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Сегодня, 11:20

Артур, Ахметов, Педро, Нино... «Зенит» разбушевался в стремлении обойти «Краснодар»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Ильзат Ахметов, Нино.
Фото «СЭ»
Роберт Ренан («Зенит»).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Питерцы взрывают трансферный рынок.

«Зенит» разбушевался — вслед за переходом юного таланта Педро объявлено о подписании 26-летнего защитника сборной Бразилии Нино. Плюс на подходе Ильзат Ахметов из «Краснодара» и, вероятно, еще один бразилец — Артур за 18 миллионов евро.

Зимовка на втором месте максимально взбодрила гегемона, привыкшего в РПЛ смотреть на всех сверху вниз. А тут и в таблице не все гладко, и по игре много вопросов. Без Малкома и Кузяева команда Семака не та, что была в прошлые годы. Фаворит ослаб, не найдя адекватной замены лидерам, конкуренты же стали сильнее.

Для всей российской футбольной общественности это только плюс — наконец-то в нашем чемпионате есть интрига в борьбе за золото. А вот в городе на Неве конкуренцию на равных не очень любят, предпочитая оставлять соперникам возможность биться лишь за серебро.

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Очевидно, что высокая активность «Зенита» на трансферном рынке нацелена именно на это — восстановить статус-кво последних пяти лет. И руководители явно настроены решить все вопросы оперативно, чтобы у тренерского штаба были все сборы на встраивание новичков в состав.

Питерцам удалось избавиться от балласта в лице Ренана, отправив молодого защитника в «Интернасьонал». Помощи от него не было никакой, а легионерскую позицию занимал. И замена уже найдена — в четверг «Зенит» объявил о переходе из «Флуминенсе» центрального защитника Нино. Это не подающий надежды талант, каким приезжал Ренан, а уже готовый 26-летний футболист, который в своем клубе был капитаном, выигрывал с Бразилией Олимпиаду, а не так давно дебютировал и в первой сборной в отборочном матче против Аргентины. Уровень!

Роберт Ренан («Зенит»).
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Также вчера Telegram-канал «Это футбол, брат!» поведал, что в Питер переезжает Ильзат Ахметов. Из Краснодара. Цель ясна — ослабить конкурента, расширить обойму россиян самим. Полузащитник вряд ли рассматривается в качестве игрока стартового состава, но лимит на легионеров никто не отменял, а в качестве джокера Ильзат может здорово обострить игру. Со стороны 26-летнего полузащитника ход хитрый: кто бы ни выиграл чемпионство — «Зенит» или «Краснодар», — Ахметов в любом случае будет причастен к золоту.

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А еще в команду Семака перешла «темная лошадка» Педро. Вундеркинду только в феврале исполнится 18 лет, он может не прижиться, как Ренан, но если уж раскроет талант, о котором столько говорили в Бразилии, то фурор обеспечен. На родине футболиста в какой-то момент утверждали, что Педро сильнее ровесника Эндрика, купленного «Реалом» почти за 40 миллионов евро. Тем интереснее увидеть парня в деле.

Но на этих трех новичках «Зенит» явно не остановится. Говорят о 18 миллионах евро, которые питерцы якобы готовы выложить «Палмейрасу» за 25-летнего Артура. Это прямая замена Малкому.

Все вместе звучит угрожающе. Уже в январские праздники становится понятно — «Краснодару» будет невероятно сложно удержать весной первую строчку.

Ильзат Ахметов
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
Нино (Зенит)
Педро (Зенит)
Роберт Ренан
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