Пестрякова — 251.

Артем Дзюба.У Дзюбы — рекорд чемпионата России по «гол+пас». Пока — по версии Transfermarkt, а не «СЭ» и Спортса

Сам Артем в курсе этого исследования, но, похоже, не особо ему доверяет и верит в то, что уже побил рекорд. «У меня же есть свой собственный архивариус. Есть девушка, которая любит меня по-человечески. Она занимается, ведет рекорды. Когда она увидела [пересчет от «СЭ» и «Спортса"], сказала: «Я сейчас сама все пересчитаю». Она вышла на ребят из Transfermarkt, которых я тоже знаю. Они ведут аналитику. Это же все идет от европейских ребят, это статистика топ-лиг. Не наши, вот эти сидят на «Спортсе», одноглазый и... Один непомнящий, второй невидящий», — прокомментировал Дзюба.

Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дзюба критиковал Комличенко за частые падения

Также незадолго до неоднозначного пенальти в матче со «Спартаком» у Дзюбы случилась перепалка с форвардом «Ростова» Николаем Комличенко. По мнению Артема, коллега очень легко падает в чужой штрафной.

«От дуновения ветра человек падает, у него такой стиль во всех играх. Надо отдать судье должное, что он сегодня хотя бы на это не велся. Когда человек под 90 килограммов все время падает... знаешь, я старался никогда такого себе не позволять. Но я Комличенко не осуждаю, у каждого свое. Просто уже все об этом говорят, и мне кажется, это не совсем красиво», — сказал Дзюба после поражения «Ростову» (2:3).

Артем Дзюба.«Они никто и звать их никак». Дзюба наехал на «СЭ» и Спортс'', разнес Эмери и объяснил, почему победит Махачева в бою

Комличенко ответил на этот выпад — сказал, что ему неинтересны слова Артема, а также назвал форварда «Акрона» «рукастым». Возможно, 11-метровый в матче со «Спартаком» станет поводом для продолжения конфликта.

36-летний Дзюба проводит неплохой сезон в «Акроне»: отличился в чемпионате России шесть раз. Еще один гол он забил в Кубке России — тоже в ворота «Спартака» (2:3). Всего Артем огорчил родную команду 10 раз за 22 матча во всех турнирах.

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Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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