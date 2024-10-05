Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о заочном турнире среди специалистов, возглавляющих команды РПЛ.

Мнение

Лучшим игроком РПЛ недавно был Максим Глушенков. Потом мы поняли, что это Алексей Батраков. Позади только треть сезона, но всем уже хочется угадать самого-самого — футболиста, тренера, клуб. Наверное, это правильно — через героев проще продвигать лигу, матчи, интерес к футболу.

Но этот чемпионат пока тренерский. Лучшие — они. Только вот кто именно?

Опять наметилось противостояние «наши против иностранцев». Те идеи, что раньше декларировал Михаил Гершкович как глава Объединения отечественных тренеров, сейчас все увереннее несет в массы Сергей Юран. Одна из них — зачем звать в таком количестве зарубежных специалистов, когда во главе таблицы трое своих.

И это, кстати, любопытный статистический факт: отрыв лидеров уже таков, что статистика прошлых лет говорит, что он не отыгрывается преследователями — за исключением разве что «Динамо», идущим в трех очках от «Зенита» и в четырех от «Локомотива» с «Краснодаром». Если предположить, что на финише все останется как есть, то РПЛ повторит события пятилетней давности, когда медали взяли тренеры-россияне. Но гадать не стоит.

И угадывать сейчас, кто лучший тренер лиги в моменте, — тоже. Потому что критерий тут, видимо, один — чемпионство. Хотя помним, что весной номером один признали Марцела Личку — вопреки первому треблу в карьере Семака. Это произошло в результате голосования сначала ряда журналистов, потом болельщиков, затем людей футбольных, включая главных тренеров команд РПЛ.

А раз случилось так — к удивлению многих (напомню, что «Динамо» в заключительном туре достаточно было сыграть вничью, чтобы оформить титул, но в итоге добыта только бронза), значит, есть иные критерии. И лучшего тренера первой трети сезона следует выбирать исходя из них.

В ФНЛ, например, это сделать просто. «Арсенал» Александра Сторожука лидирует, пока не зная поражений — и занимает первое место в еще одной таблице, которая, не исключено, показывает эффективность работы тренера даже более наглядно. Речь о соответствии положения в турнире бюджету клуба (ну, или стоимости состава). «Канониры» по финансовым возможностям в ФНЛ точно не первые и даже не вторые.

Мурад Мусаев и Михаил Галактионов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Если проецировать эту модель на РПЛ, то лучшим тренером по эффективности нужно назвать Михаила Галактионова. Но, как всегда, есть нюансы.

Галактионов выживает из «Локомотива» максимум. Никто не знает — будет ли держать весь сезон такую невероятную форму Батраков, смогут ли и дальше феерить, набирая баллы за результативность, Пиняев и Самошников, удержится ли в бомбардирах Воробьев. Ведь у них всех это, по сути, первый сезон в таком статусе: лидера команды, претендующей на титул. Без опыта такую историю вывезти на протяжении года крайне сложно.

И тренеру тут одновременно и сложно, но и просто — потому что сверхзадач нет. Кроме, наверное, одной: внутренней мотивации. А сравнивать на предмет, кто лучше — Галактионов или, например, Мурад Мусаев — некорректно в принципе. Если только не иметь в виду турнирную таблицу. Потому что условия совершенно разные — Мусаев работает в Краснодаре с куда более дорогостоящим составом, наполненном множеством легионеров. И кроме мотивации есть задача удержать в рамках звездную раздевалку, выжав из футболистов максимум.

Здесь скорее надо говорить о близости параметров для сравнения у Мусаева с Семаком. Хотя и тут есть разные моменты.

Михаил Галактионов и Хасанби Биджиев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В качестве контрпримера — Хасанби Биджиев. Состав у Махачкалы больше под задачу выживания в РПЛ. Но команда сейчас играет на более высоком уровне. Однако комплектация, бюджет, опыт руководства у дагестанских динамовцев таковы, что это достаточно уникальная история для РПЛ — чтобы, забив в десяти турах всего четыре гола, клуб шел так высоко и получал столько заслуженных комплиментов. Но сравнивать Биджиева надо все равно с самим Биджиевым, а не с Пятибратовым.

Поэтому, выбирая лучшего, необходимо все же оттолкнуться от таблицы. Все-таки речь о спорте.

Значит, это про результат.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.