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«Спартак» — «Динамо»: дерби-искупление. Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
Футболисты Александр Соболев и Роман Евгеньев во время единоборства.
Александр Соболев и Роман Евгеньев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович.
Славиша Йоканович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Футболисты «Спартака».
Футболисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Авторская колонка известного комментатора, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — об одной из ключевых встреч весенней части РПЛ.

Мнение

Спад случается у каждого клуба.

Такова самая популярная реплика применительно к весенним «Спартаку» и «Динамо». Перед дерби мы жонглируем этим образом, имея готовые ответы на вопрос, что происходит со столичными командами.

Спад — и все, тема закрыта. И чем чаще об это говорят, тем охотнее начинаешь верить. В зиму красно-белые входили вторыми, бело-голубые — четвертыми. Сейчас субботние соперники — на третьем и пятом местах соответственно.

Гильермо Абаскаль. «Спартак»: падение продолжается. Что это — временный кризис или начало конца периода Абаскаля?

Глобально ничего трагического не произошло, но спартаковцы после возобновления турнира РПЛ набрал четыре очка, динамовцы — три. Плюс Кубок — точнее, скорее минус Кубок. Для Славишы Йокановича и Ко — уже точно. И общая убежденность — что Гильермо Абаскаль прошел долгую паузу в чемпионате не слишком успешно, а его сербский коллега слишком отстранен от коллектива.

Лечит ли дерби подобные болезни? Очень часто — да. «Выиграем, тогда болельщики нам все простят», — этот девиз по-прежнему востребован.

Но если перестать жонглировать привычными стереотипами, подходящими для того, чтобы описать потерю очков на короткой дистанции любым (мы ведь слышали такое в нынешнем сезоне и о «Зените», и о ЦСКА, и о «Ростове»), возникает такой вопрос: действительно ли это кризис? И насколько схожи ситуации в двух столичных клубах?

Интересно, что реакции — или назовем их эмоциями — внутри команд не вполне схожи. «Динамо» беспокоит форма лидеров, их готовность к прогрессу — и соответствию задачам. Это косвенно вырывается через оценки, при всей их краткости. Хотя футбол «Динамо» не трагичен: если взять последние матчи, «Акрону» и «Сочи» откровенно повезло, бело-голубые перестали забивать больше гола за игру, транжиря моменты.

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович.
Славиша Йоканович.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Спартак» тоже может сетовать на невезение, хотя объективно у него для этого меньше поводов. Но если «Динамо» только обретает зависимость результатов от Тюкавина, то красно-белые в этом состоянии — зависимости от одного человека в атаке — существуют уже довольно долго.

Речь, разумеется, о Промесе. Для Квинси был крайне важен 100-й гол за «Спартак». Он жил этим ощущением рубежа, достиг его — и после оказался в психологической яме. Совпавшей с травмой. Этот фактор плюс повреждение Джикии сразу сделали команду уязвимой. К тому, что выпадают лидеры, сложно быть готовым, а когда подобное случается одновременно, всегда возникают проблемы. Дело ведь не только в том, что нет Джикии, — еще и в том, что Дуарте не готов. Из-за адаптации или вообще — покажет время, но «Спартак» пока находится в поисках баланса между россиянами и иностранцами на поле. И это вопрос. Безусловно, решаемый. Но — вопрос.

Впрочем, не единственный для «Спартака». У клуба есть конкретные претензии к судьям. Дело не только в ключевых ошибках — речь о массовом отсутствии умения управлять игрой так, чтобы атакующие команды не теряли в качестве футбола.

Футболисты «Спартака».
Футболисты «Спартака».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Здесь необходимо упомянуть о матче с «Оренбургом», когда соперник просто оказался сильнее красно-белых. Качественно лучше — и не только из-за привычного для него или, наоборот, непривычного для москвичей искусственного газона. В «Спартаке» признают, что уступили в той встрече по делу. Но мнение, что подобная тенденция даже не ошибок, а несоответствия уровня арбитров уровню лиги налицо.

Кризис ли это? И почему этот кризис обошел красно-белых стороной в первой части чемпионата — загадка. Или не обошел?

В конце лета «Спартак» потерпел три поражения в четырех матчах — от «Динамо», «Зенита» и «Ростова», взяв на этом отрезке три очка только у «Факела». После девяти туров команда Абаскаля шла лишь пятой, отставая от «Зенита» уже на семь баллов. Кстати, «Динамо» выглядело в тот момент столь же невнятно — то же количество очков, но седьмое место.

Арсен Захарян. «Динамо» с треском вылетело из Кубка от середняка первой лиги. «Акрон» продолжил снимать московские скальпы

Выбрались же красно-белые. И заиграли так, что ушли в зиму наполненными ожиданиями. Но два системных кризиса у топ-клуба за один сезон — это много. Даже слишком много.

Сейчас спартаковцы, как и динамовцы, находятся в точке, когда внутренние резервы использованы почти полностью. Одни подводят к дерби Промеса, другие — Смолова, что повышает шансы каждого оппонента на успех.

У Йокановича — сумасшедшая статистика в этом чемпионате против соседей (включая «Химки»), пять побед и всего одна ничья.

У Абаскаля — новый контракт и отсутствие вопросов о возможной отставке.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
08 апр, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Динамо

Станет ли встреча на «Открытие Банк Арене» чисто тренерским противостоянием? И избавит ли оно кого-то от призраков, с которыми пока приходится жить?

Скоро узнаем.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Илья Казаков
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