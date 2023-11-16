Друг Клаудиньо. Замена Малкому? «Зенит» нацелился на нового бразильца

Что нужно знать о 25-летнем вингере Артуре.

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Летом «Зенит» продал свою главную звезду — Малкома. Тренерский штаб и руководители сине-бело-голубого клуба часто твердят, что никого насильно не держат и будут рады отпустить любого футболиста при адекватном предложении. Но готовность продать игрока и быть готовым к его уходу — это разные вещи. Что и доказала ситуация с Малкомом.

Лучший бомбардир прошлого чемпионата провел всю предсезонку с «Зенитом» и даже летал на матч 1-го тура в Нижний Новгород. Сергей Семак рассчитывал, что Малком вновь будет играть важную роль, но прямо по ходу чемпионата ему пришлось не просто трансформировать тактику, а ломать все до основания. Тренерский штаб пробовал искать альтернативу во внутренних резервах, но варианты с Бакаевым и Мантуаном Семака не убедили. Поэтому с 4-го тура «Зенит» перестроился на 3-5-2, а в последний месяц вообще выбирает гибридную схему.

Новая тактика работает, но нельзя отделаться от ощущения, что это временно. Если бы Малком остался, сине-бело-голубые не стали бы отказываться от 4-3-3, в которой все было прекрасно в прошлом сезоне. К тому же в 3-5-2 для Малкома банально нет места — здесь позиции флангового форварда вообще нет, а игрок правой бровки обязан делать много черновой работы. Нынешнего нападающего «Аль-Хиляля» было бы бессмысленно ею наделять в таком объеме.

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Два потенциальных новичка

«Зенит» искал замену звездному бразильцу еще в августе. Но, к примеру, переговоры по трансферу вингера «Бенфики» Давида Нереса далеко не продвинулись, да и, наверное, это к лучшему: бразилец слабо начал сезон, а несколько недель назад вообще получил травму мениска. В то же время команда привыкла к новым требованиям Семака, адаптировалась к расстановке, поэтому вопрос с заменой Малкому был отложен. Но только отложен.

За пару месяцев до открытия зимнего трансферного окна в прессе появились имена потенциальных новичков «Зенита». Один из них — 26-летний колумбиец Джон Ариас, свежий победитель Кубка Либертадорес в составе «Флуминенсе». Интерес к нему со стороны «Зенита» пока сложно назвать серьезным. В начале ноября Globo Esporte сообщал, что сине-бело-голубые предложили за вингера 12 миллионов евро, но «Флуминенсе» отказался.

Другой потенциальный новичок — 25-летний Артур из «Палмейраса», лидирующего в чемпионате Бразилии. Он, в отличие от Ариаса, левша и с этой точки зрения ближе к Малкому.

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Левша из «Палмейраса»

Вариант с Артуром выглядит более вероятным, хотя и здесь пока нет ничего конкретного. На днях издание Egool опубликовало новость о том, что «Зенит» предложил те же 12 миллионов евро уже за флангового игрока «Палмейраса». Клуб, по информации источника, ответил отказом, но выразил готовность продать его за 20 миллионов.

За что такие деньги? Начнем с того, что о потенциале Артура известно давно. На юношеском и молодежном уровне бразильский форвард демонстрировал приличную статистику и рано ворвался во взрослый футбол. Достаточно сказать, что в 2017 году 19-летний Артур отыграл целый сезон в серии В за «Лондрину», где оформил 18 (8+10) результативных действий.

«Палмейрас» — бразильский топ-клуб, где молодежи пробиться непросто. И Артур, помотавшись по арендам, решил сменить команду. В «Палмейрасе» не стали мариновать его и в начале 2020-го отпустили в «Ред Булл Брагантино» — тот самый, где блистал будущий полузащитник «Зенита» Клаудиньо.

Они отыграли вместе полтора года — как раз до момента переезда косматого хавбека на Неву. Забивали с передач друг друга, играли на смежных позициях или противоположных флангах, так что хорошо знакомы. Для «Зенита» это, конечно, плюс: все видели, как расцвел Малком с переходом приятеля Клаудиньо.

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Возвращение домой и запас

Артур остался в «Ред Булл» до конца 2022 года и за это время вырос в настоящую звезду серии А — за три сезона в Брагансе вингер набрал 38 очков по системе «гол плюс пас». Неудивительно, что «Палмейрас» захотел вернуть своего бывшего игрока и весной сделал это, заплатив «РБ» 8 миллионов евро.

В бразильском гранде Артур получил стабильное место на любимом правом фланге атаки, с которого он обожает смещаться под удар с левой ноги. Но «Палмейрас» большую часть сезона был нестабилен, да и новичок не впечатлял, поэтому в середине сезона тренерский штаб решил отказаться от 4-2-3-1 и перешел на 3-5-2, где места для фланговых нападающих нет. Трансформация помогла команде, она возглавила таблицу, однако Артур приуныл: в последних десяти турах серии А он ни разу не выходил в стартовом составе, а в пяти из них вообще сидел в запасе весь матч. Его статистика в текущем чемпионате не поражает воображение: пять голов и две результативные передачи.

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Зачем он Семаку?

Transfermarkt оценивает Артура в 10 миллионов евро, но «Палмейрас», если верить инсайдам, хочет выручить за него в два раза больше. Конечно, у «Зенита» есть деньги после выгодной продажи Малкома, но 20 миллионов все равно кажутся завышенной ценой. За Клаудиньо, напомню, сине-бело-голубые заплатили 12 миллионов, а их с Артуром уровень сопоставим.

У «Зенита» сейчас нет острой нехватки вингеров — есть Мантуан, Мостовой, Сутормин, а зимой в Санкт-Петербург перейдет юный Педро из «Коринтианса». В нем многие видят футболиста стартового состава, но, скорее всего, первое время Педриньо будет игроком ротации. Кроме того, он правша, как и остальные перечисленные фланговые форварды. Именно поэтому Семак этой осенью иногда использует левоногого Кругового на непрофильном краю (свежий пример — матч с «Краснодаром»).

Покупка Артура (или другого качественного вингера-левши) позволит Семаку вернуться к 4-3-3 и сделать «Зенит» гибче. А это может сыграть решающую роль в золотой гонке весной.

Пока сложно предположить, чем завершатся переговоры, но у этой сделки вполне может проявиться подводный камень. Летом «Палмейрас» был одним из тех клубов, которые хотели приобрести Вендела. Да, бразилец остался в «Зените», но его желание вернуться на родину вряд ли пропало. При переговорах это может стать козырем бело-зеленых, и теоретически может произойти обмен с доплатой со стороны «Палмейраса». Вопрос в том, будет ли «Зенит» готов расстаться еще и с Венделом.