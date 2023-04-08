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Мнение
Спад случается у каждого клуба.
Такова самая популярная реплика применительно к весенним «Спартаку» и «Динамо». Перед дерби мы жонглируем этим образом, имея готовые ответы на вопрос, что происходит со столичными командами.
Спад — и все, тема закрыта. И чем чаще об это говорят, тем охотнее начинаешь верить. В зиму красно-белые входили вторыми, бело-голубые — четвертыми. Сейчас субботние соперники — на третьем и пятом местах соответственно.
Глобально ничего трагического не произошло, но спартаковцы после возобновления турнира РПЛ набрал четыре очка, динамовцы — три. Плюс Кубок — точнее, скорее минус Кубок. Для Славишы Йокановича и Ко — уже точно. И общая убежденность — что Гильермо Абаскаль прошел долгую паузу в чемпионате не слишком успешно, а его сербский коллега слишком отстранен от коллектива.
Лечит ли дерби подобные болезни? Очень часто — да. «Выиграем, тогда болельщики нам все простят», — этот девиз по-прежнему востребован.
Но если перестать жонглировать привычными стереотипами, подходящими для того, чтобы описать потерю очков на короткой дистанции любым (мы ведь слышали такое в нынешнем сезоне и о «Зените», и о ЦСКА, и о «Ростове»), возникает такой вопрос: действительно ли это кризис? И насколько схожи ситуации в двух столичных клубах?
Интересно, что реакции — или назовем их эмоциями — внутри команд не вполне схожи. «Динамо» беспокоит форма лидеров, их готовность к прогрессу — и соответствию задачам. Это косвенно вырывается через оценки, при всей их краткости. Хотя футбол «Динамо» не трагичен: если взять последние матчи, «Акрону» и «Сочи» откровенно повезло, бело-голубые перестали забивать больше гола за игру, транжиря моменты.
«Спартак» тоже может сетовать на невезение, хотя объективно у него для этого меньше поводов. Но если «Динамо» только обретает зависимость результатов от Тюкавина, то красно-белые в этом состоянии — зависимости от одного человека в атаке — существуют уже довольно долго.
Речь, разумеется, о Промесе. Для Квинси был крайне важен 100-й гол за «Спартак». Он жил этим ощущением рубежа, достиг его — и после оказался в психологической яме. Совпавшей с травмой. Этот фактор плюс повреждение Джикии сразу сделали команду уязвимой. К тому, что выпадают лидеры, сложно быть готовым, а когда подобное случается одновременно, всегда возникают проблемы. Дело ведь не только в том, что нет Джикии, — еще и в том, что Дуарте не готов. Из-за адаптации или вообще — покажет время, но «Спартак» пока находится в поисках баланса между россиянами и иностранцами на поле. И это вопрос. Безусловно, решаемый. Но — вопрос.
Впрочем, не единственный для «Спартака». У клуба есть конкретные претензии к судьям. Дело не только в ключевых ошибках — речь о массовом отсутствии умения управлять игрой так, чтобы атакующие команды не теряли в качестве футбола.
Здесь необходимо упомянуть о матче с «Оренбургом», когда соперник просто оказался сильнее красно-белых. Качественно лучше — и не только из-за привычного для него или, наоборот, непривычного для москвичей искусственного газона. В «Спартаке» признают, что уступили в той встрече по делу. Но мнение, что подобная тенденция даже не ошибок, а несоответствия уровня арбитров уровню лиги налицо.
Кризис ли это? И почему этот кризис обошел красно-белых стороной в первой части чемпионата — загадка. Или не обошел?
В конце лета «Спартак» потерпел три поражения в четырех матчах — от «Динамо», «Зенита» и «Ростова», взяв на этом отрезке три очка только у «Факела». После девяти туров команда Абаскаля шла лишь пятой, отставая от «Зенита» уже на семь баллов. Кстати, «Динамо» выглядело в тот момент столь же невнятно — то же количество очков, но седьмое место.
Выбрались же красно-белые. И заиграли так, что ушли в зиму наполненными ожиданиями. Но два системных кризиса у топ-клуба за один сезон — это много. Даже слишком много.
Сейчас спартаковцы, как и динамовцы, находятся в точке, когда внутренние резервы использованы почти полностью. Одни подводят к дерби Промеса, другие — Смолова, что повышает шансы каждого оппонента на успех.
У Йокановича — сумасшедшая статистика в этом чемпионате против соседей (включая «Химки»), пять побед и всего одна ничья.
У Абаскаля — новый контракт и отсутствие вопросов о возможной отставке.
Станет ли встреча на «Открытие Банк Арене» чисто тренерским противостоянием? И избавит ли оно кого-то от призраков, с которыми пока приходится жить?
Скоро узнаем.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.