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Сегодня, 11:30

Автобус «Ростова» попал в ДТП после матча со «Спартаком». Карпина и игроков сборной в нем не было

Автобус «Ростова» попал в ДТП после матча со «Спартаком»
Отдел футбола «СЭ»
Автобус с игроками «Ростова» попал в ДТП.
Фото ФК «Ростов»
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Выезд в Москву совсем не задался.

Выезд в Москву для «Ростова» сложился максимально неудачно. Помимо поражения в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3) еще и автобус с футболистами дончан попал в аварию на МКАД, об этом сообщило издание «РБ Спорт».

Что произошло

Игроки возвращались в Ростов-на-Дону после игры и на выезде из Москвы попали в небольшое ДТП — в клубный автобус врезался другой автомобиль. К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, а пресс-служба команды сразу же успокоила спортивную общественность.

«Действительно, один из автобусов попал в небольшое ДТП на МКАД по пути в Ростов-на-Дону. Никто не пострадал, все в порядке. Уже продолжили путь», — сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе желто-синих.

Валерий Карпин с игроками «Ростова»
Валерий Карпин с игроками «Ростова».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что сказал Карпин

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в комментарии для «СЭ» подтвердил информацию об аварии.

«Правда, что клубный автобус попал в ДТП? Да, но все нормально», — заявил Карпин «СЭ».

При этом самого тренера, а также Виктора Онопко, Виталия Кафанова и вызванных в сборную России Максима Осипенко и Данила Глебова в автобусе не было. Они остались в Москве, поскольку 7 октября национальная команда начнет учебно-тренировочный сбор в Новогорске.

Наиль Умяров в&nbsp;матче против &laquo;Ростова&raquo;. Чудовищный привоз «Ростова» со «Спартаком». Одоевский затравил Глебова, а Умяров забил в пустые

Как «Ростов» сыграл со «Спартаком»

«Спартак» разгромил «Ростов» со счетом 3:0. Все три гола красно-белые забили в первом тайме. Отличились Наиль Умяров и Шамар Николсон, сделавший дубль. Красно-белые продлили безголевую серию команды Карпина в чемпионате России до четырех игр.

Желто-синие после 11-го тура занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. Подопечные Деяна Станковича с 19 баллами располагаются на пятой строчке.

РПЛ
ФК Ростов
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